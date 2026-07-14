Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
raffaele fitto brüsszel Magyar Péter alkotmánybíróság európai bizottság

Brüsszel azonnal megdicsérte a Tiszát: „Az új magyar helyreállítási terv magasabb szintű ambíciót mutat a jogállamiság megerősítése terén”

2026. július 14. 12:15

Az Európai Bizottság alelnöke arról viszont már nem beszélt, hogy hétfőn olyan alkotmánymódosítást fogadtak el Magyar Péterék, amellyel korlátozzák a választójogot, lefejezik az Alkotmánybíróságot, és megszűntetik a köztársasági elnök megbízatását. Abszolút jogállam!

2026. július 14. 12:15
null

Az új magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv (RRP) magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztetetteken: ide tartozik a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez – jelentette ki Raffaele Fitto, a brüsszeli testület alelnöke kedden Brüsszelben.

Az Európai Parlament költségvetési (BUDG) és a költségvetés ellenőrzési (CONT) bizottsága meghallgatást tartott a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról, ahol Fitto elmondta: valamennyi többi tagállam is felülvizsgálta a saját tervét, ezért Magyarország semmilyen különleges elbánásban nem részesül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországnak – a többi tagállamhoz hasonlóan – még hat hete van arra, hogy maradéktalanul teljesítse tervét, egészen augusztus 31-ig – tette hozzá.

Tisza-féle jogállam

Raffaele Fitto arról viszont nem beszélt, hogy hétfőn a Tisza-többségű parlament elfogadta a 17. alaptörvény-módosítást, amely tartalmazta

  • az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját. Elfogadásának következményeként korlátozásra kerül a választójog, hiszen a képviselők nem lehetnek 12 évet meghaladóan képviselők, a választók pedig nem választhatják meg őket.
  • A módosítás eredményeképpen a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás megbízatása megszűnik.
  • A módosítás az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését eredményezi, amelynek következményeképpen Polt Péter, a magyar Alkotmánybíróság jelenlegi elnökének megbízatása is megszűnik, amellyel mintegy lefejezik az intézményt.
  • De a módosítás tartalmazza a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner)

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DeGar
2026. július 14. 14:46
A múlt csütörtöki tüntetés helyett az EU ellen kéne ezt tenni, követelve a jogállamiságot, mert ez sokkal hatásosabb lenne szerintem. Aláírásgyüjtést is lehetne indítani, s bár félnek az emberek, de pár százezer nyugdíjas sokat jelentene, nekik nincs félnivalójuk.( egyelőre)
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. július 14. 14:30
akit Brüsszel dicsér az rossz elvtárs nem lehet
Válasz erre
2
0
Sün Balázs
2026. július 14. 14:27
Bravó! A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynükség már kötött is szerződést az Albatros Catering Kft-vel a közbeszerzési törvényben előírtak megkerülésével. Ráadásul a cég ügyvezetője a tisza támogatója. Igaz a cég arra a felvetésre, hogy ez összeférhetetlen, azt válaszolta, hogy a tiszád koma már nem tulajdonosa a cégnek. Ez igaz, de a cég ügyvezetője maradt, és az 50% feletti tulajdonjogát átadta aBalatonman Triatlon Kft-nek, aminek pedig az ő két fia (1999, és 2003-ban születtek) a tulajdonos. Ja kérem, tisza módon nincs is itt semmi összeférhetetlenség.
Válasz erre
3
0
templar62
2026. július 14. 14:19
Von de Pfizer SMS-ben ítéli el a " haveri kapitalizmus"-t ???
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!