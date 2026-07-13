Trumppal is találkozhat: Orbán Viktor elutazott az Egyesült Államokba

Orbán Viktort a frankfurti reptéren csípte el az Index munkatársa: a Fidesz elnöke Dallasba repül, ahol a helyszínen nézi meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét, a Franciaország–Spanyolország összecsapást. A korábbi miniszterelnök szerint az elődöntőbe jutott csapatok közül a francia a legerősebb, de ez nem azt jelenti, hogy ők is nyerik a tornát.

Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni

– utalt Orbán az 1954-es döntőre, amikor az Aranycsapat 3:2-re kikapott az NSZK-tól.