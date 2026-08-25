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orbán anita fidesz lélegeztetőgép

Reagált a Fidesz a lélegeztetőgép-beszerzésekkel kapcsolatban terjesztett tiszás vádakra

2026. augusztus 25. 17:46

„A kérdés 2020-ban egyszerű volt: kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép? A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül” – fogalmazott közleményében a korábbi kormánypárt parlamenti frakciója.

2026. augusztus 25. 17:46
lélegeztetőgép

„Az előző kormányok számára a magyar emberek élete volt a legfontosabb” – ezzel a címmel jutatta el közleményét a Fidesz-frakció az MTI-hez.

Mint írták: 

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A Covid-járvány idején a Fidesz-KDNP-kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből, 

a beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt. Egy világjárvány közepén nem lehetett előre tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség és a kormány nem vállalhatta annak kockázatát, hogy egyetlen magyar ember is eszközhiány miatt ellátás nélkül maradjon.”

Hozzátették: 

Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzzsel abban, hogy a lélegeztető gépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. 

Ezt a célt szolgálták a könnyített közbeszerzési szabályok és végrehajtott beszerzések”.

Rámutattak: 

Közben a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért. 

Ezért felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett. El kellett kerülni ugyanis a dél-európai országokból ismert viszonyokat: amikor Olaszországban beteltek az intenzív osztályok, az orvosoknak pedig elegendő gép hiányában dönteniük kellett arról, hogy kit fognak lélegeztetőgépre kötni, és kit nem.”

Aláhúzták: 

A kérdés 2020-ban egyszerű volt: kockáztassuk-e, hogy nem lesz elegendő lélegeztetőgép? A kormány ezt a kockázatot nem vállalta, mert az emberi élet védelmét semmilyen más szempont nem írhatja felül. 

Most, hat év távlatából, 4 kávé után a Tisza-kormány sem gondolhatja komolyan, hogy nem ez volt a felelős döntés.”

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Orbán Anita feljelentést tett a Covid-beszerzések ügyében. A külügyminiszter tájékoztatása szerint a feljelentés tárgyát képező beszerzések során elsősorban lélegeztetőgépeket vásároltak.

Érvelése szerint egy invazív lélegeztetőgép működtetéséhez intenzív terápiás orvos, szakápoló, oxigénellátás és intenzív ágy is szükséges, és a később nyilvánosságra került adatok szerint Magyarországon nagyságrendileg 800-2000 beteg egyidejűleg intenzív ellátása volt biztosítható, azaz nem a gépek, hanem a képzett személyek hiánya volt a limit. Ennek ellenére a beszerzésről döntők a gépszámot kezelték önálló kapacitásként, ugyanakkor még a járvány csúcsán is mindössze mintegy 2500 gép jutott el kórházakhoz, a készlet döntő része tartósan jelenleg is raktárban van

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Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

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Összesen 96 komment

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Sorrend:
Palatin
2026. augusztus 25. 20:34
Orbánék kiválóan kezelték a Covidot, sokkal jobban, mint az európai átlag volt. Ezért macerálni öket az szintiszta gazemberség. Poloska a saját ÀVÓ-jába fog beledögleni, mert pontosan azon keresztül gyözödhetünk meg igazán, hogy ez a cezaromániás pszichopata mekkora gonosz, aljas gazember.
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2
0
medve-allatka
2026. augusztus 25. 20:33
De itt a vád nem elsősorban az, hogy túl sok volt a gép. Hanem hogy mennyit loptak az árából dobós cégekkel. Bilincs lesz ebből és rács :D
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0
2
Globalfake
2026. augusztus 25. 20:09
tiszás agyhalottak csak egy témát tudnak fújni: LOPTAK!!! mert a tisza nem fog lopni mi, elmebeteg gyökerek! Már megy a közpénz szórása ezerrel idióta állat prolik! Pluszban a hazátokből egy ócska szemétdombot fognak csinálni, abból a Magyarországból amelyet a világ minden táján tiszteltek, MINDENHOL!!!
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5
0
Kormánypárti2
2026. augusztus 25. 20:08
Tisztás mentalitás. Anya, húzz már a picsába add ide az örökségem! Anya: Na az egy nagy lófasz a seggedbe!
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3
0
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