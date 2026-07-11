Ezért fejlesztjük Magyarország új társadalmi részvételi platformját, amelyet terveink szerint augusztus végén minden magyar ember számára megnyitunk.

Itt a véleményed nem elveszik egy postaládában, hanem látni fogod, hogy mi történik vele.

Interaktív történet vezetés segít megérteni az adott témát, mielőtt véleményt mondasz. A válaszokból mesterséges intelligencia készít összegzéseket, amelyeket szakértők dolgoznak fel. Nyomon követheted, hogyan alakulnak a közös javaslatok, mely ötletek kapnak támogatást, és melyek jutnak el a döntéshozókig.