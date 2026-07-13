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tisza mi hazánk toroczkai lászló

Kötelező hazugságvizsgálatot kért a miniszterekre Toroczkai

2026. július 13. 14:07

A Mi Hazánk elnöke szerint a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem a maradékát is lerombolják.

2026. július 13. 14:07
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45 percben hallhattunk egy abszolút filmszínházat, reagált Toroczkai László Magyar felszólalására, amely nem tért ki azokra a témákra, amik a magyarokat valóban érdekli.

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Ön történelmi visszatekintést nyújtott nekünk, ami érdekes volt, de jó lenne most már miniszterelnök úr, hogyha észrevenné, hogy véget ért a kampány. Orbán elrepült, a Fidesz és a KDNP nincs is itt

– 

mondta.

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Toroczkai szerint a Tisza nem a jogállamot állítja helyre, hanem a maradékát is lerombolják. A Mi Hazánk frakcióvezetője arról érdeklődik, számíthatnak-e az emberek tényleges rendszerváltásra, miben különbözik a Tisza a Fidesztől, ha korrupcióról beszélünk?

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal első ügyfelének kellene lennie. Vizsgálni fogja-e a hivatal azt az 1,1 milliáárd forintos szerződést, amit ön aláírt a Diákhitel vezetőjeként Balásy Gyula cégével? Nem nyugtatott meg a korábbi válasza, hogy a Fideszt ön már alulról felülről vizsgálta. Önt megkérdezi-e ez a hivatal? – kérdezte Toroczkai.

A vizsgálóbizottságokra térve azt mondta, örül annak, hogy a bírságolás jogkörét lehetővé tették jogszabálymódosítással, de legyünk a legkeményebbek, van egy konkrét javaslatom. 

Kötelezzük a megjelenteket, a minisztereket is, hogy hazugságvizsgáló, poligráfos eszköz alkalmazásával hallgassuk meg őket, be fogjuk ezt is nyújtani –

 jelentette be.

Nyitókép: MTI

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 13. 15:41
Kátay 000000000,Müszike 000000000000,Orbán Anita 000000000000, 141?!
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0
0
nyugalom
•••
2026. július 13. 15:23 Szerkesztve
45 percig üvöltött, vicsorgott ez a barom! Keszítsenek be mar egy zubbonyt,hozza egy kancsó hidegvizet!
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6
0
szim-patikus
2026. július 13. 15:11
Jogos lenne beépíteni a szószékbe és előírni, hogy a felsz6ólalók csak ott beszélhessenek.
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0
2
iimre
2026. július 13. 14:57
"madre79 2026. július 13. 14:45 Toroczkai miért nem vonult ki? Ellenzék nélkül nem dönthet ez a borzadály!" Bocs, hol élsz, Afrikában? :D A 2/3-dal azt szavaznak meg, amit csak akarnak.
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6
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