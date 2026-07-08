Mérföldkő a közmédiában – mennyire ismeri a rendkívüli leállás részleteit? (KVÍZ)

Mint arról beszámoltunk, július 7-én elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.