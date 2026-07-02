A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Jó állami cégvezetők akkor lesznek, hogy ha a piaci viszonyokhoz képest nem kell túl keveset keresniük.
„Magyar Péter tanul. Örömmel láttam a mai kormányszóvivői tájékoztatón, hogy az új miniszterelnök egyre inkább képben van az általa vezetett kormány működésével, azok részleteit már-már miniszteri szinten ismeri. Tudta, hogy a jogalkotási-technikai okból már nincs kellő idő arra, hogy már augusztusban utalványként osszák ki a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a mintegy 400 ezer érintettnek.
Képben volt az egyes szakterületek ügyeivel és biztató. Azt viszont remélhetőleg majd még megtanulja hogy igazán rátermett, jó állami cégvezetők akkor lesznek, hogy ha a piaci viszonyokhoz képest nem kell túl keveset keresniük.”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert