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Ti, akik annyira rettegtetek Putyinizálódástól, milyen világ, ahol ellenzéki újságírókat, influenszereket tartóztatnak le?
„Szerintetek mi lett volna, ha a Fidesz alatt letartóztatják Molnár Áront, házkutatást tartanak nála, elviszik?
Szakács István kb. a jobboldali Molnár Áron, keményen fogalmaz, kiabál a kamerába.
Kedves ellenzék, nektek ez tetszik????
Én mindig kiálltam, minden fideszellenes újságíró, influenszer mellett, ha a hajuk szála görbült. Azt szeretnétek, ha nem lenne szólásszabadság, jogbiztonság, ellenzék?
Ti, akik annyira rettegtetek Putyinizálódástól, milyen világ, ahol ellenzéki újságírókat, influenszereket tartóztatnak le????”
Fotó: Szakács István Facebook-oldala