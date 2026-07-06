Vitézy Dávid: Pénteken megszülethet a végleges döntés az uniós forrásokról

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter nyitotta a felszólalások sorát a hétfői plenáris ülésen, beszédében pedig az uniós források ügyéről és a helyreállítási tervről is beszélt.
A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások, és véglegessé vált a helyreállítási terv szövege, valamint az ahhoz kapcsolódó mérföldkövek is.
Mint fogalmazott, a végleges döntést várhatóan pénteken hozza meg az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsa.
„Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezártuk, a helyreállítási terv szövege végleges. A mérföldkövek véglegesek. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsában pénteken várható. Ha ez a döntés megszületik, és várhatóan pozitív lesz, kimondható, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Sokszor mondták, hogy nem sikerül. Sikerül” – jelentette ki a miniszter.
Nyitókép forrása: Hegedűs Róbert / MTI
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