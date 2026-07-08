Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
mtva műsor közmédia

Mérföldkő a közmédiában – mennyire ismeri a rendkívüli leállás részleteit? (KVÍZ)

2026. július 08. 14:52

Július 7-én elsötétült az M1 képernyője.

2026. július 08. 14:52
null

Mint arról beszámoltunk, július 7-én elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.

Ezt is ajánljuk a témában

Mennyire ismeri a történelmi jelentőségű bejelentés részleteit? Töltse ki kvízünket!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Mikor indult újra július 7-én az M1 adása?
2. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Melyik filmmel indult újra a csatorna adása?
3. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Mikor indult rendszeres adás a Magyar Televízióban?
4. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Mi volt az első közvetítés a magyar televízióban?
5. kérdés
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
Hetente hányszor sugároztak rendszeres adást?

 

Fotó: képernyőmentés

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2026. július 08. 18:06 Szerkesztve
"Hetente hányszor sugároztak rendszeres adást?" Úgy kb melyik évben..?
Válasz erre
0
0
Eldorado80
2026. július 08. 16:23
Az M1 korrekten tudósított mindenről. Ez a tény a kiépítendő tiszás diktatúrába nem fér bele.
Válasz erre
1
1
hernadvolgyi-2
2026. július 08. 15:10
A Kossuth Rádióban ma kimaradt a Déli harangszó. Szakadjon rátok az ég, mocskos tiszások!
Válasz erre
6
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 08. 14:55 Szerkesztve
Vajon melyik lesz a következő orbánista propagandamédium, ami lehúzhatja a rolót? A. Origo B. Mandiner C. Hír TV D. Magyar Nemzet
Válasz erre
2
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!