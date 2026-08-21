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Mi Hazánk Mozgalom Forgács István Fidesz vélemény

A kérdés nem az, hogy a Fidesz megújul-e vagy sem

2026. augusztus 21. 11:40

Vagy, hogy mennyire süllyedő hajó. (A Fidesz nyilván megújul.)

2026. augusztus 21. 11:40
Lázár Orbán
Forgács István
Forgács István
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„A kérdés nem az, hogy a Fidesz megújul-e vagy sem. Vagy, hogy mennyire süllyedő hajó.
(A Fidesz nyilván megújul)
A kérdés sokkal inkább az, hogy létrejöhet-e egy olyan politikai tömb, amelyben a Fidesz, a Mi Hazánk és minden más, most még parlamenten kívüli, de realista világképpel bíró, és a politikát formálni akaró szereplő létrehoz egy kereszténydemokrata, Isten- és társadalom-félő összefogást, amelyhez boldogan tér vissza majd sok-sok ember.
Mert annál nincs nagyobb hála, mint amikor a velünk megtelő, bennünk elfáradó, tőlünk menekülni, kiszakadni akaró, az eddigi 16-18 éves szövetséget feladó társ egy ideig máshol keresi a rajongást, de tudja azt, hogy ha abból kijózanodik, akkor van hova visszatérnie. De azt látni és tudni kell a politikai jobb oldalon, hogy a majd egyszer valóban felébredő százezrek, milliók akkor teszik ezt igazán boldogan, ha valami többel, mással, a korábbiaknál jobban megbecsülhetőbbel várjuk őket. És akkor az árulásukat sem érzik akkora szégyennek és önmaguknak is meg tudnak bocsátani.
De ahhoz nyitva kell hagyni a kaput, égve kell hagyni a lámpát.
Ez a feladat.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 11 komment

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varga-maradj-a-kaptafanal
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2026. augusztus 21. 12:31 Szerkesztve
Palatin, a németek is széthúzó társaság, csak sokkal sunyibb módon tesznek be egymásnak. Ha rossz helyre teszed a klíma kültéri egységet, simán feljelentenek. A franciàk is ott nyírják egymást, ahol nem szégyenlik. Le Pent milyen aljas módon akarják félreállítani. A németek az AfDvel detto. Mi magyarok inkánbb nagyon hiszékenyek vagyunk és képtelenek vagyunk az aljasságot lekezelni.
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Palatin
2026. augusztus 21. 12:19
Az abszolut döntö kérdés az az, hogy a nagy magyar átlag tényleg olyan gyagyás-e, ahogy azt Poloska gondolja, vagy csak a tömeg késön kapcsol. Ez fog mindent eldönteni 1-2 éven belül.
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Palatin
2026. augusztus 21. 12:18
A magyar egy "különleges" nép. Gondold meg, talán az egyetlen nép Európában, akik nem segítik, nem támogatják egymást, nem fognak össze, hanem ellenkezöleg, kölcsönösen fúrják egymást, gyülölik, vagy lenézik egymást, betesznek egymásnak, irigylik egymást, inkább összefognak idegenekkel mint a saját fajtájukkal. A csoda az, hogy ez a nép még létezik. Orbán igazi zsenialitása abban volt, hogy ezt tudta, és megpróbálta orvosolni, MP pedig éppen ezeket a negativ vonásokat használta ki. Elképesztö gazság. Figyeld meg azt is, hogy az összes európai háborúban mindig a magyarok járnak a legrosszabbul. Ök azok, akiktöl mindig el lehet venni valamit, mert mindig van egy réteg, akik az ellenséggel az ellefelekkel lepaktálnak. Nagy jövöt nem látok a magyarok számára, mert nem ismerik fel a helyzetüket. Söt van egy réteg, akik fütyülnek a magyar identitásra, feleslegesnek tartják, és inkább be akarnak olvadni más nemzetekbe. 50-60 év múlva Magyrország már nem fog szerepelni Európa térképén.
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varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 21. 12:09
Tiszta, világos gondolatok, reményt sugárzó és jövőbetekintő vélemény. Ez a beszéd!
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