Schilling Árpád lakóhelyén sorra pedofilokat találnak az óvodákban – erre ő min háborodik fel?
Hogy idehaza Orbán írt a Facebookra három és fél sort. Francesca Rivafinoli írása.
Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek.
„Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek. Erről a Schillingről írni…hát az megtörné az akaraterőmet. Ezért inkább, gyakorlásképpen, ódákat írok döglegyekről. De szerencsére itt van nekünk Francesca, és mint mindig, most is hibátlanul foglalja össze a lényeget.”
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Hogy idehaza Orbán írt a Facebookra három és fél sort. Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: Schilling Árpás Facebook-oldala