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keleti pályaudvar mozdony utas pályaudvar

Füstöl egy mozdony a Keletinél: négyszáz utasnak kellett elhagynia a szerelvényt

2026. július 14. 13:12

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez.

2026. július 14. 13:12
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Füstöl egy mozdony a Keleti pályaudvaron – közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel nem sokkal 13 óra előtt.

Azt írták, hogy agy motorvonat hűtőberendezése füstöl a budapesti Keleti pályaudvar főépületében. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez; a szerelvényt körülbelül négyszáz utas hagyta el a tűzoltók megérkezése előtt – közölték.

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Összesen 33 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. július 14. 14:50
"Füstöl egy mozdony a Keleti pályaudvaron" Gőzmozdony az igazi! Több 424-es robogjon!
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0
0
hallgató
2026. július 14. 14:48
Vitézy Erdős Péter popcézár nagyapjának az emlékiratait rendezi....kizárólag a felzárkóztatási pénzekböl!
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1
0
billysparks
2026. július 14. 14:33
Lázár monnyon le!!!
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0
0
20260412
2026. július 14. 14:08
1 km vasútvonalra eső GDP euró. Németország: 107 millió Ausztria: 80 millió Magyarország: 33 millió (ezt is csak a FIDESZ tornázta fel 15 millióról) Ennek ismeretében szerintem vitézy megszívta. Amikor kineveznek valami pozícióba nem biztos, hogy jót akarnak neked. Felkészül: Gajdos.
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3
0
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