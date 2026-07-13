Kötelező hazugságvizsgálatot kért a miniszterekre Toroczkai

Toroczkai szerint a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem a maradékát is lerombolják. A Mi Hazánk frakcióvezetője arról érdeklődik, számíthatnak-e az emberek tényleges rendszerváltásra, miben különbözik a Tisza a Fidesztől, ha korrupcióról beszélünk?

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal első ügyfelének kellene lennie. Vizsgálni fogja-e a hivatal azt az 1,1 milliáárd forintos szerződést, amit ön aláírt a Diákhitel vezetőjeként Balásy Gyula cégével? Nem nyugtatott meg a korábbi válasza, hogy a Fideszt ön már alulról felülről vizsgálta. Önt megkérdezi-e ez a hivatal? – kérdezte Toroczkai.