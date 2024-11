Ígéretes kereskedelmi partner közelít Magyarország felé, a kisvállalkozások is jól járhatnak vele – mondja a szakértő, de egy valamin még dolgoznunk kell

Varga Mihály szavaiból pedig kiderül az is, hogy egyes magyarországi intézkedések Georgia figyelmét is felkeltették. Ismertette, Magyarország a tavaly aláírt e-adózásról szóló együttműködési megállapodás keretében az előre kitöltött személyi jövedelemadó bevallások, az online pénztárgép, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó újítások terén szerzett tapasztalatokkal is segíti a georgiai adórendszer fejlesztését. Az adósságfinanszírozás terén elért magyar eredmények – így többek között a magyar családok szerepének növelése és a külföldiek arányának csökkentése az államadósság finanszírozásában.