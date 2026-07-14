Brüsszel azonnal megdicsérte a Tiszát: „Az új magyar helyreállítási terv magasabb szintű ambíciót mutat a jogállamiság megerősítése terén”

Az új magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv (RRP) magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztetetteken: ide tartozik a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez – jelentette ki Raffaele Fitto, a brüsszeli testület alelnöke kedden Brüsszelben.

Az Európai Parlament költségvetési (BUDG) és a költségvetés ellenőrzési (CONT) bizottsága meghallgatást tartott a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról, ahol Fitto elmondta: valamennyi többi tagállam is felülvizsgálta a saját tervét, ezért Magyarország semmilyen különleges elbánásban nem részesül.