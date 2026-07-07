Ma tárgyalják a 17. Alaptörvény-módosítást, amely egyetlen mondattal leváltaná Sulyok Tamást

„Sulyok Tamás mandátuma minden bizonnyal meg fog szűnni azt követő napon, hogy a 17. Alaptörvény-módosítás hatályba lép.

A mi számításaink szerint ez három héten belül meg fog történni. Tartalmi kérdésben az Alaptörvény-módosítást az Alkotmánybíróság nem tudja vizsgálni, amennyiben szabályszerűen fogadja el az Országgyűlés, akkor a köztársasági elnöknek nem nagyon van más választása, mint kihirdetni azt a jogszabályt, amivel neki másnap megszűnik a mandátuma” – tájékoztatott Melléthei-Barna Márton.

A Tisza Párt frakcióvezető-helyettese vázolta az ezután következő történéseket is; az Országgyűlésnek onnantól fogva harminc napja lesz új köztársasági elnököt jelölni. Arra a kérdésre, van-e már jelöltjük, akár a mostani házelnök személyében, a tiszás képviselő úgy válaszolt, bár Forsthoffer Ágnes nap mint nap kiválóan bizonyítja, hogy tud pártatlan lenni, de nem gondolja, hogy köztársasági elnök válna belőle –