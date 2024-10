Decemberben jöhet újra kamatcsökkentés

A kockázatok kapcsán a jegybank korábban többször hangsúlyozta, hogy kiemelten figyeli hazánk nemzetközi kockázati megítélését, annak romlása – a külső környezetből adódó tényezők nyomán – tehát most is, júliushoz hasonlóan, a kamatvágás elhalasztását eredményezte.

Mi várható a következő hónapokban?

Előretekintve arra számítunk, hogy novemberben sem nyílik tér az irányadó ráta mérséklésére. Habár várakozásaink szerint a Fed a hónap elején tovább csökkenti az alapkamatot, a piacok inkább az amerikai elnökválasztás eredményére reagálhatnak majd.

Az amerikai elnökválasztás során bármelyik fél győzelme nagyobb pénzpiaci kilengéseket okozhat, és ez ismét óvatosságra, illetve a kamatok tartására ösztönözheti a Monetáris Tanácsot.

Az idei utolsó ülés kapcsán nem számítunk ilyen tényezőre, így pedig decemberben ismét 25 bázispontos kamatvágás jöhet. Alapesetben arra számítunk, hogy jövőre is körültekintő maradhat az MNB. A Fed esetében is csak lassabb ütemű kamatcsökkentési ciklus következhet, ami a feltörekvő piacokon is korlátozza a monetáris politika mozgásterét. Ezt is figyelembe véve arra számítunk, hogy jövő év végéig 5 százalék közelébe mérséklődhet a jegybanki alapkamat.

