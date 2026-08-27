„Egy tiszás képviselő, Kiss János igencsak felháborodott Fehér Róbert plébános vasárnapi szentmiséjén elmondott szavain, amelyek a belpolitikára vonatkoztak. A felháborodás túlzó, Btk-t emlegetni fölösleges. De az fontos kérdés, hogy a politizálásban a papok meddig mehetnek el, merthogy az okosmérők emlegetése vagy hogy mi van a képviselő úr fogadóórájával, azok... hm... nem szokványos témái egy misének... ugye?”