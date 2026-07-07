Pelikán elvtárssal tért vissza a közmédia adása

Rendkívüli: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió
Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
19 óra 56 perckor kezdték el sugározni A tanú című filmet.
Több óra elsötétítés után ismét elindult az M1 csatorna sugárzása. 19 óra 56 perckor kezdték el vetíteni a magyar filmtörténelem egyik legnépszerűbb kultuszfilmjét, A tanú című alkotást.
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Az MTVA közlése szerint az ideiglenes vezetés azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
Bacsó Péter rendező szatírája máig az egyik legtöbbet idézett film Magyarországon, több sora is szállóigévé vált az évtizedek során.
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