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kormány szombathely nemény andrás kormányzati támogatás

Döntöttek Szombathelyen: nem várnak a kormányra, elkezdik lefedni az azbesztet

2026. augusztus 31. 12:49

A város azért döntött az azonnali kezdés mellett, mert a kormány által korábban beígért, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázatait még nem írták ki, a város viszont még az őszi időjárás beállta előtt végezni akar a munkával.

2026. augusztus 31. 12:49
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Nem vár tovább a kormányzati támogatásra a szombathelyi önkormányzat, saját hatáskörben kezdi meg az azbesztes kővel borított utak bitumenes lefedését. A város képviselő-testülete egy rendkívüli közgyűlés keretében hétfőn szavazta meg a közel egymilliárd forintos beruházást, így a munkálatok már kedden elindulhatnak – írja a Nyugat.hu.

A nyílt pályázaton nyertes Alpok Terra Kft. pontosan 997 millió forintért végzi el a kritikus területek lefedését.

A munkálatokat az önkormányzat meghívásos pályázat útján készítette elő, amelyre hét cég nyújtott be érvényes ajánlatot.

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A hetek óta húzódó azbesztszennyezési botrány után a lakosság is egyetértett a beavatkozással a múlt heti lakossági fórumon. A bitumenes lefedés az Oladi platón veszi kezdetét, ahol a becslések szerint 80–100 ezer tonna veszélyes, azbesztes kőzet található. Bár a jelenlegi egymilliárdos keret erre a zónára koncentrál, a városvezetés tervei szerint még szeptemberben kiterjesztik a lefedést a többi érintett szombathelyi területre is.

Nemény András, Szombathely polgármestere kiemelte: a lépés bár hosszabb időre biztonságossá teszi a környezetet, végleges megoldást önmagában még nem jelent.

A város azért döntött az azonnali kezdés mellett, mert a kormány által korábban beígért, hárommilliárd forintos azbesztalap pályázatait még nem írták ki, a város viszont még az őszi időjárás beállta előtt végezni akar a munkával.

A polgármester egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki megerősítette: a kormányzati pályázatot úgy alakítják ki, hogy a már folyamatban lévő, önerőből elindított munkálatok költségeit is utólagosan lehessen majd finanszírozni az alapból.

Nyitókép: Facebook

Összesen 39 komment

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zenit7
2026. augusztus 31. 15:33
Kártérítés az Osztrakoktol?
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0
0
Burdisgarage
2026. augusztus 31. 15:23
Igaz, hogy rákkeltő, de legalább nem azorbán bányájából van! Áradási!
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1
0
nemecsek-3
2026. augusztus 31. 15:21
Lefestik bitumennel vagy hogyan bitumeneznek?
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0
0
manyika-1
2026. augusztus 31. 15:21
Mi van Gajdos, oroszlánokat elaltatni, az azbeszttal nem foglalkozni, nem lesz ennek jó vége, kár volt megválasztatni magad, szép nyugdíjas évek vártak rád !
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