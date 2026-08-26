„A papnak joga van azt prédikálni, amit gondol, a prédikációról szóló egyházi útmutatások keretén belül. De az a helyzet, hogy ha még a prédikáció szerencsétlen, és pártpolitikai is, akkor is nagyon rossz dolog megpróbálni ezt a világi jog eszközével korlátozni. Lehet, hogy az ország vezetését leváltották a magyarok, a demokrácia azonban nem abszolút, és nem vonatkozik az egyházakra. Sem a népuralom, jóideje pedig az állam hatalma sem terjed ki az egyházra. A papot a katolikus egyházban nem választjuk.

Kiss János tiszás képviselő szerint a pétervásárai pap prédikációja után államilag szabályozni kellene a prédikációt. Szerinte „a kampány április 12-én véget ért, a magyar emberek elsöprő többsége úgy döntött, hogy elég volt a gyűlöletkeltésből, az uszításból és a hergelésből.”

Nem voltam ott a pétervásárai templomban, de egy ilyen szabályozás szükségszerűen gumiszabályozás lenne. Egy papnak joga van kritizálni a politikát, és akár szerencsés, akár nem, bármelyik politikai pártot is joga van kritizálni – bár talán ez szerencsésebb a szószéken kívül. A Ptk és a Btk nyilván vonatkozik a papokra is, de a tiszás képviselő el van tévedve, ha a Tisza kritikáját, akár szidalmazását törvénybe ütköző, vagy törvénnyel szabályozandó gyűlöletkeltésnek, uszításnak és hergelésnek gondolja. Ez – ahogy mondani szokták – szubjektív álláspont, és nem tilthatja be a Tisza kritikáját, sőt a szidalmazást sem tilthatja be.