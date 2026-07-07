Nem lepődünk meg: mostantól szünetel az Orbán Viktor rádióinterjúiról ismert Jó reggelt, Magyarország! című műsor is

Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
A Kossuth Rádióban átmenetileg több jól ismert műsort sem sugároznak.
Ahogy arról beszámoltunk, elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden. Mint írták, a saját műsorstruktúra legalább 2026. augusztus 15-ig szünetel.
Ezt is ajánljuk a témában
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
A Kossuth Rádióban tehát átmenetileg több jól ismert műsort sem sugároznak: a Jó reggelt, Magyarország!, a Déli Krónika és az Esti Krónika című műsorok is pihenőre vonulnak.
Mint ismert, a Jó reggelt, Magyarország! volt az a műsor, amelyben Orbán Viktor péntek reggelenként a szokásos rádióinterjúit adta.
A vezérigazgatói utasítás szerint a folytatásban minden szerkesztőségben pártatlan, elfogulatlan, higgadt, ellenőrizhető és manipulációtól mentes munkát igyekeznek szavatolni úgy, hogy biztosítják a szerkesztői szabadságot is.
A közmédia csatornái közül a Duna, a Duna World, az M2, az M4 Sport és az M5 tévéadókon is folyamatos a műsorfolyam.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos