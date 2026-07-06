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vitézy dávid európai unió európai bizottság

Vitézy Dávid: Pénteken megszülethet a végleges döntés az uniós forrásokról

2026. július 06. 13:27

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter nyitotta a felszólalások sorát a hétfői plenáris ülésen, beszédében pedig az uniós források ügyéről és a helyreállítási tervről is beszélt.

2026. július 06. 13:27
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A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások, és véglegessé vált a helyreállítási terv szövege, valamint az ahhoz kapcsolódó mérföldkövek is.

Mint fogalmazott, a végleges döntést várhatóan pénteken hozza meg az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsa.

„Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezártuk, a helyreállítási terv szövege végleges. A mérföldkövek véglegesek. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsában pénteken várható. Ha ez a döntés megszületik, és várhatóan pozitív lesz, kimondható, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Sokszor mondták, hogy nem sikerül. Sikerül” – jelentette ki a miniszter.

Nyitókép forrása: Hegedűs Róbert / MTI

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Összesen 51 komment

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citromosParizer
2026. július 06. 15:56
tehát akkor eddig hazudtak?
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szelesdomb
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2026. július 06. 15:29 Szerkesztve
Furcsa, hogy erről még dönteni kell. Nem úgy volt, hogy a piacaink megnyitásáért cserébe ezek a források nekünk eleve járnak? Egyébként pedig megtarthatják. Úgyis csak az általuk meghatározott, teljesen felesleges hülyeségekre lehet elkölteni, úgy mint lombkorona sétány, kilátó építésére, meg nemzetiségi falunapra és népnevelésre
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0
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zsocc44
2026. július 06. 15:10
Hallo, fikazabáló ratyi! Nem úgy volt már egy hónapja is, hogy az összes € + az apró IS haza lett hozva? Ha pénteken születhet döntés, az jövő idő és feltételes mód… a VG szerint máris sok milliárd € bukott a “kormány” mert Mákosi Ratyi, alias zakkant pávián feszbukozott munka helyett…
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3
0
harald
2026. július 06. 14:58
Némi ellentmondást vélek felfedezni > ha igaz a hír, akkor minek vesz fel Hitelt a tiszaFOS, heeeeeeee??? >> Brutális hitelt vesz fel MO. < VG.
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7
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