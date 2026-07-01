Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében arról írt: új költségvetési politikát hirdetett meg Kármán András, akit „alkalmatlansága miatt” másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. „Előre szólunk, ebből baj lesz, a hozzá nem értés árát a magyar családok fogják megfizetni” – fogalmazott. Közleményében a Fidesz azt írta: Kármán András pénzügyminisztersége alatt

megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel-kamatstopot,

kivezették a védett üzemanyagárat,

kivezetik a 3 százalékos kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és

megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat,

a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató pedig további megszorításokat jelez előre.

A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni – összegzett Havasi Bertalan. Hangsúlyozta azt is: a „nemzeti kormány idején” Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart, a gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10 százalék fölött növekedtek, az inflációt 2 százalék alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését.