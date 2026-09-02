Persze jó indok és kibúvó lehet a költségvetés »éppen most felfedett valós állapota«, amely miatt sajnos éppen most nem lehet bevezetni. De ahhoz majd mindenképpen arc kell. Pofa. Legalább akkora, mint amekkorával be volt lengetve annak idején. Fanfárokkal, zászlókat lobogtatva, virágszirmokat szórva.

Vagy lehetne próbálkozni azzal, hogy fokozatosan kerül bevezetésre, elsőként 2027-ben majd 25 %-kal emelve az összegeket. Ez egy féloldalas megoldás lesz, de arra tökéletes, hogy sokan sok helyen leírhassák: "Orbán ennyit se adott!". Ami egy tény, és biztosan sokan örülnek majd az első 25%-os emelésnek is. Csak valahogy mégsem a dupla összeget jelenti majd. És tovább erodálja a hitelesség kérdését.

Ugyanakkor a felelősség kérdése még a hitelességnél is fontosabb, még ha nehezen is navigálja majd ki magát ebből a helyzetből. A felelősség pedig azt jelenti, hogy nem emeli duplájára a családi pótlékot. Helyette bevezeti az előző kormány által is vizsgált Szent Margit kártya rendszerét, amely csakis a HH-s és HHH-s gyermekeket nevelő családokat kívánja segíteni azzal, hogy a családi pótlék összegével megegyező kiegészítő támogatást ad plasztikkártyán vagy telefonos alkalmazásban (a mostani SZÉP kártyához hasonlóan), és csakis előre meghatározott, kimondottan drogéria-üzletekben kapható, a higiénia-szegénységet enyhítő termékekre fordítható.