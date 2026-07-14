Füstöl egy mozdony a Keletinél: négyszáz utasnak kellett elhagynia a szerelvényt

Füstöl egy mozdony a Keleti pályaudvaron – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel nem sokkal 13 óra előtt.

Azt írták, hogy agy motorvonat hűtőberendezése füstöl a budapesti Keleti pályaudvar főépületében. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez; a szerelvényt körülbelül négyszáz utas hagyta el a tűzoltók megérkezése előtt – közölték.