Itt az igazság a csokimikulásokról: Magyarország ebben a tekintetben nem áll jól (FOTÓK)

A zsebünkbe kell nyúlni egy-egy minőségibb csokimikulásért

Jelentősen drágultak a csokimikulások. A minőségibb, nagyobb méretű termékek akár 1500 forintnál is többe kerülhetnek – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum. Ugyanakkor kiderült, a nem túl pénztárcabarát jelenség mögött többek között a kakaóbab és a csokoládé világpiaci árának drasztikus emelkedése áll – mintegy másfélszeresére nőtt –, de kakaóból is kevesebb termett idén, mivel a nyugat-afrikai termőhelyeken szélsőséges időjárás uralkodott. Ennek ellenére a vásárlók inkább a minőségibb csokik közül válogatnak.

A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint a csomagolóanyagok és a szállítási költségek emelkedése, valamint a gyártói felelősségi díj is megmutatkoznak az árakon. Intődy Gábor főtitkár arra is rámutatott, hogy amelyik gyártó nem emelt árat, ott a termék zsugorodott. Rossz hír, hogy az áremelkedés 2025-ben sem torpan meg, mivel az élelmiszergyártóknak nő a bérköltsége és a szállítás is tovább drágul majd – írta a lap.