Titkos föld alatti folyosón jutott el a Parlamentbe a Tisza képviselője (VIDEÓ)

Ma tárgyalják a 17. Alaptörvény-módosítást, amely egyetlen mondattal leváltaná Sulyok Tamást
Ruff Bálint sürgősségi tárgyalást kezdeményezett a 17. alaptörvény-módosítás ügyében, amelyet Magyar Péter szombaton nyújtott be.
Koncz Áron videóban mutatta be a Szabad György Irodaház és az Országház közötti föld alatti összeköttetést.
Koncz Áron, a Tisza Párt képviselője Facebookon közzétett videójában egy kevésbé ismert föld alatti összekötő folyosót mutatott be, amely a Szabad György Irodaház és az Országház között húzódik – szúrta ki az Index. A politikus a felvételben így fogalmazott: „Tudtátok, hogy a Szabad György Irodaházat egy titokzatos folyosó köti össze az Országházzal?”
Bejegyzésében azt írta: „Most megmutatom nektek, hogy mennyi minden rejtélyes érdekességet lehet itt felfedezni”, majd végigsétált az alagúton. A videóban a hosszú folyosó részletei is láthatók.
Koncz Áron a Parlamentbe érkezve közölte, hogy ott folytatódik a munka, majd kijelentette: „kezdődhet a munka”.
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Ruff Bálint sürgősségi tárgyalást kezdeményezett a 17. alaptörvény-módosítás ügyében, amelyet Magyar Péter szombaton nyújtott be.
A nyitókép illusztráció (Pexels)