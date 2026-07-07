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Bayer Zsolt Schilling Árpád vélemény

Francesca, mint mindig...

2026. július 07. 13:08

Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek.

2026. július 07. 13:08
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Schillingről írni – nekem tilos, ugyanis megfogadtam, hogy jó leszek. Erről a Schillingről írni…hát az megtörné az akaraterőmet. Ezért inkább, gyakorlásképpen, ódákat írok döglegyekről. De szerencsére itt van nekünk Francesca, és mint mindig, most is hibátlanul foglalja össze a lényeget.”

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Nyitókép: Schilling Árpás Facebook-oldala

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
helyrerakosgat
2026. július 07. 13:38
Ezt sem értettem soha. Francesca ír egy cikket a Mandinerre. Idáig rendben van. Bayer azt szemlézi az MNO-n vezetett blogjában. Ez is rendben van. Majd a Mandiner szemlézi Bayer blogját, aki szemlézte Francescát, és a mandis cikk alján Bayer blogbejegyzésének linkje szerepel, amelyre kattintva Francesca mandis cikkére lehet eljutni. Totális dilettantizmus, szánalmas és nevetséges. Vagy esetleg, ha ez valóban működik, akkor meg minek félúton megállni? Gajdics Ottó szemlézhetné Bayer blogját, majd Ottó írásáról írhatna egy másik írást Pilhál György, akinek a szemlézéséről szemlét szemlézne maga Francesca Rivafinoli. Ez lenne ám csak az igazi, profi jobboldali újságírás!
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2
1
zsanett-kúnrum
2026. július 07. 13:21
azé még rajzolgatni lehet sillingről.
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2
0
kukubenko
•••
2026. július 07. 13:20 Szerkesztve
Irgum- burgum, neked mennyit fizet azért a befosott pszichopata, hogy minden nap, minden cikk alatt tiéd legyen az első komment??? Vagy te is csak egy büdösszájú, agyhalott, O1G nyugger vagy, mert ha nem ebből élsz akkor miből, te faszparaszt??
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3
1
Irgum-burgum
•••
2026. július 07. 13:12 Szerkesztve
Nevetséges, egyúttal szánalmas amikor Bayer gyávaságból a női alteregója mögé bújik.
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1
11
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