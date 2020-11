Minneapolis: egyre kevesebb rendőr, egyre nagyobb bűnözés

George Floyd halálának helyszínén még ma is virágok és kegytárgyak borítják a forgalomtól lezárt kereszteződést, a rendőrök elvándorolnak, a közbiztonság romokban.

A városi tanács ígéretet tett arra, hogy a területet végleg átengedik a gyászolóknak, többen arra figyelmeztetnek, hogy ellenkező esetben ismét zavargások törhetnek ki a George Floyd emlékét őrzők körében – írta meg a Magyar Nemzet.

Megindult a rendőrök elvándorlása

Fél évvel az afroamerikai férfi halála után az indulatok még nem nyugszanak, és a város problémái is megsokasodtak. A világszerte erőszakos megmozdulásokat kiváltó eset után a minneapolisi városi tanács a helyi rendőrség költségvetését 14 millió dollárral csökkentette. A demokrata vezetésű város vezetője, Jacob Frey polgármester ezzel is azt a kezdeményezést kívánja támogatni, hogy a rendőri brutalitásról is híressé vált város elsőként álljon át a klasszikus, felfegyverzett rendőrségen alapuló rendfenntartásról egy újszerű, közösségi közbiztonsági modellre. A 425 ezres lakosú városból megindult a rendőrök elvándorlása.

A minneapolisi rendőrfőnök, Medaria Arradondo elmondta, hogy csak novemberben több mint száz rendőr lépett ki a rendőrségtől, kétszer annyian, mint amennyit a szokásos lemorzsolódás jelentene. Néhányan korai nyugdíjazásukat kérték, mások alkalmatlansági igazolást nyújtottak be arra hivatkozva, hogy poszttraumás stresszben szenvednek a városban zajló erőszakos megmozdulások miatt.

Ugrásszerűen romlik a közbiztonság

A távozó rendőrök aggodalmukat fejezték ki a minneapolisi lakosok, köztük saját maguk és családjaik közbiztonságával kapcsolatban. Ugyanis a csökkenő állomány miatt a rendőrség reakcióideje megnőtt, és ezzel egy időben megugrott az erőszakos cselekmények, lövöldözések, autólopások és betörések száma. A rendőrség adatai szerint idén 500 embert lőttek le, kétszer annyit, mint 2019-ben, és hétköznapivá váltak a fényes nappal elkövetett utcai támadások. A múlt hónapban egy kilencéves fiút lőttek agyon egy lakópark közelében, egy nőt pedig fegyver markolatával vertek agyon egy betörés során. Bob Kroll, a város rendőrségi szakszervezetének vezetője elmondta, hogy az elszaporodó erőszakos cselekmények és a rendőrség megnyirbált költségvetése egyaránt megnehezíti a rendőri állomány pótlását, új kollégák felvételét. Még a rendőrakadémián is csökkent az indított osztályok száma.

Mindeközben az aktivisták...

Eközben az aktivisták és a George Floyd-emlékhelyre zarándoklók ezrei még mindig a közösségi összefogással elért közbiztonságban látják a megoldás kulcsát, nem a felfegyverzett rendőrségben. Minneapolis egyik városnegyedének lakói megalapították a Powderhorni Biztonsági Kollektívát. A csoport célja, hogy erőszakmentesen, egymás iránti támogatással és együttérzéssel megteremtsék a lakókollektívák biztonságát.

A város republikánus képviselője, Eric Lucero erőteljesen bírálta Minneapolis demokrata vezetését, amely Lucero szerint alkalmatlan a város irányítására. Egyértelmű, hogy a rendőri túlkapások elkövetőit meg kell büntetni, de mi köze ennek ahhoz, hogy szétverjük a rendőrséget, ami csak felbátorította a bűnelkövetőket? De ha a város valóban ezt akarja, akkor a bűnözők által elkövetett rongálásokat is térítse meg – nyilatkozta Lucero a Fox News televíziónak.

Fotó: MTI/EPA/Craig Lassig