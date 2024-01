Célkeresztben a McDonald’s, a Burger King, a Pizza Hut, a Pepsi meg a Coca-Cola, a palackos vízről nem is beszélve

A Mandiner.hu nemrég számolt be annak a tanulmánynak az eredményeiről, amelyek a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban jelentek meg.

A palackozott víz a benne lévő mikro- és nanoműanyag részecskék számát tekintve akár százszor rosszabb lehet, mint korábban gondolták. A kutatók egy új technológiának köszönhetően ki tudták mutatni, hogy egy népszerű palackozott vízben átlagosan 240 ezer műanyag részecske található. Ez a régebbi becslések 10-100-szorosát jelenti, s olyan lehetséges egészségügyi aggályokat vet fel, aminek alaposan utána kell járni, állítják a tudósok.