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nav orbán anita legfőbb ügyészség külügyminisztérium covid

Feljelentést tett Orbán Anita a Covid-beszerzések ügyében

2026. augusztus 25. 09:34

A Legfőbb Ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán, körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti.

2026. augusztus 25. 09:34
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A Külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán, Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. A miniszter ezt az MTI-vel közölte kedden.

„A mai napon a Külügyminisztérium nevében, képviseletében megtettem a minisztériumban folyó átvilágítási munka eredményeként született első feljelentést” – mondta a miniszter.

Hozzátette: a Legfőbb Ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán, körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti.

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A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel – jelezte.

Orbán Anita tájékoztatása szerint a feljelentés tárgyát képező beszerzések során elsősorban lélegeztetőgépeket vásároltak.

Kiemelte: a vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre, azonban ezeket 100 százalékosan nem tudták korábban törölni, sok mindent informatikai eszközökkel vissza tudtak állítani, amelyekkel teljesebb képet kaphattak a történtekről. A visszaállított információk nagysága eléri a 88 gigabájtot és a 130 ezer fájlt.

Elmondta:

az átvilágítás során feltárt információk szerint mennyiségi túlbeszerzés történt, a használhatóság figyelmen kívül hagyásával, valamint jelentős árkülönbözetet találtak a gyártói árakhoz képest.

Jelezte: egy invazív lélegeztetőgép működtetéséhez intenzív terápiás orvos, szakápoló, oxigénellátás és intenzív ágy is szükséges, és a később nyilvánosságra került adatok szerint Magyarországon nagyságrendileg 800-2000 beteg egyidejűleg intenzív ellátása volt biztosítható, azaz nem a gépek, hanem a képzett személyek hiánya volt a limit. Ennek ellenére a beszerzésről döntők a gépszámot kezelték önálló kapacitásként, ugyanakkor még a járvány csúcsán is mindössze mintegy 2500 gép jutott el kórházakhoz, a készlet döntő része tartósan jelenleg is raktárban van – ismertette a külügyminiszter.

Arról is beszámolt: a vámkezelés során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendelkezésére álló eredeti gyártói számlák jelentősen alacsonyabb értéket mutattak, mint amennyit a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a magyar viszonteladóknak fizetett.

Elmondta: hat cég esetében tételesen kimutatható a különbözet, ami 13,48 milliárd forintot jelent. Csak egyetlen szerződésnél, a Proconcept Kft.-nél az értékkülönbözet 16 millió euró volt, ami körülbelül 5,8 milliárd forintnak felel meg – tette hozzá.

Sajtóinformációk szerint a szállított gépek átlagára 17 millió forint volt, míg ugyanezek a modellek a gyártónál 1000 és 5000 dollár közötti áron voltak elérhetők, ami 348 ezertől 1,3 millió forintig terjed.

Orbán Anita emlékeztetett: egy korábbi kormányhatározat hatalmazta fel miniszterként arra, hogy a lélegeztetőgép-beszerzéseket tárják fel. Ennek részeként javaslatot tesz majd a nyilvánosságra hozandó dokumentumokra is.

Közölte: a feljelentésben indítványozta azt is, hogy a nyomozóhatóság keressen meg más szerveket is, amelyek érintettek voltak ezekben a beszerzésekben, így a a korábban az egészségügyért felelős belügyi tárcát, a NAV-ot vagy az Operatív Törzset.

Hangsúlyozta, hogy az átvilágítás nem az operatív szinteken látta a felelősséget, hanem az előző felső vezetés felelősségének gyanúját vetette fel, a károsult maga az államháztartás.

Kérdésre válaszolva a miniszter megerősítette: a minisztériumi átvilágítás előrehaladásával további feljelentések várhatók.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a KKM 2020 tavaszán – a veszélyhelyzeti különleges jogrend keretében – mintegy 16 853 darab lélegeztetőgépet, továbbá védőeszközöket, PCR-teszteket és gyógyszereket szerzett be. A járvány kapcsán országosan beszerzett lélegeztetőgépek száma 19 002 volt, ebből a legnagyobb tételt, 16 853 darabot a KKM vásárolt.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 247 komment

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fernandvix
2026. augusztus 25. 13:42
statisztafernandvix 2026. augusztus 25. 12:57 • Szerkesztve Tessék ha te is házhoz jössz a pofonodért. "Többlethalálozás 2020-ban az Európai Unió egyes tagállamaiban az előző öt év átlagához képest" statisztafernandvix 2026. augusztus 25. 12:43 Mit okoskodsz, az átlátszó. hu szerint itt volt a legalacsonyabb a többlethalálozás, Tehát hazudtál.
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iimre
•••
2026. augusztus 25. 13:39 Szerkesztve
"A Legfőbb Ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán, körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti." Ez hasonlít arra, mint amikor békeidőben a katonai bíróság megítéli a főtisztek által háborús időszakban hozott döntéseket: nevetséges és nincs semmi relevanciája. Úgyhogy mehettek a halál f@szára, fontoskodó tsz-es rüszük…
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vitez-laszlo
•••
2026. augusztus 25. 13:35 Szerkesztve
Ez a Michael Schumacher reinkarnáció is csak ennyit tud? Feljelenteni?....Mi lenne ha dolgoznia kéne mint egy igazi külügyminiszternek, és nem azzal dicsekedni, hogy naponta négy kávét iszik.... Ettől a nőtől (már ha nő....mert igencsak buzikinézete van...?) én még más teljesítményt nem láttam az elmúlt 3 hónap alatt, mint hogy vigyorogva tapsikol az őrült Néró mellett a parlamentben..... a heti öt munkanapból kétszer.
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1
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badzinga
2026. augusztus 25. 13:24
Először számoljatok el a választáshoz kapott pénztömeggel, a zsoltibácsi üggyel, a paksi 50 milliárdos veszteséggel, a 300 milliárdos elvonással és végül de nem utolsósorban adjátok ki a migránspaktum dokumentumait, valamint az orkokkal való megállapodás réászleteit. Utána kezdjétek el az ígéretek sorbaállítását, és hogy mikor fogjátok végrehajtani, mikor jön a 300 eFt-os szépkártya, a fejenkénti 800 e Ftos juttatás, a nyugdíjak emelése, "ennél többet is lehetne adni", stb. Na ezekkel kellene foglalkozni, bárisnyám. Ez a dolgo 5 éve volt, minden ország ezt csinálta, vakcinákat vettek, ahonnan tudtak. Verseny volt az idővel. Mit kellett volna csinálni? Talán megkérdezni téged, áruló?
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