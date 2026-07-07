Titkos föld alatti folyosón jutott el a Parlamentbe a Tisza képviselője (VIDEÓ)

Koncz Áron, a Tisza Párt képviselője Facebookon közzétett videójában egy kevésbé ismert föld alatti összekötő folyosót mutatott be, amely a Szabad György Irodaház és az Országház között húzódik – szúrta ki az Index. A politikus a felvételben így fogalmazott: „Tudtátok, hogy a Szabad György Irodaházat egy titokzatos folyosó köti össze az Országházzal?”

Bejegyzésében azt írta: „Most megmutatom nektek, hogy mennyi minden rejtélyes érdekességet lehet itt felfedezni”, majd végigsétált az alagúton. A videóban a hosszú folyosó részletei is láthatók.