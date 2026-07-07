„Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek. Erről a Schillingről írni…hát az megtörné az akaraterőmet. Ezért inkább, gyakorlásképpen, ódákat írok döglegyekről. De szerencsére itt van nekünk Francesca, és mint mindig, most is hibátlanul foglalja össze a lényeget.”