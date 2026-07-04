„Amikor belengették az Alaptörvény tizenhetedik módosítását és abban a 12 éves képviselői mandátumkorlátot, többen azon kajánkodtak (én is), hogy eszerint Mészáros Lőrinc lehet képviselő, de Hadházy Ákos nem. Tévedtek (én is), no, nem azért mert Mészáros Lőrinc ne lehetne képviselő, hanem mert nem figyeltek arra, hogy Hadházy ciklus közben kapott mandátumot, így két éve még lehet képviselőként.

Eddig. Szerencsére a bölcs alkotmányozó erre is gondolt, és a ma beterjesztett szövegbe azt is beleapplikálta, hogy ne csupán a 12 évet az országgyűlésben lehúzók ne indulhassanak, de azok sem, akiket háromszor választottak meg (azaz szereztek mandátumot). Tehát Mészáros Lőrinc lehet képviselő, Hadházy Ákos nem. Tessék mondani, ez már a rendszerváltás vagy még csak a lóláb?”