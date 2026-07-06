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kormány tisza vitézy dávid tisza párt ruff bálint országgyűlés Magyar Péter parlament

Rendkívüli ülést hívott össze Ruff Bálint: erről tárgyal a parlament Magyar Péter távollétében

2026. július 06. 07:26

Az is megvan már, ki szólal fel napirend előtt a kormány részéről a miniszterelnök helyett.

2026. július 06. 07:26
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Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az Országgyűlés hétfőn, e heti, kétnapos ülésének első napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.

Magyar Péter miniszterelnök nem vesz részt az ülésen, mert az ankarai NATO-csúcsra utazik, és tájékoztatása szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel napirend előtt a kormány részéről.

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament lefolytatja négy előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

A Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.

Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza Párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi.

Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is – hangzott el a törvényjavaslat általános vitájában.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint szerdán azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a javaslatok elfogadása elősegíti a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, az uniós források hatékony felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek mielőbbi megteremtését.

A sürgősséget indokolja a kiemelt jelentőségű, a szocialista rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló szabályozás felülvizsgálata iránti igény is – közölte a miniszter.

(MTI)

Fotó: MTI/Ilyés Tibor

Összesen 9 komment

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Ernest01
2026. július 06. 08:06
És itt is kiderül hogy a főni nélkül lehet csak normálisan dolgozni. Lehet hogy ma esetleg új barátságok születnek?
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1
0
Upuaut
2026. július 06. 08:05
Érdekelne, hogy Magyar Péter gyerekeinek utaztatását és nyaralási költségeit ki fizeti. Az állam vagy Messiáspeti?
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1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 06. 08:03
arra én is nagyon kíváncsi lennék, hogy az aranykonvojokból hány rendőri vezetőt hány ügyészt, hány katonai vezetőt és fizettek le poloskáék ukrán pénzből -- mert ami az elmúlt két évben történ és még most is pl. az ügyészségeken a rendőrségen azt egyértelműen az ukránok kézivezérlik Azért maffiázik ez a rohadt patkány ez az országrontó hazaáruló szar
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1
0
Magyarorszag-elveszett
2026. július 06. 08:02
Fontos dolgok a gazdaság élénkítése és a munkahelyek megtartása érdekében. Ez a kormány még igazi feladatát egy percig nem látta el.
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2
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