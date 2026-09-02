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családi pótlék Magyar Péter Forgács István

Tanácsok kezdő miniszterelnöknek, hogy hogyan ne emeljen családi pótlékot

2026. szeptember 02. 12:35

Főleg duplájára ne.

2026. szeptember 02. 12:35
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Forgács István
Forgács István
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„Tanácsok kezdő miniszterelnöknek, hogy hogyan ne emeljen családi pótlékot. 

Főleg duplájára ne.

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Mindenek előtt azt kell megérteni, hogy a  duplájára emelt és feltétel nélküli családi pótlék gondolata megrészegíti a társadalom alsó részét. És ők azt onnantól nem is nagyon akarják elengedni. Jogosan. Egyfajta évtizedes kompenzációként tekintenek rá. És nekik talán még indokolt is lehetne pénzt adni, de akkor azonnal felmerül a kérdés, hogy kik is legyenek ők? A HH-s és HHH-s gyerekeket nevelő szülők? A tartós betegséggel küzdő gyermekeket nevelő szülők? Vagy milyen jövedelemhatárig legyen duplájára emelhető ez a pénz?

Vagy inkább ne legyen különbségtétel, járjon mindenkinek a dupla összeg? 

És ez mennyire lesz hiteles attól a politikai tömbtől, amely kampányt épített arra, hogy egyes állami támogatások az előző rendszerben jobban kedveztek a társadalom gazdagabb részének, mint a valóban rászorulóknak, hm? 

Szóval ez így semmiképpen sem jó. 

Persze jó indok és kibúvó lehet a költségvetés »éppen most felfedett valós állapota«, amely miatt sajnos éppen most nem lehet bevezetni. De ahhoz majd mindenképpen arc kell. Pofa. Legalább akkora, mint amekkorával be volt lengetve annak idején. Fanfárokkal, zászlókat lobogtatva, virágszirmokat szórva.

Vagy lehetne próbálkozni azzal, hogy fokozatosan kerül bevezetésre, elsőként 2027-ben majd 25 %-kal emelve az összegeket. Ez egy féloldalas megoldás lesz, de arra tökéletes, hogy sokan sok helyen leírhassák: "Orbán ennyit se adott!". Ami egy tény, és biztosan sokan örülnek majd az első 25%-os emelésnek is. Csak valahogy mégsem a dupla összeget jelenti majd. És tovább erodálja a hitelesség kérdését. 

Ugyanakkor a felelősség kérdése még a hitelességnél is fontosabb, még ha nehezen is navigálja majd ki magát ebből a helyzetből. A felelősség pedig azt jelenti, hogy nem emeli duplájára a családi pótlékot. Helyette bevezeti az előző kormány által is vizsgált Szent Margit kártya rendszerét,  amely csakis a HH-s és HHH-s gyermekeket nevelő családokat kívánja segíteni azzal, hogy a családi pótlék összegével megegyező kiegészítő támogatást ad plasztikkártyán vagy telefonos alkalmazásban (a mostani SZÉP kártyához hasonlóan), és csakis előre meghatározott, kimondottan drogéria-üzletekben kapható, a higiénia-szegénységet enyhítő termékekre fordítható. 

Ezzel a rendszerrel megteremthető lesz, hogy biztosan legyen otthon a legszegényebb családoknál is pelenka, bébiétel, fogkefe, óvszer, intim betét, mosószer. 

Üdvözlendő, hogy a nagyon elrontott  iskolakezdési támogatás második részlete már próbál irányított forrásfelhasználást teremteni, éppen ezért nem szabad idegenkedni attól sem, hogy a családi pótlék emelése is inkább kiegészítés legyen, erősebb korlátokkal, feltételekkel.

A részletekért tessék bátran hozzám fordulni. Vagy sokkal inkább bármelyik átlagos védőnőhöz és szociális munkáshoz, mert ők szintén tudni fogják, hogy ezt hogyan kellene majd elindítani. Ők valóban tudják, hogy mi kell a Rétes-telepen (sic!), vagy éppen a Durandában. És éppen ezért inkább őket kellene a miniszterelnöknek elsőként megkérdeznie, hogy akkor hogyan is van ez »odakint«. És hogy mi jelente valódi segítséget. 

Nem lehet a dupla családi pótlék ígéretével milliónyi embert megvezetni. Tessék őket legalább azzal megtisztelni, hogy valódi és irányított segítséget kapnak.

A felelősség hosszú távon mindig többet ér, mint a lelkes jóeNberkedés. Mert most folyamatos a várakozás. Folyamatos és szinte elviselhetetlen a reménykedés.

A sarki kocsmában és a dohányboltban is.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 18 komment

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Sorrend:
a straight cold player
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2026. szeptember 02. 14:22 Szerkesztve
Aki egy kicsit is gondolkodik (Tiszások felmentést kapnak ez alól) az tudja, hogy Orbán nem ,,nem tudta" emelni a CSP-t, hanem nem akarta. Legjobb lett volna szimplán megszüntetni de az aki ismeri a magyar viszonyokat tudja, hogy nem lehet. Ezért 16 év alatt szépen elinflálta. És hogy miért? Aki nem a 444-Telex-Klub Rádió tengelyen pörög az tudja, hogy a családok azon része amelyik rendelkezik munkával, még a legszegényebbek is(!) a CSP-nál jelentősebb egyéb kedvezményeket, támogatásokat kaptak. Feltételekkel. Azok akik még eme minimális feltételeket sem tudták teljesíteni (p. a HHH-ek) is rengeteg juttatást kaptak persze nem pénzbelit. Mivel ezen családok vagy a család egyes tagjai legtöbb esetben nem ,,magabíró" emberek. Vagy az alkohol vagy a drog vagy az uzsorás kezében vergődtek. És úgy tűnt, hogy a támogatási rendszer ilyetén átalakításával sikerült is a HHH családok számát csökkenteni. MP kormánya viszont ezek szerint szükségét látja ennek a folyamatnak a megfordításának. Csoda?
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0
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states3
2026. szeptember 02. 14:17
A pszichopata kormányzása abból áll, hogy a jóléti intézkedések, a választási ígéretek betartása helyett ávós rémuralommal kárpótolja a magyar társadalmat. Már csak az a kérdés, meddig és mennyire kajálja ezt a jónép.
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Dixtroy
2026. szeptember 02. 13:52
Tessék mondani, a családi pótlék is megszűnik majd, ha rájönnek, hogy egyből megy a dílerekhez?
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Dixtroy
2026. szeptember 02. 13:50
Lomtalanítás volt, és ilyet még nem láttam, nem járkáltak a cigók a teherkocsikkal! Eltűnt mind! Pedig ilyenkor máskor egész nap zúgott a kocsiktól az utca, minden halom mellett ült egy ronda ork és prompt elkezdte a cuccot árulni. Mennyire lettek lefizetve?
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