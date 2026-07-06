Vitézy Dávid: Pénteken megszülethet a végleges döntés az uniós forrásokról

A közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy lezárultak az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások, és véglegessé vált a helyreállítási terv szövege, valamint az ahhoz kapcsolódó mérföldkövek is.

Mint fogalmazott, a végleges döntést várhatóan pénteken hozza meg az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsa.

„Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezártuk, a helyreállítási terv szövege végleges. A mérföldkövek véglegesek. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsában pénteken várható. Ha ez a döntés megszületik, és várhatóan pozitív lesz, kimondható, hogy az uniós pénzeket hazahoztuk. Sokszor mondták, hogy nem sikerül. Sikerül” – jelentette ki a miniszter.