Orbán Viktor: Jövő héten indul a regisztráción alapuló oltás

Miért nem érdemes megszegni a szabályokat? Melyik vakcinával tervezi beoltatni magát a miniszterelnök? A kormányfő péntek reggel a Kossuth Rádió vendége volt. Összefoglalónk.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának vendége volt. A kormányfő a beszélgetés elején elmondta, „nem lett volna szerencsés, ha feladjuk az elmúlt három hónapos erdményeket. Ha túl korán jönnek a feloldások, akkor a semmibe hullanak az elért eredményeket” – mondta. Továbbá közölte, „a harag és az indulatok itt másodlagosak.

Amikor mindenkit elragadnak az indulatai, akkor kell a döntéshozóknak a legnyugodtabbnak maradnia”

– szögezte le. „Fájó szívvel kellett igazat adnom a járványügyi szakembereknek” – tette hozzá.

Nem érdemes megszegni a szabályokat

A hétvégére több étterem is tervezi, hogy kinyit. Orbán Viktor pedig arra kérte a rendőröket, ha nem lesz rendbontás, akkor ne vegyenek őrizetbe senkit. Azonban, akik kinyitnak, elmennek az éttermekbe, azok a szankciókat nem ússzák meg. Az éttermeket bezárják (minumum fél évre – a szerk.), az emberekre pedig pénzbírságot szabnak ki – mondta el a kormányfő.

A miniszterelnök arra kért minden türelmetlen embert, hogy ne szegjék meg a szabályokat, mert akaratlanul is tovább fogják adni a vírust, és emberek fognak belehalni a járványba.

Az nem megoldás, hogy kimegyünk és megsértjük a szabályokat”

– szögezte le Orbán Viktor.

Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztrációalapú oltás

„Minden a vakcinán múlik, és ez a gazdaság kulcskérdése is” – mondta el a járványhelyzet kapcsán a kormányfő. Mint tájékoztatott, 1459 új beteg van, és 83 ember halt meg tegnap. A kormányfő elmondta azt is: „az oltás jól halad, jelenleg a szociális intézményekben lévők beoltása zajlik, és ezzel a hétvégével végzünk is”.

Jövő hét elejétől megkezdődik az regisztrációalapú oltás”

– jelentette be a kormányfő.

Az oltás önkéntes és ingyenes

Orbán Viktor ismét leszögezte: az oltás önkéntes és ingyenes. Elmondta azt is, hogy akik regisztráltak, azokat értesíteni fogják, hogy hová és hányra kell menniük majd, hogy az oltást megkapják. Azonban egyelőre sajnos nincs elég vakcina ahhoz, hogy az egész társadalmat beoltsák. A miniszterelnök is be fogja magát oltatni. Elárulta, ő a kínai vakcinában bízik, és azt várja meg. „Ezt a vírust a kínaiak ismerik a legrégebb óta, és emiatt ezt a vakcinát választom” – mondta.

Emellett kifejtette, hogy bármennyire is aggódik valaki a saját és a szerettei életéért, meg kell várnia a sorát. A kormány is dönthetett volna úgy, hogy az első körben megkapják a vakcinát. Azonban ez egy rossz példa lett volna, mindenkinek ki kell várnia a sorát. A politikusok majd a rendőrökkel és a katonákkal egyszerre fogják megkapni a vakcinát – tette hozzá. A kormányfő elmondta azt is, hogy

jelenleg minden erővel a vakcina beszerzésére koncentrálnak, és ezt követően lehet a különféle nyitási opciókról beszélni.

Vakcinabeszerzés

A kormányfő arról is beszélt, hogy szeretné, ha végre a bőség zavarával küzdenének a vakcinák területén, de Brüsszelből sem érkezik olyan tempóban vakcina, mint amire szükség lenne. „Számomra a leginspirálóbb példa Szerbia, akikkel nagyon jó viszonyban vagyunk” – fogalmazott a miniszterelnök. Mint mondta, Szerbia egy komoly ország, mert jobban meg tudta szervezni az ellátását, mint az unió.

Orbán Viktor a vakcinabeszerzés kapcsán elmondta, hogy az a beidegződés, hogy a nyugat jó, a kelet meg rossz, már értelmét veszítette. A világ mindkét felén vannak kiváló szakemberek, akikben bízni kell – fogalmazott. Mint mondta: jó hír, hogy ma vagy holnap sikerül szerződést kötni a kínaiakkal a vakcinaszállítással kapcsolatban.

A kormányfő arról tájékoztatott, hogy március közepéig-végéig, ha nem jön kínai és orosz vakcina, akkor 880 ezer ember beoltását tudják megvalósítani, ha pedig jön, akkor ennek a többszörösét. Mint fogalmazott:

húsvét környékén lesz fontos dolga a kormánynak, akkor fog tárgyalni, hogy mekkora nyitás legyen, mert akkorra már valószínűleg elegendő ember be lesz oltva.

Brüsszel

Brüsszel kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy most nem a „gyepálás” ideje van. Mint fogalmazott: nem látunk bele az unió lapjaiba, a vakcina beszerzésébe. Nem tudjuk, hogy vannak-e politikai, gazdasági játszmák. A 27 tagország közösen döntött úgy, hogy az unió szerezze be a vakcinát. Mint fogalmazott: „korábban a vakcinabeszerzés nemzeti jogát átadtuk Brüsszelnek, ezt a döntést meghoztuk, most már eső után köpönyeg” – tette hozzá. „Egyelőre nem a szétosztás rendje a kérdés, hanem hogy nincs mit szétosztani” – fogalmazott a kormányfő.

Újabb jelentős gazdaságfejlesztési program indul

A kormány számára, amíg nincs vakcina, gazdasági szempontból a legfontosabb célkitűzése, hogy megőrizze a munkahelyeket – mondta el a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is tájékoztatott, hogy a vakcina utáni újraindítás szakaszát is elkezdték tervezni, már 6 ezer milliárdos újjáépítési csomagról döntött a kormány. A Magyar Falu Programban támogatást írtak ki, ami elősegíti, hogy minden faluban legyen egy kisbolt – emelte ki a kormányfő.

Uniós források, Magyar Falu Program

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy az uniós forrásokat 9 területre osztották szét. Mint tájékoztatott, a gazdasági újraindítási csomag egyik nagy nyertese a felsőoktatás lesz. Az elkövetkező pár évben ugyanis 1500 milliárd forintot fognak beruházni a magyar felsőoktatásba. Orbán Viktor éppen ezért arra kérte az egyetemeket, hogy fontolják meg, milyen modellben működnek majd tovább, hogy a forrásokat minél hatékonyabban felhasználják.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt