Szakács László is repült az MSZP-ből

Molnár Gyula után egy másik esélyes előválasztási jelöltaspiránsát, Szakács Lászlót is kizárta soraiból az MSZP. „23 évig voltam a párt tagja, hogyan lehet, hogy nélkülem döntsenek rólam?” – reagált a Mandinernek a DK karjaiba hajtott politikus. Ugyancsak szombaton kapott kézhez kizárási határozatot Juhászné Lévai Katalin volt parlamenti és Mokrai Mihály miskolci önkormányzati képviselő.

Szakács László a Baranya megyei 2-es számú (Pécs-Komló) választókerület legesélyesebb ellenzéki jelöltaspiránsa több felmérés, így az MSZP által megrendelt Závecz Research-féle helyi közvéleménykutatás alapján is. A Magyar Szocialista Párt elnöksége június 18-án mégis visszaléptette őt, arra hivatkozva, hogy a DK-val kokettál. A komlói ikonikus szocialista politikus emiatt felfüggesztette párttagságát, mire tegnap az MSZP etikai és fegyelmi ügyekben illetékes tanácsa egyszerűen kizárta őt.

Szakács László a Mandinernek a következőket mondta kizárásáról:

Huszonhárom évig voltam a szocialista párt tagja, hogyan lehet, hogy nélkülem döntsenek rólam?

A határozat indoklásban az a képtelenség szerepel, hogy az elmúlt hetekben nem megfelelő magatartást tanúsítottam, ugyanis több független forrás szerint választási győzelmem esetén a DK frakciójába szeretnék beülni. Ez a meg nem nevezett forrásokra hivatkozás rosszindulatú ráfogás! Nem egyenértékű azzal a dokumentummal, amit aláírtam arról, hogy az MSZP frakcióját erősítem, ha nyerek. Ezt még videokamerába is mondatták velem, miért tértem volna el ettől?!”

Az esélyes jelölt fél életét töltötte a pártban

Felvetésünkre, miszerint Tóth Bertalan pártelnök és Molnár Zsolt pártigazgató azért sem szívelhették, mert mind 2018-ban, mind 2020-ban Mesterházy Attilát támogatta elnökjelöltként a tisztújító kongresszuson, Szakács László kijelentette:

Valószínűleg soká fogom megtudni, hogy a mai MSZP-vezetés gyűlölködése miatt vagy pártalkuk következtében löktek oda a Demokratikus Koalíciónak.

2018 óta tavaly szeptemberig elnökhelyettes voltam a szocialista pártban, de lojálisan együttműködtem Tóth Bertalanékkal. Annál is inkább, mivel érzelmileg is kötődtem ahhoz a párthoz, amelyben pontosan a fél életemet töltöttem, hiszen fiatal csikóként 1998-ban léptem be az MSZP-be.”

Arra a kérdésre, miért indul az előválasztáson immár a DK színeiben, Szakács László megismételte korábbi nyilatkozatát: amikor nyilvánosságra került, hogy visszavonták az előválasztási jelölését, Gyurcsány Ferenc DK-elnök azonnal telefonált neki és felkínálta, hogy a DK jelöltjeként méresse meg magát. „Úgy érzem, nem dőlhetek hátra, több felmérés szerint is egyedül én tudom fölvenni a versenyt Hoppál Péter Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselővel.

Hagynám kárba veszni a munkámat csak azért, mert azt az eredeti pártom felső vezetése nem értékelte?

Nézze, az életemben és a családom számára nem volt még ilyen fájdalmas másfél hét, mint az utóbbi, és az sem jó érzés, hogy az MSZP lenullázza magát… De nincs okom megszüntetni a küzdelmemet a jelen rendszer károsultjaiért” – fogalmazott.

Juhászné túl dobreves lelkületű volt

Amint korábban megírtuk, június 24-én Molnár Gyulát zárta ki az MSZP elnöksége. Ő a másik olyan politikus, aki biztosan megnyerte volna az MSZP-nek az előválasztást Budapest 18-as választókerületében, ahol jelenleg is egyéni képviselő.

Ugyancsak Szakács Lászlóval egy időben, az MSZP etikai és fegyelmi ügyeiben illetékes tanácsa kizárta a pártból a debreceni Juhászné Lévai Katalint, egykori Hajdú-Bihar megyei pártelnököt, akivel az volt a baja a leszámolásba belejött pártvezetésnek, hogy túl sok Dobrev Klára témájú posztot oszt meg hivatalos oldalán. Mokrai Mihály miskolci képviselő sem kerülhette el sorsát, mivel utóbb külön frakciót alapított két DK-ssal. Úgy tűnik, egyedül az ő esetében volt mire hivatkozni a kizárás kapcsán.

"Tóth Bertalan lesz az, aki a villanyt lekapcsolja" - mondta epésen lapunknak egy neve elhallgatását kérő szocialista politikus, aki szerint Tóth következetesen szétveri az egykor szebb napokat látott pártot. Az MSZP országos elnöke egyébként napok óta nem válaszol a Mandiner megkeresésére, bár közvetlen munkatársa reagálást ígért a szocialisták gyors "kisgazdásodását" firtató kérdéseinkre.