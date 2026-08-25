Reagált a Fidesz a lélegeztetőgép-beszerzésekkel kapcsolatban terjesztett tiszás vádakra

Számokra bontották le Orbán Anita tevékenységét
„Hat-hét órát aludt miniszter asszony az államtitkárokkal együttesen” – közölte a Külügyminisztérium.
„A kérdés 2020-ban egyszerű volt: kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép? A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül” – fogalmazott közleményében a korábbi kormánypárt parlamenti frakciója.
„Az előző kormányok számára a magyar emberek élete volt a legfontosabb” – ezzel a címmel jutatta el közleményét a Fidesz-frakció az MTI-hez.
Mint írták:
A Covid-járvány idején a Fidesz-KDNP-kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből,
a beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt. Egy világjárvány közepén nem lehetett előre tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség és a kormány nem vállalhatta annak kockázatát, hogy egyetlen magyar ember is eszközhiány miatt ellátás nélkül maradjon.”
Hozzátették:
Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzzsel abban, hogy a lélegeztető gépek számának jelentős és gyors növelése szükséges.
Ezt a célt szolgálták a könnyített közbeszerzési szabályok és végrehajtott beszerzések”.
Rámutattak:
Közben a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért.
Ezért felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett. El kellett kerülni ugyanis a dél-európai országokból ismert viszonyokat: amikor Olaszországban beteltek az intenzív osztályok, az orvosoknak pedig elegendő gép hiányában dönteniük kellett arról, hogy kit fognak lélegeztetőgépre kötni, és kit nem.”
Aláhúzták:
A kérdés 2020-ban egyszerű volt: kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép? A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül.
Most, hat év távlatából, 4 kávé után a Tisza-kormány sem gondolhatja komolyan, hogy nem ez volt a felelős döntés.”
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Orbán Anita feljelentést tett a Covid-beszerzések ügyében. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a feljelentés tárgyát képező beszerzések során elsősorban lélegeztetőgépeket vásároltak.
Érvelése szerint egy invazív lélegeztetőgép működtetéséhez intenzív terápiás orvos, szakápoló, oxigénellátás és intenzív ágy is szükséges, és a később nyilvánosságra került adatok szerint Magyarországon nagyságrendileg 800-2000 beteg egyidejűleg intenzív ellátása volt biztosítható, azaz nem a gépek, hanem a képzett személyek hiánya volt a limit. Ennek ellenére a beszerzésről döntők a gépszámot kezelték önálló kapacitásként, ugyanakkor még a járvány csúcsán is mindössze mintegy 2500 gép jutott el kórházakhoz, a készlet döntő része tartósan jelenleg is raktárban van
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„Hat-hét órát aludt miniszter asszony az államtitkárokkal együttesen” – közölte a Külügyminisztérium.
Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)