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Főleg duplájára ne.
„Tanácsok kezdő miniszterelnöknek, hogy hogyan ne emeljen családi pótlékot.
Főleg duplájára ne.
Mindenek előtt azt kell megérteni, hogy a duplájára emelt és feltétel nélküli családi pótlék gondolata megrészegíti a társadalom alsó részét. És ők azt onnantól nem is nagyon akarják elengedni. Jogosan. Egyfajta évtizedes kompenzációként tekintenek rá. És nekik talán még indokolt is lehetne pénzt adni, de akkor azonnal felmerül a kérdés, hogy kik is legyenek ők? A HH-s és HHH-s gyerekeket nevelő szülők? A tartós betegséggel küzdő gyermekeket nevelő szülők? Vagy milyen jövedelemhatárig legyen duplájára emelhető ez a pénz?
Vagy inkább ne legyen különbségtétel, járjon mindenkinek a dupla összeg?
És ez mennyire lesz hiteles attól a politikai tömbtől, amely kampányt épített arra, hogy egyes állami támogatások az előző rendszerben jobban kedveztek a társadalom gazdagabb részének, mint a valóban rászorulóknak, hm?
Szóval ez így semmiképpen sem jó.
Persze jó indok és kibúvó lehet a költségvetés »éppen most felfedett valós állapota«, amely miatt sajnos éppen most nem lehet bevezetni. De ahhoz majd mindenképpen arc kell. Pofa. Legalább akkora, mint amekkorával be volt lengetve annak idején. Fanfárokkal, zászlókat lobogtatva, virágszirmokat szórva.
Vagy lehetne próbálkozni azzal, hogy fokozatosan kerül bevezetésre, elsőként 2027-ben majd 25 %-kal emelve az összegeket. Ez egy féloldalas megoldás lesz, de arra tökéletes, hogy sokan sok helyen leírhassák: "Orbán ennyit se adott!". Ami egy tény, és biztosan sokan örülnek majd az első 25%-os emelésnek is. Csak valahogy mégsem a dupla összeget jelenti majd. És tovább erodálja a hitelesség kérdését.
Ugyanakkor a felelősség kérdése még a hitelességnél is fontosabb, még ha nehezen is navigálja majd ki magát ebből a helyzetből. A felelősség pedig azt jelenti, hogy nem emeli duplájára a családi pótlékot. Helyette bevezeti az előző kormány által is vizsgált Szent Margit kártya rendszerét, amely csakis a HH-s és HHH-s gyermekeket nevelő családokat kívánja segíteni azzal, hogy a családi pótlék összegével megegyező kiegészítő támogatást ad plasztikkártyán vagy telefonos alkalmazásban (a mostani SZÉP kártyához hasonlóan), és csakis előre meghatározott, kimondottan drogéria-üzletekben kapható, a higiénia-szegénységet enyhítő termékekre fordítható.
Ezzel a rendszerrel megteremthető lesz, hogy biztosan legyen otthon a legszegényebb családoknál is pelenka, bébiétel, fogkefe, óvszer, intim betét, mosószer.
Üdvözlendő, hogy a nagyon elrontott iskolakezdési támogatás második részlete már próbál irányított forrásfelhasználást teremteni, éppen ezért nem szabad idegenkedni attól sem, hogy a családi pótlék emelése is inkább kiegészítés legyen, erősebb korlátokkal, feltételekkel.
A részletekért tessék bátran hozzám fordulni. Vagy sokkal inkább bármelyik átlagos védőnőhöz és szociális munkáshoz, mert ők szintén tudni fogják, hogy ezt hogyan kellene majd elindítani. Ők valóban tudják, hogy mi kell a Rétes-telepen (sic!), vagy éppen a Durandában. És éppen ezért inkább őket kellene a miniszterelnöknek elsőként megkérdeznie, hogy akkor hogyan is van ez »odakint«. És hogy mi jelente valódi segítséget.
Nem lehet a dupla családi pótlék ígéretével milliónyi embert megvezetni. Tessék őket legalább azzal megtisztelni, hogy valódi és irányított segítséget kapnak.
A felelősség hosszú távon mindig többet ér, mint a lelkes jóeNberkedés. Mert most folyamatos a várakozás. Folyamatos és szinte elviselhetetlen a reménykedés.
A sarki kocsmában és a dohányboltban is.”
Nyitókép: Facebook