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sulyok tamás Melléthei-Barna Márton Ruff Bálint köztársasági elnök Magyar Péter Alaptörvény-módosítás

Ma tárgyalják a 17. Alaptörvény-módosítást, amely egyetlen mondattal leváltaná Sulyok Tamást

2026. július 07. 08:43

Ruff Bálint sürgősségi tárgyalást kezdeményezett a 17. Alaptörvény-módosítás ügyében, amelyet Magyar Péter szombaton nyújtott be.

2026. július 07. 08:43
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Ruff Bálint július 6-a délelőtt sürgősségi tárgyalást kért az Alaptörvény 17. módosítását illetően.  

A sürgős tárgyalás a javaslat mielőbbi elfogadása miatt szükséges, ezért kezdeményezem, hogy a sürgősségi javaslatról az Országgyűlés a 2026. július 06-07-i rendkívüli ülés napirendjének elfogadását megelőzően határozzon” – áll a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatában. 

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A parlament így már a július 7-i, keddi ülésnapon el is kezdheti a 17. módosítás általános vitáját, sőt, akár le is zárhatják azt. 

Sulyok Tamás mandátuma minden bizonnyal meg fog szűnni azt követő napon, hogy a 17. Alaptörvény-módosítás hatályba lép. 

A mi számításaink szerint ez három héten belül meg fog történni. Tartalmi kérdésben az Alaptörvény-módosítást az Alkotmánybíróság nem tudja vizsgálni, amennyiben szabályszerűen fogadja el az Országgyűlés, akkor a köztársasági elnöknek nem nagyon van más választása, mint kihirdetni azt a jogszabályt, amivel neki másnap megszűnik a mandátuma”tájékoztatott Melléthei-Barna Márton.

A Tisza Párt frakcióvezető-helyettese vázolta az ezután következő történéseket is; az Országgyűlésnek onnantól fogva harminc napja lesz új köztársasági elnököt jelölni. Arra a kérdésre, van-e már jelöltjük, akár a mostani házelnök személyében, a tiszás képviselő úgy válaszolt, bár Forsthoffer Ágnes nap mint nap kiválóan bizonyítja, hogy tud pártatlan lenni, de nem gondolja, hogy köztársasági elnök válna belőle – 

legalábbis most biztosan nem”.

Magyar Péter miniszterelnök július 4-én nyújtotta be a kormány nevében az Alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, aminek legfőbb elemei a képviselők háromciklusos (12 éves) időkorlátjának és az Alkotmánybíróság tagjainál a maximum hetvenéves életkori határ bevezetése, Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrejötte.

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Az alig ötnapos társadalmi egyeztetés után ma tárgyalandó 17. Alaptörvény-módosítás szükségességét korábban úgy indokolta az új kormány, hogy „az Alaptörvény a hatálybalépése óta eltelt több mint tizennégy év során nem tudta betölteni az alkotmányok legfontosabb rendeltetését. Az Alaptörvény a nemzeti egység szimbóluma helyett a közjogi és politikai megosztottság jelképévé vált.

Ezért – fűzték hozzá – átfogó cél, hogy Magyarország újra alkotmányos demokrácia legyen „új, a jogállamiság értékeit híven tükröző és ténylegesen garantáló alkotmánnyal”.  Ennek érdekében egy minden magyar embert megszólító alkotmányozási folyamat megkezdését ígérték azzal a kitétellel, hogy a tizenhetedik javaslatcsomagot előbbre veszik, 

mert az „halaszthatatlan alkotmányos reformokat tartalmaz”.

 

Nyitókép: Magyar Péter és Sulyok Tamás. (MTI/Koszticsák Szilárd)
 

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 07. 10:18
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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logoff-mihaly
2026. július 07. 10:17
Ritka egy sunyi disznó ez a bamba tekintetű Röff Bálint. Ő a FIDESZ-vívmány megsemmisítésügyi népbiztos és már korán kezdte. Hát csinált belőle a tiszapvezír egy tótumfaktumot. Természetesen eddig is ő is csak rombolni tudott. Mint anno a komcsik.
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Ízisz
2026. július 07. 10:01
🧡🇭🇺 Ízisz reciprofi 2026. július 07. 09:59 Ma is szépen felmondtad a kötelező Tisza propaganda hazugságot!!!, majd a bolsevik főnöködtől kapsz egy hátbaveregetést érte!!! Mert neked még pénzt sem adnak, mivel már az anyád hasában is véresszájú bolsevik féreg voltál!!! Anyád biztosan nem élte túl amikor a világra hozott, mert ellése közben nyírtad ki!!! 💯❗👌
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fintaj-2
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2026. július 07. 09:59 Szerkesztve
Nagy disznóság elkövetésének szándéka húzódhat amögött, hogy egy kevés eszközzel rendelkező, protokolláris szerepű köztársasági elnököt, konstruált bűnök vádjával akarnak eltávolítani. A történelemben úgy fognak majd erről megemlékezni, hogy a Tisza kormány koncepciós indokkal távolította el! Politikai mártírt csinálnak belőle.
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