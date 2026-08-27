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08. 27.
csütörtök
eltűnt magyar állampolgár külügyminisztérium közlemény

Külügyminisztérium: Két magyart keresnek a nepáli villámárvíz után

2026. augusztus 27. 06:19

Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.

2026. augusztus 27. 06:19
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Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.

A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat – áll a közleményben.

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A tárca ismertetése szerint Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése alapján.

A hatóságok információi szerint 93 helyi lakos, köztük 26 rendőr is eltűnt.

Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a New Delhiben található magyar nagykövetség Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.

A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak – szögezik le.

A külügyi tárca korábban azt közölte, hogy egy magyart keresnek a tragédia után.

(MTI)

Nyitókép: YouTube

Összesen 5 komment

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Sorrend:
lesmiserables
2026. augusztus 27. 07:58
Ezt bírom hogy magyarok mindenhol kóricálnak az egész kibaszott világban, Izlandtól Ausztráliáig.
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2
0
sandor
2026. augusztus 27. 07:43
Nyihaha majd azt mondja,hogy Lepsénynél még megvoltak.
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3
0
rugbista
2026. augusztus 27. 07:12
Ott sajnos keresni már fölösleges. (Hacsak messze nem jártak a határátkelőtől). Amúgy tucatnyi busz állt a határátkelőn, sajnos nem 500 áldozat lesz. Ilyen videót még nem láttam, ami hasonló katasztrófa volt, ott egy lakatlan völgyben zúdult le az áradat.
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5
0
Giszdúr
2026. augusztus 27. 07:06
És tényleg így van a Külügyminisztérium közleményében: "New Delhiben" ("A New Delhiben található nagykövetségünk Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal." Tényleg olyan írja a közleményt, akinek ilyenkor nem tűnik fel, hogy az magyarul Újdelhi?
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3
0
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