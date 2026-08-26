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Eddig azt hallottuk, hogy a Tisza-kormány nem fog beleszólni az egyházak dolgába, most egy tiszás képviselő mégis megtenné! Nagyon nem jó ötlet!
„A papnak joga van azt prédikálni, amit gondol, a prédikációról szóló egyházi útmutatások keretén belül. De az a helyzet, hogy ha még a prédikáció szerencsétlen, és pártpolitikai is, akkor is nagyon rossz dolog megpróbálni ezt a világi jog eszközével korlátozni. Lehet, hogy az ország vezetését leváltották a magyarok, a demokrácia azonban nem abszolút, és nem vonatkozik az egyházakra. Sem a népuralom, jóideje pedig az állam hatalma sem terjed ki az egyházra. A papot a katolikus egyházban nem választjuk.
Kiss János tiszás képviselő szerint a pétervásárai pap prédikációja után államilag szabályozni kellene a prédikációt. Szerinte „a kampány április 12-én véget ért, a magyar emberek elsöprő többsége úgy döntött, hogy elég volt a gyűlöletkeltésből, az uszításból és a hergelésből.”
Nem voltam ott a pétervásárai templomban, de egy ilyen szabályozás szükségszerűen gumiszabályozás lenne. Egy papnak joga van kritizálni a politikát, és akár szerencsés, akár nem, bármelyik politikai pártot is joga van kritizálni – bár talán ez szerencsésebb a szószéken kívül. A Ptk és a Btk nyilván vonatkozik a papokra is, de a tiszás képviselő el van tévedve, ha a Tisza kritikáját, akár szidalmazását törvénybe ütköző, vagy törvénnyel szabályozandó gyűlöletkeltésnek, uszításnak és hergelésnek gondolja. Ez – ahogy mondani szokták – szubjektív álláspont, és nem tilthatja be a Tisza kritikáját, sőt a szidalmazást sem tilthatja be.
A szólásszabadság ugyanis kiterjed a „hergelésre”, szidalmazásra is, teljesen aránytalan volna ilyesmit büntetni. És ezügyben teljesen irreleváns, hogy a Tisza győzőtt és hogy kétharmaddal győzött! A Fidesz-KDNP sem tiltotta be a Fidesz-KDNP kritizálását és szidalmazását!
Szerintem meg amúgy a Tisza uszítással és gyűlöletkeltéssel is élt a kampány során, szóval nagyon máshogy látom, mint a tiszás képviselő.
Az egyház meg felette áll bármilyen kétharmadnak, az isteni jog és a természetjog független a népuralomtól, a Tiszától és Magyar Pétertől.
Papok, lelkészek meg sokszor mártírrá váltak már egyházukért, Nepomuki Szent János, akinek a szobra sok hídon ott van, például a gyónási titok őrzéséért halt meg.
Az egyház meg valójában mindig is politizált, létezik például az egyház társadalmi tanítása. Joggal mondja azt az egyház, hogy arra kell szavazni, aki összességében közelebb áll a kereszténységhez. Amikor New Yorkban éltem, 2016-ban, az elnökválasztások előtt több templomban is azt tapasztaltam, hogy a papok elég könnyen körberajzolták pártok és politikusok nevének emlegetése nélkül, hogy Hillary Clintonra nem lehet szavazni, és bár Donald Trump sem egy keresztény példakép, de a kettő közül egyértelműen rá kell szavazni. Lényegében csak a nevek nem hangoztak el.
Lehet kritizálni félresikerült prédikációkat, de jobban teszi a Tisza és képviselője, ha nem próbálja meg szabályozgatni a szentbeszédet!”
(Nyitókép: Magyar péter Facebook-oldala)