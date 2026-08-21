„A kérdés nem az, hogy a Fidesz megújul-e vagy sem. Vagy, hogy mennyire süllyedő hajó.

(A Fidesz nyilván megújul)

A kérdés sokkal inkább az, hogy létrejöhet-e egy olyan politikai tömb, amelyben a Fidesz, a Mi Hazánk és minden más, most még parlamenten kívüli, de realista világképpel bíró, és a politikát formálni akaró szereplő létrehoz egy kereszténydemokrata, Isten- és társadalom-félő összefogást, amelyhez boldogan tér vissza majd sok-sok ember.

Mert annál nincs nagyobb hála, mint amikor a velünk megtelő, bennünk elfáradó, tőlünk menekülni, kiszakadni akaró, az eddigi 16-18 éves szövetséget feladó társ egy ideig máshol keresi a rajongást, de tudja azt, hogy ha abból kijózanodik, akkor van hova visszatérnie. De azt látni és tudni kell a politikai jobb oldalon, hogy a majd egyszer valóban felébredő százezrek, milliók akkor teszik ezt igazán boldogan, ha valami többel, mással, a korábbiaknál jobban megbecsülhetőbbel várjuk őket. És akkor az árulásukat sem érzik akkora szégyennek és önmaguknak is meg tudnak bocsátani.

De ahhoz nyitva kell hagyni a kaput, égve kell hagyni a lámpát.

Ez a feladat.”

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