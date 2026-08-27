Külügyminisztérium: Két magyart keresnek a nepáli villámárvíz után

Brutális áradás pusztított Nepál és Tibet határán
Áradás és sárlavina öntötte el a himalájai határvidéket.
Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.
Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.
A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.
A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat – áll a közleményben.
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Áradás és sárlavina öntötte el a himalájai határvidéket.
A tárca ismertetése szerint Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján.
A hatóságok információi szerint 93 helyi lakos, köztük 26 rendőr is eltűnt.
Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.
A közleményben hangsúlyozzák, hogy a New Delhiben található magyar nagykövetség Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak – szögezik le.
A külügyi tárca korábban azt közölte, hogy egy magyart keresnek a tragédia után.
(MTI)
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