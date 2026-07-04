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Fodor Gábor módosítás alkotmány

Érdemes lenne egy olyan alkotmányt kidolgoznunk, amit nem kell minden alkalommal módosítani

2026. július 04. 11:58

A stabilitás elsősorban politikai szándék és akarat kérdése.

2026. július 04. 11:58
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„Érdemes lenne egy olyan alkotmányt kidolgoznunk, amit nem kell minden alkalommal módosítani. Ez nem egyszerűen jogi konstrukció kérdése, nem pusztán arról szól, hogy hány okos embert ültetünk egymás mellé, és milyen kiváló kódexet alkotnak majd, hiszen bármit lehet folyamatosan támadni. A stabilitás elsősorban politikai szándék és akarat kérdése.

Az az alkotmány, amelyet a Fidesz módosított, 90 százalékban megegyezett a rendszerváltáskor megalkotottal, ami elsősorban Tölgyessy Péter és Sólyom László keze nyomát viselte. Egyébként ez a jogi fundamentum szinte teljesen megfelelt volna hosszútávra az országnak, lényegében csak a címét kellett volna kicserélni. Ritkán, különlegesen indokolt esetekben bele lehet tenni bizonyos módosításokat, de én ebben nagyon óvatos és visszafogott lennék. Szerintem nem szabad állandóan alkotmányt módosítgatni, mert ez azt az érzetet kelti a közéleti szereplőkben, hogy a hatalmuknak nincsenek korlátai. 

Most különösen aggasztó a helyzet, hiszen egyértelműen személyre szabott alkotmánymódosítást látunk. Egyrészt szembemenve a jogállami normákkal el akarják távolítani a köztársasági elnököt. 

Másrészt felrúgva a visszamenőleges hatály tilalmát, lehetetlenné kívánják tenni Orbán Viktor esetleges – ma nem különösebben valószínű – visszatérését a miniszterelnöki székbe. 

Harmadrészt értelmetlen és kontraproduktív korlátozással a képviselők mandátum hosszát is limitálni szeretnék, megsértve ezzel a választás és választhatóság szabadságát.”

Nyitókép: politikapedia.hu

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 04. 12:57
A magyar péteri demagógia ellen nincsen kellőképpen felvértezve a lakosság. Ez az oktatás hibája. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az hazudik. Független adatbázisokban ellenőrizni kell az állításokat. Eustat, Eurobarometer, OECD, WHO stb. Akik ismerik az MSZMP, az MSZP, az SZDSZ és a DK demagógiáját, azok nem dőltek be Magyar Péter demagóg szövegének. A demagóg, a tények hamis színben való feltüntetésével, az emberek érzelmeinek, indulatainak felkeltésével, hízelgéssel, túlzásokkal és szándékos elhallgatásokkal, össze nem hasonlítható dolgok összehasonlításával, hamis oksági kapcsolatokkal, tetszetős részigazságokkal, konyha moralizálással, hazugságokkal mások véleményét manipuláló ember. Magyar Péter hazudik és becsapja a választóit. Igénytelenek a Tisza szavazók.
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gyzoltan-2
2026. július 04. 12:46
Mint mindig, a szakértő szekta mondja meg a magyarságnak, hogy merre , hány óra..!
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rofirofi
2026. július 04. 12:44
Vagy egy bizonyos pedofilsegítö bukott pártnak nem kellett volna átírni a választási törvényt, hogy ne tudjon könnyen 2/3-ot szerzni egy párt. Bár olyan sok magyar támogatja a Tiszát, hogy a régi rendszerben is 2/3-ot kaptak volna, Orbánék ennyire tönkreteték az országot.
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Hangillat
2026. július 04. 12:29
A nemzet állapotát véve , alkalmassági klauzula elkerülhetetlen, MP mint mintaadó után. Idióta, hazaárus ne kerülhessen maradhasson országvesztésre alkalmas tisztségbe. FG élmodozó - nem látja mi folyik itt?
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