Térképen követhető a hazai talajvízszint alakulása: pontosan látszik az összes település tartaléka

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság interaktív felületén településekre és címekre lebontva ellenőrizhető a felszín alatti vízkészlet aktuális állapota, valamint annak harmincéves átlagtól való eltérése.

A tartós csapadékhiány miatt Magyarország területének jelentős részén süllyed a talajvízszint, és a lehulló esőmennyiség több régióban nem képes pótolni a korábbi években felhalmozódott hiányt.