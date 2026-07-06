Rendkívüli ülést hívott össze Ruff Bálint: erről tárgyal a parlament Magyar Péter távollétében

A képviselők egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, fél órán keresztül pedig kérdések hangzanak el.

A parlament lefolytatja négy előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját.

A Melléthei-Barna Márton (Tisza) által benyújtott, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát.