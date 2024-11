Kiderült a tanulmányból: így zárkózhat fel Budapest egy fontos ágazatban Bécshez

A nemzetközi konferenciavárosok legutóbbi rangsorában 22. helyen végzett Budapest, megelőzte többek között Montrealt, Mexikóvárost, Varsót, Edinburght, Bangkokot, Isztambult vagy épp Zürichet. A ranglista szerkesztői szerint ehhez a magyar főváros könnyű megközelíthetősége, a biztonság, a megbízható infrastruktúra, az inspiráló környezet, a professzionális szolgáltatói háttér mellett hozzájárulnak az elmúlt évek fejlesztései is.

Bővül az infrastruktúra, de még nem elég

Budapesten 2023-ban tíz új szálloda lépett piacra több mint 1100 szobával, a rendezvényeknek immár 92 helyszín áll rendelkezésre. Ráadásul két, ezer fősnél is nagyobb befogadóképességű komplexum is igénybe vehető: a Budapest Kongresszusi Központ és a felújított Hungexpo – ismertette korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint 2023-ban közel tíz százalékkal nőtt az üzleti utazók száma 2022-höz képest.

A legnagyobb érdeklődés Németországból, Dél-Koreából, az Egyesült Királyságból, az Amerikai Egyesült Államokból, Franciaországból, Izraelből és Ausztriából tapasztalható. A konferenciapiaci megrendelők java része is ezekhez az országokhoz volt köthető, de jelentős volt a skandináv országok, valamint Olaszország, Ausztria és Svájc súlya is.

A hivatásturizmusban a főváros kiemelt szerepet játszik, a legtöbb ilyen hazai rendezvényt (71,6 százalék) szállodában tartották, de a konferenciaközpontok részesedése 2019-hez képest több mint megduplázódott – írta az MTÜ.

A legnagyobb konferenciát Jehova Tanúi tartották

Az október elején megrendezett Rendezvény ReStart 2024 konferencián Dobó Mátyás, a Visit Hungary üzleti együttműködésekért felelős vezetője arról beszélt, hogy oda mennek az üzleti turisták szívesen, ahova egyébként is ellátogatnának. A Visit Hungary kutatása szerint az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Németországban kell hatást elérni ahhoz, hogy a konferenciaturizmust növekedést érjen el hazánkban is. Ez azért is fontos, mert az üzleti turisták harminc százalékkal többet költenek.

Az év első nyolc hónapjának eredményeiről az mondta Dobó Mátyás, hogy 780 hivatásturisztika rendezvény zajlott Magyarországon, ezek egyharmada volt konferencia.

A legnagyobb a Jehova Tanúi júliusi kongresszusa volt, amely több tízezer vendégéjszakát adott a fővárosnak, valamint egy őszi orvosi világkongresszus, amely 2500 vendéget vonzott Budapestre. A 2025-ös nagyrendezvények, mint a Break the Ice, illetve a Northstar Global Incentive Summit kapcsán jelezte, komoly ágazati együttműködésre van szükség.