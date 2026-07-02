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állami viszony Magyar Péter

Magyar Péter tanul

2026. július 02. 17:37

Jó állami cégvezetők akkor lesznek, hogy ha a piaci viszonyokhoz képest nem kell túl keveset keresniük.

2026. július 02. 17:37
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
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Magyar Péter tanul. Örömmel láttam a mai kormányszóvivői tájékoztatón, hogy az új miniszterelnök egyre inkább képben van az általa vezetett kormány működésével, azok részleteit már-már miniszteri szinten ismeri. Tudta, hogy a jogalkotási-technikai okból már nincs kellő idő arra, hogy már augusztusban utalványként osszák ki a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a mintegy 400 ezer érintettnek. 

Képben volt az egyes szakterületek ügyeivel és biztató. Azt viszont remélhetőleg majd még megtanulja hogy igazán rátermett, jó állami cégvezetők akkor lesznek, hogy ha a piaci viszonyokhoz képest nem kell túl keveset keresniük.” 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 40 komment

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wasserwoman
2026. július 02. 20:13
jézusom Attika,ez komoly?
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0
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ördöngös pepecselés
2026. július 02. 20:03
a botcsinálta propagandista a legfontosabbról megint elfeledkezett PoloskaPötivel kapcsolatban ugyanis a legjelentősebb előrelépés amit elért az a szobatisztaság a parlamentben még nem fosta le magát
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0
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Bitrex®
2026. július 02. 19:57
"Hát ez tényleg nagyszerű Attila! Remélem, hogy ön is egy ilyen menet közben tanuló pilótával, buszsofőrrel megy majd nyaralni vagy egy ilyen menet közben tanuló sebész fogja operálni. De elég csak egy menet közben tanuló fogorvos, mentőtiszt vagy menet közben tanuló kőműves vagy villanyszerelő vagy ügyvéd. Ha egy menet közben tanuló fodrász elrontja az ön frizuráját nem történik helyrehozhatatlan kár. De most egy ország és 10 millió ember boldogulása van egy menet közben tanuló, alpári stílusú és mentálisan erősen labilis képet mutató ember kezében 4 évig." (forrás: facebook)
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1
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tapir32
2026. július 02. 19:43
Itt vannak a Fidesz által ellopott pénzek. orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, fegyverpénz, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, stb. ingyenes tankönyvek, 13. és 14. havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel, kkv. támogatás, ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a kevéssé korrupt országok közé tartozik. Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
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