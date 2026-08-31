Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 31.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 31.
hétfő
szombathely azbesztmentesítés Tisza azbeszt

Saját politikusa ment neki a Tiszának az azbesztügyben, szerinte ez elfogadhatatlan

2026. augusztus 31. 20:26

Rápli Róbert, a Tisza Párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a szombathelyiek türelmetlensége érthető, és képviselőként nem tudja azt kérni az érintettektől, hogy várjanak még heteket. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a szabályozás hiánya miatt továbbra is bizonytalanságban van a város és több száz érintett család.

2026. augusztus 31. 20:26
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem várja meg a kormányzati támogatási rendszer részletszabályainak megjelenését a baloldali vezetésű Szombathely: a város közgyűlése úgy döntött, hogy saját forrásból megkezdi az azbeszttel szennyezett utak bitumenes lefedését. A majdnem egymilliárd forintos beruházás már a héten elindulhat az Oladi platón, ahol becslések szerint 80-100 ezer tonna azbesztes kőzet található. 

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés hátterében az áll, hogy bár a kormány korábban létrehozott egy hárommilliárd forintos Azbeszt-mentesítési Alapot, a támogatások igénybevételéhez szükséges pályázati és végrehajtási szabályok egyelőre nem jelentek meg. Emiatt az önkormányzat nem tud hozzáférni a forrásokhoz, miközben a városvezetés még az őszi időjárás előtt szeretné elvégezni a legsürgetőbb beavatkozásokat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Rápli Róbert, a Tisza Párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta: 

a szombathelyiek türelmetlensége érthető, és képviselőként nem tudja azt kérni az érintettektől, hogy várjanak még heteket.

Közlése szerint az elmúlt időszakban miniszterekkel, államtitkárokkal, önkormányzati vezetőkkel és szakemberekkel egyeztetett az ügy gyors rendezése érdekében, hétfőn pedig ismét az illetékes minisztériumhoz fordult a szükséges részletszabályok mielőbbi kihirdetését kérve.

A politikus szerint 

elfogadhatatlan, hogy a kormány már döntött a pénzügyi keretről, a szabályozás hiánya miatt azonban továbbra is bizonytalanságban van a város és több száz érintett család.

Hangsúlyozta: az önkormányzatnak pénzügyi garanciákra is szüksége van, ezért továbbra is sürgetni fogja az ügy rendezését.

A közgyűlés által elfogadott munkálatokat a pályázaton nyertes Alpok Terra Kft. végzi el bruttó 997 millió forintért. A városvezetés szerint a bitumenes lefedés ugyan nem jelent végleges megoldást, de hosszabb időre biztonságossá teheti az érintett területeket. A tervek szerint az Oladi plató után szeptemberben a többi szennyezett városrészben is folytatódhat a munka. 

Nemény András polgármester korábban arról beszélt, hogy a kormányzat jelezte: a később megnyíló azbesztalapból akár a már megkezdett és önerőből finanszírozott beruházások költségei is elszámolhatók lehetnek.

Nyitókép: Rápli Róbert Facebook-oldala

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyúlgerinc
2026. augusztus 31. 21:13
Rápli! Maga tényleg nem látta korábban, hogy hova lép? Minek lesz az orsz. gyűlési képviselője? Vagy ennyire kellett a pénz, a hatalom?
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2026. augusztus 31. 20:58
Robi klarinétos te csak egy kólásdoboz vagy. A Dr Főnökasszony egy nulla. Mondjál le !
Válasz erre
2
0
westend
2026. augusztus 31. 20:56
ez a dr.Bubo legalább valami látszatot próbál felmutatni, ha már a bagázsa amúgy kormányzásképtelen.
Válasz erre
3
0
survivor
2026. augusztus 31. 20:33
Ő lesz a Repülő Raplis Robi.... A Balnak kezd nemtetszeni a Tiszar...🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!