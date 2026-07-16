Úgy őrzi a Magyar-kormány Magyarország autóipari versenyképességét, mint Homer Simpson az atomerőművet

Súlyosan megpiszkálta bennem a győri audianert az elmúlt napok autóipari hírciklusa. Azon belül is két esemény: az, hogy az aktuális kormányoldal mindjárt két ízben nem ment át a magyar politika középszintű érettségi tesztjén.

Amely teszt nem túl bonyolult – csupán annak felismeréséből áll, hogy Magyarország autóipari ország, az autóipar tehát komoly, nemzetstratégiai jelentőségű dolog, s nem terepe a politikai bohóckodásnak.

A két ügy mindenki előtt ismert. Az egyik a kecskeméti Mercedes-gyár új gyáregységének minapi átadása, melyről a kormány kifejezetten nemtelen módon, a gyáron keresztül üzenve tiltotta ki a város polgármesterét és a polgármester munkatársait, akik az autóiparért még egy fűszálat keresztbe nem tett miniszterelnökkel ellentétben napi munkájukkal tették lehetővé, hogy az európai autóipar apokalipszise alatt is bővüljön a kecskeméti gyár, s a győri Audihoz hasonlóan konszernen belüli nyertese lehessen az egész iparág számára alapvetően vesztes helyzethez. A második pedig Szijjártó Péter leigazolása a BYD-hoz: bár a BYD mindhárom magyarországi beruházása (a komáromi buszgyár, a szegedi autógyár és a Budapestre költöző európai székhely) problémamentes és társadalmi konszenzust élvez – Botka László idén Szegeden egyszerre kampányolt Magyar Péter és a BYD mellett –,