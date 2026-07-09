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hadházy ákos mi hazánk kubatov gábor

Fordulat: számos tiszás is azonnal kért magának diplomata-útlevelet, ahogy lehetett

2026. július 09. 09:57

Ellenben egy sor politikus – fideszesek, Gyurcsány Ferenc, sőt Hadházy Ákos is elfelejtette visszaadni.

2026. július 09. 09:57
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A diplomataútlevelek kiszórása nem az Orbán-kormányok alatt kezdődött, hanem jóval előbb; s noha a közhiedelemmel ellentétben óriási kivételezéssel nem járt (az országgyűlési képviselőknek például nem is jár mellé diplomáciai mentesség), azért igencsak jól támadható szimbóluma volt az úgymond visszaéléseknek, amikkel nagy csinnadrattával le kell számolnia az új kormánynak.

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A HVG viszont kikérte a régi és frissen igényelt diplomata-útlevelek birtokosairól szóló adatokat, és izgalmas dolgokat állapított meg ezek alapján.

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Eszerint az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele, 

  • a legnagyobb arányban az MSZP-seknek, náluk 90 százalék
  • a második volt a Mi Hazánk, ahol a hatból öt képviselő 83 százalékot jelent
  • a Fidesz-KDNP politikusai 60 százalék körül

végül a DK-sok jöttek, akiknek a fele igényelt ilyet, köztük egyébként Gyurcsány Ferenc is.

A korábbi diplomataútlevelekből 30 azonban még nem került vissza a Külügyminisztériumhoz, ahogy kellett volna a mandátumok leadása után, köztük egyébként pont Gyurcsányé sem.

De vannak még itt izgalmas nevek annak tekintetében, hogy ki nem adta le a dokumentumokat időben:

Csárdi Antal és Hadházy Ákos, a korrupció és a jogtalan előnyszerzés elleni fellépés élharcosai, valamint a volt Momentum-elnök Gelencsér Ferenc

meg természetesen többségében fideszes nevek (Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Kósa Lajos, stb).

Az új diplomataútlevél-igénylők névsorát is megkapta a lap, eszerint zömmel tiszások kértek maguknak diplomata-útlevelet a 2026-2030-as ciklus kezdetén.

Nyitókép: új útlevelek bemutatása, 2012. Forrás: MTI/Máthé Zoltán

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
brokenwoodi4
2026. július 09. 11:03
A "hiteles" Mandi kihagyta Rúzsa Magdolna énekes, Habony Árpád, Dzsudzsák Balázs vagy Mága Zoltán Kálomista Gábor producer, Papp Dániel, az MTVA vezetője és Csisztu Zsuzsa, Matolcsy Ádám nevét, mert hiteles a Mandi. Meddig fogtok még hazudozni közpénz nélkül?
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hegyivadász
2026. július 09. 11:02
Hagyjuk már! Ez a diplomata útlevelezés csak paraszthergelés, semmi más. Külön sorban mehet át az útlevélellenőrzésen. Azta mindenét! Ezért aztán felesleges irigykedni!
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angolpuska
2026. július 09. 10:42
Neveket kérek Velkey elvtárs.
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Vata Aripeit
2026. július 09. 10:41
Kicsi ország, itt mindenki ugyanolyan, csak a tiszás egy pöttömnyit aljasabb is mindenkinél. Sajnos a szavazóik meg agyhalottak
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