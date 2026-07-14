Navracsics: A Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett

„Hatalmi politikában a Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel” – szögezte le Navracsics Tibor közösségi oldalán az alaptörvénymódosítás elfogadása kapcsán. A politikus szerint a „forradalmi elit most tort ül”.

Rámutatott arra, hogy bár a Tisza arra hivatkozik, hogy „az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a Kúria és az Alkotmánybíróság elnöke és az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit”, ám valójában „Európa leginkább restriktív választási szabályozását” fogadták el, „amely példátlan módon szűkíti a megválaszthatóság feltételeit, és amely adminisztratív eszközökkel korlátozza a politikai versenyt Magyarországon”.