Nem lepődünk meg: mostantól szünetel az Orbán Viktor rádióinterjúiról ismert Jó reggelt, Magyarország! című műsor is

Mint ismert, a Jó reggelt, Magyarország! volt az a műsor, amelyben Orbán Viktor péntek reggelenként a szokásos rádióinterjúit adta.

A vezérigazgatói utasítás szerint a folytatásban minden szerkesztőségben pártatlan, elfogulatlan, higgadt, ellenőrizhető és manipulációtól mentes munkát igyekeznek szavatolni úgy, hogy biztosítják a szerkesztői szabadságot is.

A közmédia csatornái közül a Duna, a Duna World, az M2, az M4 Sport és az M5 tévéadókon is folyamatos a műsorfolyam.