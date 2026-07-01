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költségvetés havasi bertalan kármán andrás fidesz

Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után

2026. július 01. 14:43

A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter.

2026. július 01. 14:43
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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit „alkalmatlansága miatt” másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. „Előre szólunk, ebből baj lesz, a hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni” – fogalmazott. Közleményében a Fidesz azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt 

  • megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel-kamatstopot, 
  • kivezették a védett üzemanyagárat, 
  • kivezetik a 3 százalékos kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és 
  • megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat, 
  • a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre.

A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni – összegzett Havasi Bertalan. Hangsúlyozta azt is: a „nemzeti kormány idején” Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart, a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10 százalék fölött növekedtek, az inflációt 2 százalék alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.

Kármán András szerdán jelentette be, hogy elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató és a kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az Országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A pénzügyminiszter Facebook-bejegyzésében arról írt: az előző években hiányzott a stabilitás, a költségvetés nem volt transzparens, a törvényben elfogadott 3,7 százalékos GDP-arányos hiány pedig a valóságban elérte volna a 8,3 százalékot, ha nincs kormányváltás.

Fidesz-frakció: A költségvetési hiány tartható

Hiába keresi a kifogásokat a Tisza, hogy miért nem tudja majd végrehajtani a több mint 1200 ígéretét, a gazdaság jó állapotban van, a költségvetési hiány pedig tartható – közölte a Fidesz frakciója.

Az idei év eleji nagyobb hiány a családoknak és nyugdíjasok számára nyújtott egyszeri tételek miatt alakult ki, ami az év második felében mindig egyensúlyba kerül. 

2025-ben is fejnehéz volt a költségvetés, a kormány mégis 5 százalék alatt tartotta a hiányt, ahogyan az azt megelőző években is fegyelmezett gazdálkodást folytatott – tették hozzá.

2026 első hónapjaiban a nyugdíjasokat a Fidesz-kormány a 13. havi nyugdíj keretében 580 milliárd forinttal, míg a 14. havi nyugdíj első részletében további 170 milliárd forinttal segítette. 

A Fidesz-frakció közölte, hogy a rendvédelmi szervek dolgozóinak 450 milliárd forint fegyverpénzt biztosítottunk, a közszolgálatban dolgozók otthontámogatása keretében – a befutott kérelmek alapján – 192 milliárd forint támogatásban részesültek, de a téli rendkívüli hidegre való tekintettel a családok gáz- és villanyszámlájához is mintegy 55 milliárd forinttal járultunk hozzá. 

Ehhez adódnak hozzá az év elején megindított családi adócsökkentések.

Ez a mintegy 1500 milliárd forint a magyar családokhoz került, s ennek nagy része pedig a magyar gazdaságban is megjelenik majd. A Tisza-kormány a magyar gazdaságot jó állapotban vette át: a teljes foglalkoztatottság, az uniós átlag alatti államadósság, az uniós átlag feletti növekedés, a növekvő ipari teljesítmény és a fogyasztás mellett. Itt az ideje, hogy 50 napnyi politikai ámokfutás és a demokratikus-jogállami keretek önkényes lebontása után végre a munkában is megmutassa Magyar Péter, hogy Facebook-kormányzás mellett valódi kormányzásra is képes-e. Magyar Péter ne a kifogásokat keresse, ne visszafelé mutogasson, ne az önkény kiépítésével legyen elfoglalva, hanem hozzon a magyar emberek életét megkönnyítő döntéseket! – zárul a nyilatkozat. 

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 99 komment

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dejavu
2026. július 01. 16:45
mitől vészjósló egy törpepárt röhejes demagógiája mikor vezetőszáron viszik sorra őket?
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0
0
dejavu
2026. július 01. 16:40
Hobby024 A Tisza-kormány a magyar gazdaságot jó állapotban vette át: a teljes foglalkoztatottság, az uniós átlag alatti államadósság, az uniós átlag feletti növekedés, a növekvő ipari teljesítmény és a fogyasztás mellett. ezt hol olvastad? Ahol MP 800 oldalas kamuprogramját?
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szpt77
2026. július 01. 16:39
Mondja ezt az párt, ami 4 évig nem tudott gazdasági növekedést felmutatni, miközben lölő, tiborc és a haverok százmilliárdokat nyertek, matolcsyék az mnb-ből 600-at loptak, közben az ország meg pusztult. Az idei hiányt, amit eddig felhalmozott a fidesz (a sokadszorra javított) 4-5% helyett 7 körül mondják, látva a számokat.. Tényleg ennyire hülye a fityesz, vagy csak a választóit nézik annak? Lehet választani;) Egyébként meg, csak így tovább, folytassátok és meglesz az eredménye: Tisza 73%-on, fityesz 21
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Hobby024
2026. július 01. 16:31
" A Tisza-kormány a magyar gazdaságot jó állapotban vette át: a teljes foglalkoztatottság, az uniós átlag alatti államadósság, az uniós átlag feletti növekedés, a növekvő ipari teljesítmény és a fogyasztás mellett." Azt hiszi valaki, hogy a 73%-on álló teljesen fogalmatlan . eufóriában lévő tiszásokat a száraz tények érdekelni fogják? Óriási tévedés!!! A Tisza folyamatosan azt fogja kommunikálni, hogy üres volt a kassza és a "csontvázak most borulnak ki a szekrényből." Mintha ezt hallottuk volna valamikor. Kb kell egy, rosszabb esetben két év mire a tisza szavazó is felébred. Azt gondolom, hogy Magyarnak lesz annyi esze, hogy az értelmiségi réteget, aki elnyomva, kifosztva érezte magát megfizeti, a birkát meg úgyis lehet manipulálni, az megy a kolomp után. Ne legyen igazam!
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