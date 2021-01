Oltásmutyi Gyöngyösön: volt szoci képviselő tanácsára oltatta be magát Hiesz György

Volt szocialista képviselő háziorvosa tanácsára oltatta meg magát Gyöngyös baloldali polgármestere. Információink szerint Hiesz György feleségét is beoltották. De megkapta a vakcinát a háziorvos felesége is, aki egy gyöngyösi önkormányzati cég ügyvezetője. Célpontban a baloldali oltásmutyi.

Kacsoh Dániel és Kereki Gergő írása

Ahogy arról lapunk is beszámolt, jogosulatlanul kaphatott koronavírus elleni védőoltást Gyöngyös baloldali polgármestere. Hiesz György már január elején beoltatta magát, amikor még csak az egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetettnek minősülők voltak erre jogosultak. A 64 éves politikus oltását a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban végezték el, ezt utóbb az intézmény dolgozói is megerősítettek.

A politikus kezdetben nem válaszolt az ügyben feltett kérdésekre, végül a gyöngyösi városi televízió adásában ismerte el, valóban megkapta a vakcinát, amelyet az oltási rend szerint egyelőre csak egészségügyi dolgozók vagy idősotthonban élők kaphatnának meg. A polgármester előbb a Hír tv, majd a Pesti Tv stábjai elől is elmenekült.

A Mandiner információ szerint a parádi idősotthonban szervezett oltásból maradt vissza oltóanyag, ehhez jutott hozzá jogosulatlanul a baloldali polgármester. Ezt a városi televízióban egyébként maga is beismerte, azt viszont elhallgatta, honnan szerzett információt arról, hogy az idősotthonban szervezett oltásból még maradt vissza oltóanyag. Hiesz csupán annyit mondott erről, hogy amikor az orvosi személyzet szembesült azzal, hogy több tucat vakcina megmaradt az oltásból, akkor értesítették a gyöngyösi háziorvosokat, akik pedig az általuk ismert, a körzetükben élő személyeknek szóltak arról, hogy maradt még oltás.

„Ilyen telefont kaptam én, hogy megmaradt nagyon sok vakcina, menjek be, beadják a védőoltást,

van egy óra, hogy döntsek róla: igen vagy nem.” Hiesz állítása szerint ekkor bement a kórházba, és másokkal együtt megkapta a védőoltást.

Autóba ült a háziorvos és felesége is

A Mandiner helybéliektől úgy értesült, Hiesznek a saját háziorvosa, az abasári körzeti orvos, Dr. Lénárt András javasolta, hogy oltassa be magát. Legalábbis ő tanácsolta neki, hogy ha van még oltóanyag, éljen a lehetőséggel. A történet pikantériája az, hogy a háziorvos felesége Dr. Lénártné Benei Anikó nem más, mint a gyöngyösi önkormányzati cég, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. ügyvezetője. Erre a pozícióra pedig a soron kívül beoltott balos polgármester által vezetett, balos többségű gyöngyösi képviselő-testület választotta meg még 2019 őszén. Ráadásul

információink szerint nem csupán a polgármestert, hanem annak feleségét is beoltották soron kívül.

De megkapta az oltást maga Dr. Lénártné Benei Anikó önkormányzati cégvezető is. Hogy igazak-e értesüléseink, arról személyesen az érintetteket is megkérdeztük.

Telefonon elértük Dr. Lénárt Andrást, aki elmondta, hogy a Hiesz-család háziorvosa, de azt tagadta, hogy ő szólt volna az oltás lehetőségéről a polgármesternek. Azt ugyanakkor elismerte, hogy telefonon beszéltek a polgármesterrel, és maga javasolta Hiesznek, hogy adassa be az oltást. Sőt, a háziorvos azonnal autóba szállt a Lénártnéval, mondván, ha már van ilyen lehetőség, akkor az egyébként önkormányzati cégvezető feleségének is adják be a vakcinát. Lénárt egyébként semmi kivetnivalót nem talált Hiesz beoltásában, szerinte mivel a polgármester a helyi védelmi bizottság elnöke is, így nem árt, ha védett a vírussal szemben.

Lénárt személye kapcsán további adalék, hogy korábban a Heves Megyei Közgyűlésben, az egészségügyi bizottság elnökeként együtt dolgozott az MSZP-alapító, a közgyűlésben korábban a szocialista frakciót vezető Hiesz Györggyel. Lénárt egyébként az MSZP jelöltjeként indult a 2006 őszi önkormányzati választáson, és a 10 ezer lakos alatti listáról szerzett mandátummal ült be a Heves Megyei Közgyűlésbe. Felesége, Lénártné Benei Anikó pedig egészen 2019-ig, 17 éven keresztül volt Abasár polgármestere.

A Mandiner az ügy kapcsán kérdésekkel fordult Hiesz György gyöngyösi polgármesterhez is, aki egyelőre nem válaszolt megkeresésünkre, és a telefonját sem vette fel, többszöri próbálkozásunk ellenére.

A polgármester a városi televíziónak állítja, nem tudott az oltási tervről

A gyöngyösi városi televízió felvetésére, miszerint január elején, amikor beoltották a polgármestert, az oltási terv szerint egészségügyi dolgozók voltak soron, Hiesz gyakorlatilag azt mondja, hogy ő nem tudott az oltási tervről: „igazából azt, hogy most az oltási sorrendre milyen protokollok vonatkoznak, nem tudom”.

Csakhogy Hiesz háziorvosának foglalkozásánál fogva tudnia kellett az oltási tervről, és arról, hogy ebben az időszakban kizárólag az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói olthatók.

De tudnia kellett az oltási protokollról Hiesznek is, hiszen polgármesterként a helyi védelmi bizottság vezetője.

Az pedig meglepő lenne, ha a helyi védelmi bizottság vezetőjeként ne tudná valaki, hogy az oltási rend szerint még nem volt jogosult vakcinára, hiszen egyelőre csak az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói kaphatják meg az oltást.