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hadházy ákos mészáros lőrinc purger tamás

Tessék mondani, ez már a rendszerváltás vagy még csak a lóláb?

2026. július 04. 20:01

Tehát Mészáros Lőrinc lehet képviselő, Hadházy Ákos nem.

2026. július 04. 20:01
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Hont András
Hont András
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„Amikor belengették az Alaptörvény tizenhetedik módosítását és abban a 12 éves képviselői mandátumkorlátot, többen azon kajánkodtak (én is), hogy eszerint Mészáros Lőrinc lehet képviselő, de Hadházy Ákos nem. Tévedtek (én is), no, nem azért mert Mészáros Lőrinc ne lehetne képviselő, hanem mert nem figyeltek arra, hogy Hadházy ciklus közben kapott mandátumot, így két éve még lehet képviselőként. 

Eddig. Szerencsére a bölcs alkotmányozó erre is gondolt, és a ma beterjesztett szövegbe azt is beleapplikálta, hogy ne csupán a 12 évet az országgyűlésben lehúzók ne indulhassanak, de azok sem, akiket háromszor választottak meg (azaz szereztek mandátumot). Tehát Mészáros Lőrinc lehet képviselő, Hadházy Ákos nem. Tessék mondani, ez már a rendszerváltás vagy még csak a lóláb?”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

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Sorrend:
elcapo-3
2026. július 04. 22:23
A lófaszházi be sem járt a parlamentbe!
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Agricola
2026. július 04. 22:18
A káderezés kifejezés azt a folyamatot jelenti, amely során egy személyről (jelöltről vagy alkalmazottról) adatokat gyűjtenek és értékelnek ki annak megállapítására, hogy alkalmas-e egy adott munkakör betöltésére, vagy politikai és ideológiai szempontból megbízható-e. A pártállami időkben ez egy szigorú háttérellenőrzést jelentett, ahol a jelentkezők politikai múltját, családi hátterét és megbízhatóságát vizsgálták a pozíció betöltése előtt. Az osztályellenség egy marxista-leninista politikai és ideológiai fogalom, amely a munkásosztállyal (vagy a szocialista berendezkedéssel) szembenálló, azt akadályozó vagy veszélyeztető egyéneket és csoportokat jelöli. Tipikusan a burzsoázia, a földbirtokosok, a gyárosok, a kulákok (módos gazdák) vagy bárki, akinek a származása vagy korábbi társadalmi státusza nem illett bele a munkás-paraszt állam ideológiájába. Az értelmiséget a politikai másként gondolkodókat is mint „osztályidegeneket” bélyegezték és kirekesztették őket a közéletből.
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Ízisz
2026. július 04. 21:35
🧡🇭🇺 "A liberális önkény legbrutálisabb formája indult meg Mo.-on. A m.elnök benyújtotta azt a javaslatát, amely önkényesen leváltaná a köztársasági elnököt, és a helyére a saját bábját ültetné. Ezzel Mo.-ot hosszú évekre alkotmányos válságba taszítaná. Folytatódik a politikai ellenfelek üldözése is. Először megfosztották a magyar embereket attól a joguktól, hogy újraválaszthassák O.V.-t m.elnöknek. Most attól akarják megfosztani őket, hogy újraválaszthassák azokat a Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőket, akik már több mint tizenkét éve szolgálják választóikat. Ezzel párhuzamosan megszüntetik az alkotmányos intézmények vezetőinek mandátumát is, köztük az Alkotmánybíróság bíráiét. Ezek a lépések ellentétesek a magyar Alaptörvénnyel, az Emberi Jogok Európai Egyezményével és az uniós jog alapelveivel is. Fidel Castróhoz mérhető mennyiségben tölt hosszú órákat a pulpituson, miközben kiabál, fenyegetőzik és az ellenzéki padsorok felé mutogat. Nagyon sötét időszak előtt állunk" 👎🤮
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5
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selyemmajom
2026. július 04. 21:17
A lódoktor így már tényleg kénytelen lesz munkát keresni.
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8
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