Itt a 16 pontos turisztikai akcióterv, ami nem csak a borravalóról szól

Jelentős változások előtt áll a hazai turisztikai ágazat: a kormány egy új, 14+2 pontos turisztikai akciótervet mutatott be, amely többek között a digitális SZÉP-kártya bevezetését is tartalmazza. Ez utóbbi révén lehetővé válik, hogy mobiltelefonunkkal is fizethessünk a vendéglátóhelyeken – árulta el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter október 14-én egy sajtóeseményen.

A terv célja a bürokrácia csökkentése és a turizmus versenyképességének növelése, de napirendre került a borravaló szabályozásának átalakítása is.

Nagy Márton egy szeptemberi sajtótájékoztatóján már hangsúlyozta, hogy a magyar turizmus erős konjunktúrában van, és húzóágazatként szerepel a gazdaságban. Budapest Európa egyik legkeresettebb turisztikai desztinációja, de a belföldi turizmus is virágzik, hiszen soha nem nyaralt még ilyen sok magyar az országon belül. Az ágazat GDP-hez való hozzájárulása idén meghaladja a 12 százalékot, ami jelentős adóbevételt is biztosít az állam számára.

A miniszter kiemelte, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér számára az idei rekordév lesz: az éves utasszám az előrejelzések szerint 17–17,5 millió fő között alakul, ami minden eddigi adatot felülmúl. A repülőtér fejlesztése az ország nemzetközi vonzerejének növelése szempontjából kiemelt jelentőségű, és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházások, beleértve a gyorsforgalmi út fejlesztését is, az idei év végére várhatóan elkészülnek – emlékeztet az Index.hu tudósítása.

Az NGM és az MTÜ közös javaslatcsomagja

Az év elején a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) közösen létrehozta a Turisztikai Tanácsadó Testület (TTT) elnevezésű szakértői csoportot, amelynek 33 szervezet a tagja. „Arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintük hogyan tehető a turizmus versenyképesebbé. A bürokrácia csökkentése elengedhetetlen volt, innen ered a deregulációs akcióterv gondolata” – mondta Nagy Márton a terv hátteréről.

Az alábbi főbb intézkedések szerepelnek a tervben:

1. Fokozott rendőri jelenlét a bulinegyedben