„Magyar Péter tanul. Örömmel láttam a mai kormányszóvivői tájékoztatón, hogy az új miniszterelnök egyre inkább képben van az általa vezetett kormány működésével, azok részleteit már-már miniszteri szinten ismeri. Tudta, hogy a jogalkotási-technikai okból már nincs kellő idő arra, hogy már augusztusban utalványként osszák ki a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a mintegy 400 ezer érintettnek.

Képben volt az egyes szakterületek ügyeivel és biztató. Azt viszont remélhetőleg majd még megtanulja hogy igazán rátermett, jó állami cégvezetők akkor lesznek, hogy ha a piaci viszonyokhoz képest nem kell túl keveset keresniük.”