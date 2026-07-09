Fordulat: számos tiszás is azonnal kért magának diplomata-útlevelet, ahogy lehetett

A diplomataútlevelek kiszórása nem az Orbán-kormányok alatt kezdődött, hanem jóval előbb; s noha a közhiedelemmel ellentétben óriási kivételezéssel nem járt (az országgyűlési képviselőknek például nem is jár mellé diplomáciai mentesség), azért igencsak jól támadható szimbóluma volt az úgymond visszaéléseknek, amikkel nagy csinnadrattával le kell számolnia az új kormánynak.