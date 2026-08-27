„Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép” – Hadházy szerint Ligeti Miklós megfelelőbb lett volna az elszámoltatásra

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„NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra” – írta a volt országgyűlési képviselő.
Hadházy Ákos szerint Unger Anna szakmailag tisztességes politológus, ugyanakkor megkérdőjelezte, hogy a 96 jelölt közül valóban ő lenne a legalkalmasabb a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetésére.
A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, Unger bizottsági meghallgatásán aggasztónak tartotta, hogy elfogadta: az eljárások lassúsága miatt a következő hat évben biztosan nem születnek majd ítéletek. Hadházy szerint ugyan Unger várhatóan igyekezni fog megfelelően ellátni a feladatát, de „NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra”.
Hadházy ezzel szemben Ligeti Miklóst tartja a legalkalmasabb jelöltnek. Szerinte Ligeti „kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján BIZTOSAN” a jelöltek közül a legjobb választás lett volna. Úgy véli, ezért „több, mint szomorú”, hogy Ligetit mégis elutasították, amit felháborítónak és aggasztónak nevezett.
A képviselő szerint a kiválasztási folyamat eddig is „abszolút vetítés” volt, a történtek pedig paradox helyzetet eredményeztek.
„Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép”
– fogalmazott Hadházy.
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NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.
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