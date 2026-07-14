Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot
„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Ami most néhány szabály módosításának tűnik, alapvetően befolyásolja a jövőnket.
„Hatalmas hibát követett el a Fidesz, amikor nem maga fogalmazta meg az alaptörvény 17. módosítását oly módon, hogy akit valaha Magyar Péternek hívtak, az soha nem lehet Magyarország miniszterelnöke. Lehet, hogy bejöttek volna az ENSZ-csapatok, kizártak volna bennünket az uniós döntésekből, de legalább azt a csúfságot nem kellett volna megélnünk, hogy egy láthatóan orvosi kezelésre szoruló pszichopata bosszúból felszámolja hazánkban a demokráciát és a jogállamot. Szeretném felhívni mindazok figyelmét, akik arra hivatkozva asszisztálnak a nyilvánvaló jogsértésekhez, hogy a Fidesz is ezt csinálta kétharmados többsége birtokában, súlyos tévedésben vannak. Azt a gyalázatos jogtiprást, amit a köztársasági elnök eltávolításának, az alkotmánybíróság lefejezésének és megtizedelésének, a választójog indokolatlan korlátozásának többségében visszamenőleges hatályú és személyre szabott egyvelege jelent, és túlzás nélkül hívhatunk alkotmányos puccsnak, a Fidesz soha nem követte el sem egyenként, sem így csokorba kötve. De még hasonlóra sem vetemedett az oly sokat szidott Orbán-kormány az egy Baka-ügyet leszámítva, ami szolid huncutságnak számít ahhoz képest, ahogy például most az Alkotmánybíróságot kitakarították egy életkori diszkriminációt bevezető döntéssel.
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Beteges érvelés az is, hogy a választók arra adtak felhatalmazást, Magyar Péter bontsa le az előző rendszert, ami nem megy másképp, csak a Fidesz-bábok eltávolítása révén a demokratikus intézmények éléről. Így ugyanis nem megjavul a jogállam sérült működése, csupán tiszás bábok kerülnek az eltávolítottak helyére, még nagyobb teret adva az önkénynek. Olyan önkényuralmi rendszer kiépülése kapott most szabad jelzést az alaptörvény módosításával, amitől eddig csak félt a társadalom Orbán-fóbiás fele, de most majd mindenki megtapasztalhatja az ötvenes évek hangulatát idéző működését. Mától kezdve senki nincs biztonságban, az őrült kényúr azt csinál, amit akar, nem korlátozza immár senki és semmi. Amíg választói elhiszik, hogy jogtudósok, elemzők és politikai szakértők jövőnket féltő és óvó állításaival szemben éppen a most elfogadott módosítások állítják helyre a demokratikus jogállam megtépázott építményét és működését, ha még sokáig beveszik azt az ócska hazugságokon alapuló kampánydumát, hogy minden rossz Orbán Viktornak és az elmúlt tizenhat évnek köszönhető, addig nincsen remény. Akkor nem lesz már újabb húsz éve Magyarországnak. Ami most néhány szabály módosításának tűnik, alapvetően befolyásolja a jövőnket. Megakadályozza egy fiatal, ám tapasztalt és képzett politikai elit kialakulását, kizárja a politikai ellenfelek döntési helyzetbe jutását, felszámolja az önálló, szuverén nemzetpolitikát és kiszolgáltatja az országot a globalista birodalmi törekvéseknek. Az Európai Egyesült Államok Hungária tartományának helytartóit pedig örökös jutalomként a Magyar Péter köré gyűlt siserahad jelölheti ki újra és újra.”
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI