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műsorstruktúra közmédia átalakulás

Nem lepődünk meg: mostantól szünetel az Orbán Viktor rádióinterjúiról ismert Jó reggelt, Magyarország! című műsor is

2026. július 07. 18:48

A Kossuth Rádióban átmenetileg több jól ismert műsort sem sugároznak.

2026. július 07. 18:48
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Ahogy arról beszámoltunk, elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden. Mint írták, a saját műsorstruktúra legalább 2026. augusztus 15-ig szünetel.

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A Kossuth Rádióban tehát átmenetileg több jól ismert műsort sem sugároznak: a Jó reggelt, Magyarország!, a Déli Krónika és az Esti Krónika című műsorok is pihenőre vonulnak.

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Mint ismert, a Jó reggelt, Magyarország! volt az a műsor, amelyben Orbán Viktor péntek reggelenként a szokásos rádióinterjúit adta.

A vezérigazgatói utasítás szerint a folytatásban minden szerkesztőségben pártatlan, elfogulatlan, higgadt, ellenőrizhető és manipulációtól mentes munkát igyekeznek szavatolni úgy, hogy biztosítják a szerkesztői szabadságot is.

A közmédia csatornái közül a Duna, a Duna World, az M2, az M4 Sport és az M5 tévéadókon is folyamatos a műsorfolyam.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
harmadik-kokrowatz
2026. július 07. 19:14
viktor bérbe vehetné a mandiner stúdióját podcastelni, de gondolom nincs rá pénze.
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1
0
Sróf
2026. július 07. 19:06
Az hagyján, de hova a picsába tűnt Zsojtika (Akitlosz) és Ellenforradalom (counter revolution) kartárs? A forradalom máris fölfalta őket? Viccet félretéve, őket magasról leszarom, viszont az, hogy pl. Obsitos Technikus hetek óta szintén nincs jelen, az ugyanannyira lelombozó, mint régen Tehetetlen Dodó eltűnése. Korábban már írtam, hogy én is erősen fontolgatom a búcsút, csak kicsit még vártam, hátha csoda történik és mégis rendbe rakja a mandiner a kommentszekciót. Nagyon úgy tűnik, hogy semmiféle szándék nincs erre, ráadásul már a reklámblokkoló sem bír az oldallal, szóval eljött a búcsú ideje. Sziasztok, köszi a halakat, és további minden jót mindenkinek, beleértve a tiszás trollmunkásőröket is, valamilyen szinten ők is emberek.
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0
0
massivement7
2026. július 07. 19:05
Nagyon helyes. Nem egy tetves mocskos narancsbolsevik kommunista diktatúrában élünk, ahol rákosista propagandát tolô médiaszoponcz áhítattal szopja le kedves vezetőt, aki nyíltan maffiavezérként pózol, a családja meg a barátai százmilliárdokat nyúlnak le. Olyat, mint Viktor maffiája, a legszutyokabb balkáni putriban sem basztak, a legutolsó közép-ázsiai diktatúrákban csak. Ezért hörögte a csuthy gömbnindzsa, hogy a magyarok félázsiai származékok. A többség nem az és nem muszkaszopodár. Szerencsére EU tagok vagyunk, ezért nem tudtak tovább menni az illibkány ávéhás tempóban. És szépen el is számolták magukat. Fidesz -》20% -》kuka. Jó vergődést!
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2
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harmadik-kokrowatz
2026. július 07. 18:54
olvasom, hogy 7 órára orbán és a védvonal tüncit rendez a székház elé. itt már meg sem merik írni :DDDDD
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