Én mindig kiálltam, minden fideszellenes újságíró, influenszer mellett, ha a hajuk szála görbült. Azt szeretnétek, ha nem lenne szólásszabadság, jogbiztonság, ellenzék?

Ti, akik annyira rettegtetek Putyinizálódástól, milyen világ, ahol ellenzéki újságírókat, influenszereket tartóztatnak le????”

Fotó: Szakács István Facebook-oldala