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spanyolország fidesz franciaország egyesült államok orbán viktor

Trumppal is találkozhat: Orbán Viktor elutazott az Egyesült Államokba

2026. július 13. 10:53

A Fidesz-elnök a helyszínen nézi meg a vb utolsó mérkőzéseit.

2026. július 13. 10:53
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Orbán Viktort a frankfurti reptéren csípte el az Index munkatársa: a Fidesz elnöke Dallasba repül, ahol a helyszínen nézi meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét, a Franciaország–Spanyolország összecsapást. A korábbi miniszterelnök szerint az elődöntőbe jutott csapatok közül a francia a legerősebb, de ez nem azt jelenti, hogy ők is nyerik a tornát.

Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni

– utalt Orbán az 1954-es döntőre, amikor az Aranycsapat 3:2-re kikapott az NSZK-tól.

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Az Index szerint a volt kormányfő az alábbi mérkőzéseket nézi meg a helyszínen:

  • Július 14., első elődöntő, Franciaország–Spanyolország – AT&T Stadion, Dallas;
  • Július 15., második elődöntő, Anglia–Argentína – Mercedes-Benz Stadion, Atlanta
  • Július 19., döntő – MetLife Stadium, New Jersey.

A lap megjegyzi: ez lehet az első alkalom 2025 novembere óta, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

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Összesen 75 komment

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NeMá
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2026. július 13. 12:42 Szerkesztve
Peti ott a Magnumod szopogasd!
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pollip
2026. július 13. 12:42
Nem kéne az indexet komolyan venni. Felvet valamit, amit kitalál, aztán hű, nem találkoztak, mert...ez meg az.
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optimista-2
2026. július 13. 12:42
Örülök, hogy Magyar Péter nem foci-buzi. Pedig az 1500 fős falumba tényleg kéne egy 12.000 -es fűtött füves pályás stadion. Na majd lesz szélkerék. Az is valami.
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fitymafake
2026. július 13. 12:30
„Van egy ember, úgy hívják, Orbán Viktor. Hallottak már róla? Valószínűleg ő az egyik legerősebb vezető a világon. Ő Törökország vezetője.” Mondta az elmebeteg trump.Most ezzel a barommal találkozna a másik barom?És miről büfögnének egymásnak az elmaradt védőpajzsról?🤦‍♂️😁Lehet törökországba küldték?😁🤣
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