Fordulat: számos tiszás is azonnal kért magának diplomata-útlevelet, ahogy lehetett

Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezte a kormány
A magántőkealapokról is döntött a kormány.
Ellenben egy sor politikus – fideszesek, Gyurcsány Ferenc, sőt Hadházy Ákos is elfelejtette visszaadni.
A diplomataútlevelek kiszórása nem az Orbán-kormányok alatt kezdődött, hanem jóval előbb; s noha a közhiedelemmel ellentétben óriási kivételezéssel nem járt (az országgyűlési képviselőknek például nem is jár mellé diplomáciai mentesség), azért igencsak jól támadható szimbóluma volt az úgymond visszaéléseknek, amikkel nagy csinnadrattával le kell számolnia az új kormánynak.
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A magántőkealapokról is döntött a kormány.
A HVG viszont kikérte a régi és frissen igényelt diplomata-útlevelek birtokosairól szóló adatokat, és izgalmas dolgokat állapított meg ezek alapján.
Eszerint az előző ciklusban a képviselők csaknem kétharmadának volt diplomata-útlevele,
végül a DK-sok jöttek, akiknek a fele igényelt ilyet, köztük egyébként Gyurcsány Ferenc is.
A korábbi diplomataútlevelekből 30 azonban még nem került vissza a Külügyminisztériumhoz, ahogy kellett volna a mandátumok leadása után, köztük egyébként pont Gyurcsányé sem.
De vannak még itt izgalmas nevek annak tekintetében, hogy ki nem adta le a dokumentumokat időben:
Csárdi Antal és Hadházy Ákos, a korrupció és a jogtalan előnyszerzés elleni fellépés élharcosai, valamint a volt Momentum-elnök Gelencsér Ferenc
meg természetesen többségében fideszes nevek (Kubatov Gábor, Németh Szilárd, Kósa Lajos, stb).
Az új diplomataútlevél-igénylők névsorát is megkapta a lap, eszerint zömmel tiszások kértek maguknak diplomata-útlevelet a 2026-2030-as ciklus kezdetén.
Nyitókép: új útlevelek bemutatása, 2012. Forrás: MTI/Máthé Zoltán