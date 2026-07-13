Kötelező hazugságvizsgálatot kért a miniszterekre Toroczkai

Bojkottálták Magyar Péter hétfői szónoklatát a Fidesz és a KDNP képviselői
A kormányfő ismét Sulyok Tamást támadta.
A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem a maradékát is lerombolják.
45 percben hallhattunk egy abszolút filmszínházat, reagált Toroczkai László Magyar felszólalására, amely nem tért ki azokra a témákra, amik a magyarokat valóban érdekli.
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A kormányfő ismét Sulyok Tamást támadta.
Ön történelmi visszatekintést nyújtott nekünk, ami érdekes volt, de jó lenne most már miniszterelnök úr, hogyha észrevenné, hogy véget ért a kampány. Orbán elrepült, a Fidesz és a KDNP nincs is itt
–
mondta.
Toroczkai szerint a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem a maradékát is lerombolják. A Mi Hazánk frakcióvezetője arról érdeklődik, számíthatnak-e az emberek tényleges rendszerváltásra, miben különbözik a Tisza a Fidesztől, ha korrupcióról beszélünk?
A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal első ügyfelének kellene lennie. Vizsgálni fogja-e a hivatal azt az 1,1 milliáárd forintos szerződést, amit ön aláírt a Diákhitel vezetőjeként Balásy Gyula cégével? Nem nyugtatott meg a korábbi válasza, hogy a Fideszt ön már alulról felülről vizsgálta. Önt megkérdezi-e ez a hivatal? – kérdezte Toroczkai.
A vizsgálóbizottságokra térve azt mondta, örül annak, hogy a bírságolás jogkörét lehetővé tették jogszabálymódosítással, de legyünk a legkeményebbek, van egy konkrét javaslatom.
Kötelezzük a megjelenteket, a minisztereket is, hogy hazugságvizsgáló, poligráfos eszköz alkalmazásával hallgassuk meg őket, be fogjuk ezt is nyújtani –
jelentette be.
Nyitókép: MTI