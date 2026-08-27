Külügyminisztérium: Két magyart keresnek a nepáli villámárvíz után

Az eddigi információk szerint a nepáli villámárvíz nyomán két magyar állampolgár biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé – közölte szerdán este a külügyi tárca.

A közlemény szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

A nagykövetségünk, illetve a tiszteletbeli konzulunk folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat – áll a közleményben.