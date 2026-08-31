Döntöttek Szombathelyen: nem várnak a kormányra, elkezdik lefedni az azbesztet

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A város azért döntött az azonnali kezdés mellett, mert a kormány által korábban beígért, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázatait még nem írták ki, a város viszont még az őszi időjárás beállta előtt végezni akar a munkával.
Nem vár tovább a kormányzati támogatásra a szombathelyi önkormányzat, saját hatáskörben kezdi meg az azbesztes kővel borított utak bitumenes lefedését. A város képviselő-testülete egy rendkívüli közgyűlés keretében hétfőn szavazta meg a közel egymilliárd forintos beruházást, így a munkálatok már kedden elindulhatnak – írja a Nyugat.hu.
A nyílt pályázaton nyertes Alpok Terra Kft. pontosan 997 millió forintért végzi el a kritikus területek lefedését.
A munkálatokat az önkormányzat meghívásos pályázat útján készítette elő, amelyre hét cég nyújtott be érvényes ajánlatot.
A hetek óta húzódó azbesztszennyezési botrány után a lakosság is egyetértett a beavatkozással a múlt heti lakossági fórumon. A bitumenes lefedés az Oladi platón veszi kezdetét, ahol a becslések szerint 80–100 ezer tonna veszélyes, azbesztes kőzet található. Bár a jelenlegi egymilliárdos keret erre a zónára koncentrál, a városvezetés tervei szerint még szeptemberben kiterjesztik a lefedést a többi érintett szombathelyi területre is.
Nemény András, Szombathely polgármestere kiemelte: a lépés bár hosszabb időre biztonságossá teszi a környezetet, végleges megoldást önmagában még nem jelent.
A város azért döntött az azonnali kezdés mellett, mert a kormány által korábban beígért, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázatait még nem írták ki, a város viszont még az őszi időjárás beállta előtt végezni akar a munkával.
A polgármester egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki megerősítette: a kormányzati pályázatot úgy alakítják ki, hogy a már folyamatban lévő, önerőből elindított munkálatok költségeit is utólagosan lehessen majd finanszírozni az alapból.
Nyitókép: Facebook