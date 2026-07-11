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Fejlesztjük Magyarország új társadalmi részvételi platformját, amelyet terveink szerint augusztus végén minden magyar ember számára megnyitunk.
„Dolgozunk valamin, ami alapjaiban változtathatja meg a társadalmi egyeztetést Magyarországon.
Ha ma szeretnél elmondani egy véleményt egy törvényről, egy közszolgáltatásról vagy egy fontos közügyről, akkor elküldesz egy e-mailt. Aztán reménykedsz, hogy valaki elolvassa.
Én ennél sokkal többet szeretnék.
Ezért fejlesztjük Magyarország új társadalmi részvételi platformját, amelyet terveink szerint augusztus végén minden magyar ember számára megnyitunk.
Itt a véleményed nem elveszik egy postaládában, hanem látni fogod, hogy mi történik vele.
Interaktív történet vezetés segít megérteni az adott témát, mielőtt véleményt mondasz. A válaszokból mesterséges intelligencia készít összegzéseket, amelyeket szakértők dolgoznak fel. Nyomon követheted, hogyan alakulnak a közös javaslatok, mely ötletek kapnak támogatást, és melyek jutnak el a döntéshozókig.
Nem egyszerű kérdőívek várnak majd, hanem valódi, élményszerű közös gondolkodás.
Lesznek közösségi ötletek, nyilvános viták, szakmai háttéranyagok, helyi és országos egyeztetések, valamint egy teljesen új, interaktív formátum, amelyben együtt tervezhetjük meg a közös ügyeinket.
A platform személyre szabott lesz: követheted azokat a témákat, amelyek valóban érdekelnek, értesítést kapsz az új egyeztetésekről, és végig láthatod, milyen hatása volt a saját részvételednek.
Azt szeretnénk, hogy a közös gondolkodás a mindennapjaink része legyen.
Az elmúlt hetekben ezen dolgozunk. Hamarosan megmutatom az első képeket is.
Ez nem egyszerűen egy új weboldal lesz. Egy új lehetőség arra, hogy a társadalmi egyeztetés végre átlátható, követhető és valóban közös legyen.
Jó pihenést a hétvégére!”