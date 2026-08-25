Térképen követhető a hazai talajvízszint alakulása: pontosan látszik az összes település tartaléka

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Békés megyében a mérések szerint a talajvíz helyenként 1,5–2,3 méterrel került mélyebbre az 1991–2020 közötti átlaghoz képest, ami miatt több háztartási kút is használhatatlanná vált.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság interaktív felületén településekre és címekre lebontva ellenőrizhető a felszín alatti vízkészlet aktuális állapota, valamint annak harmincéves átlagtól való eltérése.
A tartós csapadékhiány miatt Magyarország területének jelentős részén süllyed a talajvízszint, és a lehulló esőmennyiség több régióban nem képes pótolni a korábbi években felhalmozódott hiányt.
Az állami megfigyelőkutak adataira épülő rendszer hetente frissül, így a lakosság közvetlenül követheti, hogy egy-egy térségben emelkedik, stagnál vagy süllyed a vízszint.
Békés megyében a mérések szerint a talajvíz helyenként 1,5–2,3 méterrel került mélyebbre az 1991–2020 közötti átlaghoz képest, ami miatt több háztartási kút is használhatatlanná vált.
A szakértői elemzések szerint a kialakult helyzethez a meteorológiai tényezők mellett a korábbi évtizedek vízgazdálkodási gyakorlata is hozzájárult. Magyarországon egy közel 40 ezer kilométeres csatornahálózat üzemel, amely a belvíz- és vízelvezetést szolgálja, ez a lecsapolás azonban mérsékli a talajvízszintet és fokozza a termőföldek kiszáradását. A szakemberek szerint az országban található, természetes vízvisszatartásra alkalmas mély fekvésű területek ellenére a korábbi vizes élőhelyek megközelítőleg 80 százaléka eltűnt, ezért a jövőben a vízelvezetésről a vízvisszatartásra kell áthelyezni a hangsúlyt.
Nyitókép: Facebook/OVF