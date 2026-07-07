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a tanú közmédia elvtárs pelikán

Pelikán elvtárssal tért vissza a közmédia adása

2026. július 07. 20:04

19 óra 56 perckor kezdték el sugározni A tanú című filmet.

2026. július 07. 20:04
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Több óra elsötétítés után ismét elindult az M1 csatorna sugárzása. 19 óra 56 perckor kezdték el vetíteni a magyar filmtörténelem egyik legnépszerűbb kultuszfilmjét, A tanú című alkotást. 

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Bacsó Péter rendező szatírája máig az egyik legtöbbet idézett film Magyarországon, több sora is szállóigévé vált az évtizedek során.

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Összesen 50 komment

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Sorrend:
ergo07-2
2026. július 07. 22:53
Cinizmus level2026
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0
0
pandalala
2026. július 07. 22:52
mos'meg már a "Megáll az idő" c. film megy!!!!!! :-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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0
0
pandalala
•••
2026. július 07. 22:50 Szerkesztve
Virág Nárcisztikus Péter elvtárs levetíttette a róla készült filmet!! .... :-DDDD
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1
0
FreedomE3
2026. július 07. 22:36
Ezek mind a dilihaz bol szabadultak, vagy Ismer vki normális tiszast? 😳
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3
0
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