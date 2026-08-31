Döntöttek Szombathelyen: nem várnak a kormányra, elkezdik lefedni az azbesztet

Nem vár tovább a kormányzati támogatásra a szombathelyi önkormányzat, saját hatáskörben kezdi meg az azbesztes kővel borított utak bitumenes lefedését. A város képviselő-testülete egy rendkívüli közgyűlés keretében hétfőn szavazta meg a közel egymilliárd forintos beruházást, így a munkálatok már kedden elindulhatnak – írja a Nyugat.hu.

A nyílt pályázaton nyertes Alpok Terra Kft. pontosan 997 millió forintért végzi el a kritikus területek lefedését.

A munkálatokat az önkormányzat meghívásos pályázat útján készítette elő, amelyre hét cég nyújtott be érvényes ajánlatot.