Száz új gyár épül Magyarországon – Orbánék újraiparosítanák Magyarországot

Orbán Viktor szombati évértékelőjében leszögezte, a magyar gazdaságban is áttörést kell elérni. Kiemelte: meg kell tartani a munkahelyeket, ami nem lesz egyszerű, itt van ugyanis egy vámháború „terebélyesedő viharfelhője”, amit megakadályozni nem tudunk, de ki kell számolni, hol lesznek leépítések, gyárbezárások és egyéb „gazdasági nyavalyák”.

Ennyit a baloldal „összeszerelő üzemeiről”

Emlékeztetett arra, amikor a baloldal lenézően összeszerelő üzemnek minősítette a magyar autógyárakat, és támadta a kormány iparpolitikáját. Ma az új amerikai elnök ezeket a gyárakat akarja megszerezni és áttelepíteni Amerikába. „Nem hiszem, hogy szemetet gyűjtene” – jegyezte meg.

Fontosnak nevezte a szolgáltatásokat, a tudásalapú gazdaságot és a turizmust is, hangsúlyozta azonban: termelés, vagyis munkaalapú gazdaság nélkül egyetlen ország sem tud megélni.

A miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programot.

Csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, legyen munkája a jövőben is”

– mondta. Az a célunk, hogy miközben máshol gyárakat zárnak be és emberek tízezreit bocsátják el még Németországban is, Magyarországon fejlesszenek, bővítsenek, sőt vegyenek fel új munkásokat. Legjobb védekezés a támadás – figyelmeztetett. Hozzátette: arra is figyelni kell, hogy a nagy viaskodás közben ne veszítsük szem elől a jövőt, ne zárjuk magunkat a jelenbe.

2030-ra a technológiai változások olyan új világot fognak bevezetni, ahol az emberiség történetében először a gyártásban több lesz a számítógép, mint az emberi agy. Ez olyan jelentőségű, mint száz évvel ezelőtt az elektromos áram volt – jelezte. Értékelése szerint a felkészüléssel nem állunk rosszul, de a tempót fokozni kell, és a kormány tudja is, mit kell tennie. Ideje Palkovics Lászlót ismét munkába állítani – fűzte hozzá.

(MTI/Mandiner.hu)