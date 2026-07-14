Beteges érvelés az is, hogy a választók arra adtak felhatalmazást, Magyar Péter bontsa le az előző rendszert, ami nem megy másképp, csak a Fidesz-bábok eltávolítása révén a demokratikus intézmények éléről. Így ugyanis nem megjavul a jogállam sérült működése, csupán tiszás bábok kerülnek az eltávolítottak helyére, még nagyobb teret adva az önkénynek. Olyan önkényuralmi rendszer kiépülése kapott most szabad jelzést az alaptörvény módosításával, amitől eddig csak félt a társadalom Orbán-fóbiás fele, de most majd mindenki megtapasztalhatja az ötvenes évek hangulatát idéző működését. Mától kezdve senki nincs biztonságban, az őrült kényúr azt csinál, amit akar, nem korlátozza immár senki és semmi. Amíg választói elhiszik, hogy jogtudósok, elemzők és politikai szakértők jövőnket féltő és óvó állításaival szemben éppen a most elfogadott módosítások állítják helyre a demokratikus jogállam megtépázott építményét és működését, ha még sokáig beveszik azt az ócska hazugságokon alapuló kampánydumát, hogy minden rossz Orbán Viktornak és az elmúlt tizenhat évnek köszönhető, addig nincsen remény. Akkor nem lesz már újabb húsz éve Magyarországnak. Ami most néhány szabály módosításának tűnik, alapvetően befolyásolja a jövőnket. Megakadályozza egy fiatal, ám tapasztalt és képzett politikai elit kialakulását, kizárja a politikai ellenfelek döntési helyzetbe jutását, felszámolja az önálló, szuverén nemzetpolitikát és kiszolgáltatja az országot a globalista birodalmi törekvéseknek. Az Európai Egyesült Államok Hungária tartományának helytartóit pedig örökös jutalomként a Magyar Péter köré gyűlt siserahad jelölheti ki újra és újra.”