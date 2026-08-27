„Ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép” – Hadházy szerint Ligeti Miklós megfelelőbb lett volna az elszámoltatásra

Hadházy Ákos szerint Unger Anna szakmailag tisztességes politológus, ugyanakkor megkérdőjelezte, hogy a 96 jelölt közül valóban ő lenne a legalkalmasabb a vagyonvisszaszerzési hatóság vezetésére.

A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta, Unger bizottsági meghallgatásán aggasztónak tartotta, hogy elfogadta: az eljárások lassúsága miatt a következő hat évben biztosan nem születnek majd ítéletek. Hadházy szerint ugyan Unger várhatóan igyekezni fog megfelelően ellátni a feladatát, de „NEM BIZTOS, hogy a 96 jelöltből vele van a legnagyobb esély az elszámoltatásra”.