Saját politikusa ment neki a Tiszának az azbesztügyben, szerinte ez elfogadhatatlan

Hangsúlyozta: az önkormányzatnak pénzügyi garanciákra is szüksége van, ezért továbbra is sürgetni fogja az ügy rendezését.

A közgyűlés által elfogadott munkálatokat a pályázaton nyertes Alpok Terra Kft. végzi el bruttó 997 millió forintért. A városvezetés szerint a bitumenes lefedés ugyan nem jelent végleges megoldást, de hosszabb időre biztonságossá teheti az érintett területeket. A tervek szerint az Oladi plató után szeptemberben a többi szennyezett városrészben is folytatódhat a munka.

Nemény András polgármester korábban arról beszélt, hogy a kormányzat jelezte: a később megnyíló azbesztalapból akár a már megkezdett és önerőből finanszírozott beruházások költségei is elszámolhatók lehetnek.