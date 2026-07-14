Navracsics: A Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett

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A politikus szerint „forradalmárokból és forradalmi elitekből volt már elég ebben az országban”, a jövő azoké, akik a közösség felé fordulnak.
„Hatalmi politikában a Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel” – szögezte le Navracsics Tibor közösségi oldalán az alaptörvénymódosítás elfogadása kapcsán. A politikus szerint a „forradalmi elit most tort ül”.
Rámutatott arra, hogy bár a Tisza arra hivatkozik, hogy „az ország többségének akaratát teljesítették, amikor megteremtették a köztársasági elnök, a Kúria és az Alkotmánybíróság elnöke és az alkotmánybírák egy része elűzésének jogi kereteit”, ám valójában „Európa leginkább restriktív választási szabályozását” fogadták el, „amely példátlan módon szűkíti a megválaszthatóság feltételeit, és amely adminisztratív eszközökkel korlátozza a politikai versenyt Magyarországon”.
„Ha elfogadjuk igaznak a forradalmi elit állítását, miszerint a Tisza minden egyes szavazója ezt akarta – pusztán azért, mert a választási nagygyűléseiken ez elhangzott esetleg, és ott senki sem tiltakozott ellene –, akkor is 3.385.890 magyar állampolgár akarata ez” – boncolgatta bejegyzésében a politikus. Rámutatott: „szemben azzal a 2.458.337 magyar állampolgár akaratával, aki a Fidesz-KDNP-re, 358.372 magyar állampolgár akaratával, aki a Mi Hazánkra szavazott és eszerint a logika szerint ellenzi a módosítást. Nem is beszélve arról az 1.538.964 szavazóról, aki nem jelent meg a szavazóhelyiségekben április 12-én, tehát biztosan nem támogatta a módosítás ötletét”.
Navracsics Tibor ennek fényében leszögezte: „ha tehát elfogadjuk a Tisza érvelését, miszerint azok támogatták a mostani módosítást, akik a pártra szavaztak, akkor azt mondhatjuk, hogy
a magyar társadalom számbeli többsége nem támogatta ezt a módosítást”.
Szerinte a Tisza „ennél a vitánál is pontosan úgy járt el, mint a Fidesz tette az elmúlt tizenhat év nagy részében”.
Kiemelte: a Fidesz-kormányban ő volt az a miniszter, aki a jogszabályok előkészítésénél kötelezővé tette a társadalmi vitát „még akkor is, ha ennek következtében párttársaim a legtöbb esetben képviselői önálló indítványként nyújtották be a törvényjavaslatokat, hogy megkerüljék a társadalmi vitát” – fogalmazott. Hozzátette, ő volt az a miniszter, aki ellenezte az Alkotmánybíróság jogainak csorbítását, hogy aztán az is képviselői önálló indítványként menjen be a parlament elé. És ő volt az a miniszter, aki „mindig minden médiumot meghívott a sajtótájékoztatóira, és interjút is adott mindenkinek”. Valamint
ő volt az a miniszter, aki többször is szót emelt „a kormány és a kormánypártok kommunikációja és plakátkampányai és az Európai Bizottsággal szemben folyó kampányai ellen”.
Navracsics Tibor mindezekkel a háta mögött rögzítette, hogy a „hatalmi politikában a Tisza ugyanazt teszi, amit a Fidesz tett kormányon, és ami végül a választási bukásához vezetett. Magyarország ennél többet érdemel”.
Szerinte éppen ezért „a jövő a sok jakobinizmus, forradalmak és álforradalmak után azoké, akik a közösségek felé fordulnak, őket hallgatják meg, és az alapján alakítják Magyarország jövőjét. Forradalmárokból és forradalmi elitekből volt már elég ebben az országban. Most polgári demokratákra van szükség, mert polgári demokrácia nem létezhet polgári demokraták nélkül”.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád