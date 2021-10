Orbán Viktor: Együtt a legvastagabb falon is átmegyünk

A miniszterelnök emlékeztette az embereket: négy hosszú évet várt a jobboldal, hogy elégtételt vegyen. S kijelentette, az ellenzéknek az a célja, hogy Mária kezéből Brüsszel lábai elé tegyék le az országot.

A 2020 márciusában betört koronavírus-járvány miatt immár másfél éve nem lehetett ünnepi rendezvényeket szervezni – egészen idáig. Az idei október 23-án ugyanis lehetőség nyílt az állami ünnepségek megrendezésére, emellett pedig 2018 márciusa óta először vonult fel a jobboldal a Békemenet keretein belül. A nyolcadik felvonulás is – amely a Szabadság híd–Fővám tér–Kálvin tér–Múzeum körút–Astoria útvonalon érkezett meg 15:30-kor az Andrássy út – Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződéséhez – óriási tömegeket vonzott, erről készült képeinket itt találja.

***

Délután fél négy után nem sokkal lépett színpadra az állami rendezvénysorozat keretein belül Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elmondja ünnepi beszédét. A kormányfő beszéde információk szerint azért csúszott, mert a szervezők meg akarták várni, hogy a menet hátulján haladók is megérkezzenek a helyszínre: fél négy előtt kicsivel ugyanis még sokan a Gellért téren tartózkodtak, a Duna másik oldalán.

Orbán Viktor beszédét az Ismerős Arcok Nélküled című, mára kultikussá vált száma vezette fel. A miniszterelnök köszöntette a részvevőket. „Köszöntöm a szabadság népét a nemzet fővárosában” – mondta a miniszterelnök, kijelentését nagy taps fogadta. „Sok mindent kell megbeszélnünk, de előtte emlékezzünk” – folytatta a miniszterelnök,

aki felidézte a 65 és a 15 évvel ezelőtt történteket.

A kormányfő felidézte, hogy 15 évvel ezelőtt az ifjú kommunisták október 23-ából november 4-ét csináltak. Egyik oldalon könnygázgránát és vipera, vízágyúk,a másik oldalon a becsapott és megalázott nemzet állt, akinek 50 év elteltével azt kellett hallania, hogy hazudtak reggel, délben meg este.Egyik oldalon a trükkök százaival kicsalt hatalom, míg a másik oldalon a szabadság betűje mögött sorakozó emberek – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint vannak pillanatok, amikor sokan úgy érzik, hogy elég volt. „Döntenünk kell, és döntésünk megmutatja, kik is vagyunk valójában” – tette hozzá.

2010-ben a jobboldal elsöpörte a szocialista Magyarországot

Orbán Viktor szólt arról is, hogy minden nemzet életében vannak fordulópontok. Vagy ide, vagy oda kell állnod - tette hozzá. Szempillantás alatt kiderül, hogy ki a jó, és ki a rossz. Mi magyarok jól döntöttünk, mert fellázadtunk, magyar hazafiak a kommunisták ellenében – tette hozzá.

Arra a csodálatos napra emlékezünk, amikor mi magyarok megmutattuk magunknak, a világnak és az ellenségeinknek, kik is vagyunk valójában. Arra a napra emlékezünk, amikor azt kérdeztük, hogy mi az Istennel vagyunk.Arra a pillanatra emlékezünk, ami örökké élni fog a világ szabad nemzeteinek emlékezetében – mondta a kormányfő. A magyar név megint szép lett, méltó régi nagy híréhez – tette hozzá.

Ezzel a nemzettel húzott kesztyűt a kommunisták újabb nemzedéke 2006-ban. A kormányfő felidézte, hogy 2006-ban a baloldal becsapta az embereket, kiárusították az országot, mindent eladtak a külföldieknek. „Miután kifosztották és csődbe vitték az országot, majd pedig az IMF-et nyakunkba tették. Amikor pedig felemeltük a szavunkat, akkor pedig szemeket lőttek ki. Ezen a helyen 15 évvel ezelőtt erőszak, vér és könny lepte el a pesti utcákat. Történt mindez a világ szeme láttára.

Lassan mondom, hogy mindenki megértse, soha nem fogjuk ezt elfelejteni nekik” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztette az embereket: négy hosszú évet várt a jobboldal, hogy elégtételt vegyen. „Azt kapták büntetésül, amit mi jutalmul: kétharmados választási győzelmet. Elsöpörtük 2010-ben a szocialista Magyarországot - tette hozzá.1956-ban Gerő Ernőék hanyatt-homlok menekültek Moszkvába, 2006-ban nem volt ilyen szerencsénk” – nevettette meg a közönséget Orbán.

Gyurcsány, mint az Országház fantomja

„A szocialisták vezetője itt maradt a nyakunkon, és mai napig itt kísért mint az Országház fantomja” – mondta Orbán, aki hozzátette: évek kellettek ahhoz, hogy jóvá lehessen tenni a baloldal rombolását, és a nemzeti egység végig fennmaradt.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor letörtük a rezsiárakat, és amikor hazaküldtük az IMF-et, akkor ránk támadt az egész Európai Unió. „Hasonló történt, amikor felépítettük a kerítést, és megállítottuk a migrációt, de ki emlékszik azon kormányfőkre, akik akkor ránk támadtak” – mondta a kormányfő.

Az európai főméltóságok megint rólunk, de nélkülünk akarnak dönteni, liberálissá vernek minket, ha beledöglünk is – hangzott el.

„Brüsszel ma úgy viselkedik velünk és a lengyelekkel, mint az ellenségekkel, Brezsnyev-doktrína levegője járja át a levegőt. Mi vagyunk a tüske a köröm alatt, és a bot a kerékben, mivel nem boldogulnak velünk.Mi vagyunk az a Dávid, akit jobb ha elkerül a Góliát” – tette hozzá.

„A magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz” – tért rá a jelen eseményeire a kormányfő, aki bejelentette: a rezsi és a migránsügy után lesz népszavazás, és megállítjuk az iskolák falainál az erőszakos LMBTQ-propagandát.

Piroska és a farkas

Orbán Viktor szólt a hazai és a nemzetközi ellenfelekről is.

Szerinte a baloldal mindig ott ártott, ahol csak tudott.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a farkas meg fogja enni a nagymamát, és már meg is ette, és ezért tűnt el mindenki az összefogásban,

de még van hely ott az újabb és újabb percemberek számára. „Csak egy baloldal van, akik 15 évvel ezelőtt az emberek közé lövettek, most újra a színpadra készülne, és a nagy vízen túl készülődik Gyuri bácsi. Amikor kellett volna, hogy jöjjenek, akkor nem jöttek, míg most nem hívtuk őket, de itt vannak. Most nem lőfegyverük, hanem Facebook-juk van. A meghívónk a szovjet megszállás alóli felszabadításra szólt, és nem arra, hogy beavatkozzanak a demokráciánkba” – mondta Orbán, aki megadta a választások tétjét is: elmondta, hogy ha meg akarjuk védeni a rezsicsökkentést, a nyugdíjunkat, a fizetésünket, a mindennapi életünk szabadságát, akkor mindenkinek ki kell vennie a részét a küzdelemből. „Ami ma elég, az holnap kevés, minden magyarra számítunk, akinek fontos a magyarság jövője” – mondta Orbán Viktor. „Nekünk minden magyar számít, mert azok is jobban járnak a kormányzással, akik nem ránk szavaznak” – tette hozzá.

A miniszterelnök odaszúrt Karácsony Gergelynek is.

„Amit a baloldal csinál, annak több köze van a szórakoztatóiparhoz, és még a karácsonyt sem érte meg az a plakát, amin azt ígérték, legyőznek minket. Ráadásul azon a választáson sem nyertek, amin csak ők indultak” – mondta a kormányfő. „Azon versenyeznek, ki uralkodhat Brüsszel és Soros György kegyéből. A céljuk, hogy Mária kezéből Brüsszel lábai elé tegyék le az országot” – mondta a kormányfő. „Ne tévesszen meg senkit a hazai baloldal látványos szerencsétlenkedése. A mögöttük lévő nemzetközi szereplők ereje számít, a nemzetközi hátország. Időben szólunk, aki eddig belénk harapott, annak elvásott a foga - tette hozzá. Mi nem futottunk el, és most sem fogunk meghátrálni. Újra győzni fogyunk, a Jóisten felettünk, Magyarország mögöttünk, hajrá magyarok” – mondta a beszéd végén Orbán Viktor, az esemény zárásaként pedig következett a 2018-as választásokról már jól ismert Kossuth-nóta.

Nyitókép: Mandiner, Mátrai Dávid