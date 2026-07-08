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Szakács István rendőrség vélemény

Szerintetek mi lett volna, ha a Fidesz alatt letartóztatják Molnár Áront, házkutatást tartanak nála, elviszik?

2026. július 08. 10:42

Ti, akik annyira rettegtetek Putyinizálódástól, milyen világ, ahol ellenzéki újságírókat, influenszereket tartóztatnak le?

2026. július 08. 10:42
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Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
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„Szerintetek mi lett volna, ha a Fidesz alatt letartóztatják Molnár Áront, házkutatást tartanak nála, elviszik?

Szakács István kb. a jobboldali Molnár Áron, keményen fogalmaz, kiabál a kamerába.

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Kedves ellenzék, nektek ez tetszik????

Én mindig kiálltam, minden fideszellenes újságíró, influenszer mellett, ha a hajuk szála görbült. Azt szeretnétek, ha nem lenne szólásszabadság, jogbiztonság, ellenzék?

Ti, akik annyira rettegtetek Putyinizálódástól, milyen világ, ahol ellenzéki újságírókat, influenszereket tartóztatnak le????”

Fotó: Szakács István Facebook-oldala

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
fatman
2026. július 08. 11:28
a fényes nyugat pedig ennek tapsol, mint annak idején, amikor gyurcsány ártatlan emberek szemét lövette ki az utcán...
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2
0
Agricola
2026. július 08. 11:26
"Szerintetek mi lett volna, ha a Fidesz alatt letartóztatják Molnár Áront, házkutatást tartanak nála, elviszik?" Lett volna nagy sírás-rívás és fogaknak csikorgatása. Az egekig ért volna a felháborodás. Az Állatfarm: George Orwell szatirikus kisregénye Az Állatfarm a sztálini Szovjetunió allegóriája. Orwell a történet fontos eseményeit a sztálini rendszer „vívmányaiból” kölcsönözte. George Orwell Állatfarm című regényének híres idézete: „Minden állat Egyenlő, de egyes állatok Egyenlőbbek a többinél”. A könyvben a disznók (az állatok vezetői) módosítják a hét parancsolat egyikét, hogy igazolják a többi állattal szembeni kiváltságaikat. A Független Objektív Média a disznókkal ért egyet.
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1
0
westend
2026. július 08. 11:17
A megfélemlítés mindig a bolsi típusú diktatúrák eszköze volt, és a pojáca-kormány ezzel él. Orbán elmondta a kampányban; a fidesszel az is jól jár, aki nem szavaz rá. A poloska-bagázzsal pedig senki sem jár jól a szűk körű haszonélvezőkön kívül. Ne hallgatott rá az ország ostobább fele.
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4
0
Irgum-burgum
2026. július 08. 11:12
"Aki terrorcselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő..." (Btk. 316. §)
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