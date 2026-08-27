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egyház Nagy Attila Tibor Tisza

A politizálásban a papok meddig mehetnek el?

2026. augusztus 27. 09:16

Egy tiszás képviselő, Kiss János igencsak felháborodott Fehér Róbert plébános vasárnapi szentmiséjén elmondott szavain.

2026. augusztus 27. 09:16
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
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„Egy tiszás képviselő, Kiss János igencsak felháborodott Fehér Róbert plébános vasárnapi szentmiséjén elmondott szavain, amelyek a belpolitikára vonatkoztak. A felháborodás túlzó, Btk-t emlegetni fölösleges. De az fontos kérdés, hogy a politizálásban a papok meddig mehetnek el, merthogy az okosmérők emlegetése vagy hogy mi van a képviselő úr fogadóórájával, azok... hm... nem szokványos témái egy misének... ugye?”

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Idézőjel

Takarodjon a Tisza a szószékről! Ne akarja szabályozni, hogy mit prédikálnak a papok, lelkészek!

Eddig azt hallottuk, hogy a Tisza-kormány nem fog beleszólni az egyházak dolgába, most egy tiszás képviselő mégis megtenné! Nagyon nem jó ötlet!

 

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
bazilka
2026. augusztus 27. 12:33
kíváncsi vagyok, hogy az itt kommentelők között hány, hozzám hasonlóan hetente szentmisére járó ember van a stílusból adódóan nem lehet sok jelzem, a fiatalok (sajnos ez nem én vagyok) akkor is tiszások 80 %-ban, ha szentmisére járnak ha egy pap pártpolitizál nekik, még inkább azok lesznek de hajrá
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0
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Bitrex®
2026. augusztus 27. 12:30
A sok drogos tiszás lumpenproli vicsorog, üvölt, hörög. NAT meg egy bolsevik felmenőkkel rendelkező nyomorult ateista köcsög.
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1
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statiszta
•••
2026. augusztus 27. 12:29 Szerkesztve
Ha a komcsi tanítónő azt oktat amit akar 100%-ban állami pénzből, akkor a pap is azt mond amit akar max részben állami pénzből. Atesz te sem a legélesebb kés vagy.
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1
0
Kardinális
2026. augusztus 27. 11:33
Politizálásban a papok meddig mehetnek el? Ameddig akarnak, te seggfej!
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6
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