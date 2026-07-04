„Érdemes lenne egy olyan alkotmányt kidolgoznunk, amit nem kell minden alkalommal módosítani. Ez nem egyszerűen jogi konstrukció kérdése, nem pusztán arról szól, hogy hány okos embert ültetünk egymás mellé, és milyen kiváló kódexet alkotnak majd, hiszen bármit lehet folyamatosan támadni. A stabilitás elsősorban politikai szándék és akarat kérdése.

Az az alkotmány, amelyet a Fidesz módosított, 90 százalékban megegyezett a rendszerváltáskor megalkotottal, ami elsősorban Tölgyessy Péter és Sólyom László keze nyomát viselte. Egyébként ez a jogi fundamentum szinte teljesen megfelelt volna hosszútávra az országnak, lényegében csak a címét kellett volna kicserélni. Ritkán, különlegesen indokolt esetekben bele lehet tenni bizonyos módosításokat, de én ebben nagyon óvatos és visszafogott lennék. Szerintem nem szabad állandóan alkotmányt módosítgatni, mert ez azt az érzetet kelti a közéleti szereplőkben, hogy a hatalmuknak nincsenek korlátai.