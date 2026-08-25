Feljelentést tett Orbán Anita a Covid-beszerzések ügyében

A Külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán, Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. A miniszter ezt az MTI-vel közölte kedden.

„A mai napon a Külügyminisztérium nevében, képviseletében megtettem a minisztériumban folyó átvilágítási munka eredményeként született első feljelentést” – mondta a miniszter.

Hozzátette: a Legfőbb Ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán, körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott, közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti.