Itt vannak a részletek: Nagy Márton elmagyarázta Orbán Viktor bejelentéseit

Így áll a magyar gazdaság, és ez lehet a jövőképe

Nagy Márton a szövetség Companies for the Future Award című rendezvényén elsőként azt említette, hogy az országban 4,7 millió a foglalkoztatottak száma, és alacsony a munkanélküliségi ráta.

Másodikként nevezte meg a reálbérek kérdéskörét: jelenleg ugyanis 5 százalékkal emelkednek idén a reálbérek, tavalyi 9 százalékos növekedés után. A csúcsminiszter rámutatott, azok az ágazatok fognak leggyorsabban beindulni, ahol a belső kereslet a legfontosabb, így az építőipar, a gyógyszeripar, részben a logisztika és az élelmiszeripar. A külső kereslet által érintett ágazatokról pedig úgy fogalmazott, ezek teljesítménye attól függ, hogy Európa „hogy szedi össze magát” és az európai versenyképesség hogyan tud helyreállni. Nagy Márton kitért a kkv-kra, amiknél hitelezési fordulatot csinálnak (olcsóbb hitelekhez kívánják a vállalkozásokat juttatni). Folytatni szeretnék az adócsökkentést is a vállalatoknál, így jelenleg a kiva esetén alkalmazott határok felemelésén gondolkodnak.

2025 az áttörés éve lehet: itt vannak a részletek

Nagy Márton kiemelte, az áttörés érdekében már eddig is rengeteg programot jelentettek be, köztük azt a 21 pontot, amely lényegében három téma köré csoportosítható: a gazdasági növekedésen alapuló nagyobb bérkonvergencia, lakhatási kérdések és a kkv-k esetén a méret duplázása. A miniszter kijelentette, hogy ez a három, a magyar gazdaságpolitikát meghatározó témakör szombaton további három témakörrel bővült:

a nagyvállalati gyárépítési program, ami a 100 új gyárat jelent Magyarországon,

az adócsökkentés politikája,

valamint az infláció és az élelmiszerinfláció elleni küzdelem.

A nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság tudósítása alapján elmondta, hogy a 100 nagy gyárépítési program arról szól, hogy az országban az iparnak továbbra is nagy a jelentősége. Az autóipar mellett azonban

fókuszálniuk kell a gyógyszergyártásra, az élelmiszeriparra és az egyéb olyan iparágakra, amelyeknek nagy a hozzáadott értéke és a jövő iparágaira is.

Az adócsökkentés politikája kapcsán jelezte, ezen belül egyértelműen az új elem a családok kérdésköre. Azt szeretnék, ha a családok szja-ja csökkenne, nem is akárhogy, 15 százalékról nullára. Ebbe a témakörbe tartozó intézkedések közül említette, hogy október 1-től indul a háromgyermekes anyák szja-mentessége, ami 250 ezer anyát és családot érint, a költségvetésnek pedig évente 170 milliárd forintjába fog kerülni. Hangsúlyozta, hogy a négy gyermekes anyák szja-kedvezménye fennmarad, erre a 70 ezer családot érintő intézkedésre évi 50 milliárd forintot költenek.

Nagy Márton felhívta a figyelmet új elemként a csed és a gyed teljes szja-mentességére, amely a következő években 30-40 ezer anyát fog érinteni, többletköltsége pedig évi 10 milliárd forint.