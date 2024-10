Napok óta 400 forint fölött az euró, megrendült a bizalom a magyar fizetőeszközben?

Nyitókép: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

Tartósan átlépte az euró árfolyama a héten a lélektaninak számító 400 forintos szintet. A forintgyengülés annak ellenére következett be, hogy a fizetési mérleg továbbra is erős többletet mutat és a Magyar Nemzeti Bank is az árfolyam-stabilitást hangsúlyozza.

A forint stabilitását 2022 vége óta az garantálta, hogy az euró árfolyama nem lépte túl a 400 forintos szintet, legfeljebb csak egy-egy napra. Az elmúlt hónapokban ugyanakkor már az árfolyam közeledett a lélektani szinthez, az elmúlt hetek bizonytalankodása után a forint hétzárása technikailag nem sok jót vetít előre

– hangsúlyozta a Mandiner kérdésére Fellegi Tamás Péter makrogazdasági elemző. Tartós fizetési mérlegtöbblet mellett a valuta csak akkor gyengül, ha valamilyen okból olyan erős az euró kereslete, vagy a forint kínálata, ami meghaladja a mérlegtöbblet hatását. Ez a gyakorlatban két esetben következhet be:

ha a belföldiek külföldi utazásai, költései rendkívül nagy mértékben megnőnek,

vagy ha a bizalom hiánya miatt a megtakarításokat tömegesen euróra váltják.

Az első eset nem túl valószínű, miután a turizmus meglehetősen jól teljesített.

A bizalmatlanság lehetett inkább hatással a forint árfolyamára.

A 400-as szintnek komoly lélektani hatása lehet: sokan gondolhatták úgy, hogy ha ezt még egyszer meglátják, nem kockáztatnak tovább, átállnak a stabil euróra, pláne úgy, hogy már a kockázatmentesen elérhető forintkamatok-, és hozamok is visszaestek a tavalyi szintekhez képest – magyarázta ki a szakértő..