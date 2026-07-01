Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után

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A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit „alkalmatlansága miatt” másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. „Előre szólunk, ebből baj lesz, a hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni” – fogalmazott. Közleményében a Fidesz azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt
A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni – összegzett Havasi Bertalan. Hangsúlyozta azt is: a „nemzeti kormány idején” Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart, a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10 százalék fölött növekedtek, az inflációt 2 százalék alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.
Kármán András szerdán jelentette be, hogy elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató és a kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az Országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében arról írt: az előző években hiányzott a stabilitás, a költségvetés nem volt transzparens, a törvényben elfogadott 3,7 százalékos GDP-arányos hiány pedig a valóságban elérte volna a 8,3 százalékot, ha nincs kormányváltás.
Hiába keresi a kifogásokat a Tisza, hogy miért nem tudja majd végrehajtani a több mint 1200 ígéretét, a gazdaság jó állapotban van, a költségvetési hiány pedig tartható – közölte a Fidesz frakciója.
Az idei év eleji nagyobb hiány a családoknak és nyugdíjasok számára nyújtott egyszeri tételek miatt alakult ki, ami az év második felében mindig egyensúlyba kerül.
2025-ben is fejnehéz volt a költségvetés, a kormány mégis 5 százalék alatt tartotta a hiányt, ahogyan az azt megelőző években is fegyelmezett gazdálkodást folytatott – tették hozzá.
2026 első hónapjaiban a nyugdíjasokat a Fidesz-kormány a 13. havi nyugdíj keretében 580 milliárd forinttal, míg a 14. havi nyugdíj első részletében további 170 milliárd forinttal segítette.
A Fidesz-frakció közölte, hogy a rendvédelmi szervek dolgozóinak 450 milliárd forint fegyverpénzt biztosítottunk, a közszolgálatban dolgozók otthontámogatása keretében – a befutott kérelmek alapján – 192 milliárd forint támogatásban részesültek, de a téli rendkívüli hidegre való tekintettel a családok gáz- és villanyszámlájához is mintegy 55 milliárd forinttal járultunk hozzá.
Ehhez adódnak hozzá az év elején megindított családi adócsökkentések.
Ez a mintegy 1500 milliárd forint a magyar családokhoz került, s ennek nagy része pedig a magyar gazdaságban is megjelenik majd. A Tisza-kormány a magyar gazdaságot jó állapotban vette át: a teljes foglalkoztatottság, az uniós átlag alatti államadósság, az uniós átlag feletti növekedés, a növekvő ipari teljesítmény és a fogyasztás mellett. Itt az ideje, hogy 50 napnyi politikai ámokfutás és a demokratikus-jogállami keretek önkényes lebontása után végre a munkában is megmutassa Magyar Péter, hogy Facebook-kormányzás mellett valódi kormányzásra is képes-e. Magyar Péter ne a kifogásokat keresse, ne visszafelé mutogasson, ne az önkény kiépítésével legyen elfoglalva, hanem hozzon a magyar emberek életét megkönnyítő döntéseket! – zárul a nyilatkozat.
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