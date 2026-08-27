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hadházy ákos ligeti miklós unger anna

„Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép” – Hadházy szerint Ligeti Miklós megfelelőbb lett volna az elszámoltatásra

2026. augusztus 27. 14:35

„NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra” – írta a volt országgyűlési képviselő.

2026. augusztus 27. 14:35
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Hadházy Ákos szerint Unger Anna szakmailag tisztességes politológus, ugyanakkor megkérdőjelezte, hogy a 96 jelölt közül valóban ő lenne a legalkalmasabb a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetésére.

A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, Unger bizottsági meghallgatásán aggasztónak tartotta, hogy elfogadta: az eljárások lassúsága miatt a következő hat évben biztosan nem születnek majd ítéletek. Hadházy szerint ugyan Unger várhatóan igyekezni fog megfelelően ellátni a feladatát, de „NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra”.

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Hadházy ezzel szemben Ligeti Miklóst tartja a legalkalmasabb jelöltnek. Szerinte Ligeti „kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján BIZTOSAN” a jelöltek közül a legjobb választás lett volna. Úgy véli, ezért „több, mint szomorú”, hogy Ligetit mégis elutasították, amit felháborítónak és aggasztónak nevezett.

A képviselő szerint a kiválasztási folyamat eddig is „abszolút vetítés” volt, a történtek pedig paradox helyzetet eredményeztek. 

„Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép”

– fogalmazott Hadházy.

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Idézőjel

Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép

NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 87 komment

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viktor-zsele-2-jobarat
2026. augusztus 27. 17:07
perzse ligeti a transzi bibsi :)))) ez ahathàzi hulyebb mint hinnenk
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0
0
Vata Aripeit
2026. augusztus 27. 16:50
Jó lesz ez, és egyre jobb ;-). Ezek tényleg egymást fogják kiskanálban megfojtani. Láttunk már ilyet, náluk mindig van okosabb, szebb, másikabb, igaz Mo le van xarva, meg a magyar nép is, de az eszme zászlaja tovább loboghat.
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0
1
Türelem
2026. augusztus 27. 16:43
Végre egy tapasztalt, nemzetközi szinten is elismert közgazdász, jogász, megkérdőjelezhetetlen szaktekintély került pozícióba......
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0
0
nyugger46
•••
2026. augusztus 27. 16:42 Szerkesztve
A tisza szekta tagjai azt gondolták - Peti kimondatlanul ebbe az irányba terelte őket - hogy a kormány megalakulásának másnapján már sorra visznek el minden fideszes politikust. Most pedig kiderül az, ami 2002-ben és 2010-ben már kiderült: a kampányban bármit lehet mondani, lehet elszámoltatást hirdetni, de ha megindul egy eljárás, ott bizonyítani kell. Nincs kétségem, hogy mindent be fognak vetni, még törvénytelenséget is, hogy eredményt mutassanak fel. Mert a felhergelt szekta ezt várja el. Az új ÁVH gárdája pedig tudja, hogy erősen túlzó volt az a kép, amit a kampányban MP a lopásról, korrupcióról a győzelem érdekében felfestett. MP azt is tudja, hogy ők abszolút értelemben nem sokat érnek, ezért kell mindent a maffiának lefestett NER-hez viszonyítani. Ezért tartott nevetséges módon mesedélutánt Cattani felügyelőről. Nem olyan stabil az a szobortalapzat, amire MP-t állították.
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