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tisza párt koncz áron szabad györgy irodaház parlament

Titkos föld alatti folyosón jutott el a Parlamentbe a Tisza képviselője (VIDEÓ)

2026. július 07. 10:34

Koncz Áron videóban mutatta be a Szabad György Irodaház és az Országház közötti föld alatti összeköttetést.

2026. július 07. 10:34
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Koncz Áron, a Tisza Párt képviselője Facebookon közzétett videójában egy kevésbé ismert föld alatti összekötő folyosót mutatott be, amely a Szabad György Irodaház és az Országház között húzódik – szúrta ki az Index. A politikus a felvételben így fogalmazott: „Tudtátok, hogy a Szabad György Irodaházat egy titokzatos folyosó köti össze az Országházzal?”

Bejegyzésében azt írta: „Most megmutatom nektek, hogy mennyi minden rejtélyes érdekességet lehet itt felfedezni”, majd végigsétált az alagúton. A videóban a hosszú folyosó részletei is láthatók.

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Koncz Áron a Parlamentbe érkezve közölte, hogy ott folytatódik a munka, majd kijelentette: „kezdődhet a munka”

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A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

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Összesen 63 komment

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Sorrend:
lemez
2026. július 07. 13:44
Félnek a colásdobozok.?Mi lenne ha a 444 telex üldözné öket mint az Orbán kormány képviselöit.
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3
0
bbcord
2026. július 07. 13:40
Ott bujkáltok a sajtó elől, kólásdoboz?
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4
0
kobi40
2026. július 07. 13:26
Ezt még Rákosiék építették ki, mint a Köztársaság téri pártháznál is, amit állítólag lent összekötötték a Keleti pu. felé tartó metró alagúttal. Ott a nyomvonal. Kíváncsi lennék, hogy ez áll-e a 2-es metró nyomvonalával kapcsolatban is.
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1
0
akkkkorki
2026. július 07. 13:21
Nincs itthon a beteg, rögtön másolják. Mennyire kell hülyének lenni, hogy tárlatvezetést csinál a titokról?! Szerintem az ország 90%-a nem tudott erről. Eddig. Nagyszerű ötlet olyan félkegyelmű hülyének (mint MP1G), hogy bajt okozzon!!! Hihetetlen!!!
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8
0
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