Brüsszel azonnal megdicsérte a Tiszát: „Az új magyar helyreállítási terv magasabb szintű ambíciót mutat a jogállamiság megerősítése terén”

Eldőlt: elmozdítja a Tisza a köztársasági elnököt, lefejezi az alkotmánybíróságot és korlátozza választójogot
„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
Az Európai Bizottság alelnöke arról viszont már nem beszélt, hogy hétfőn olyan alkotmánymódosítást fogadtak el Magyar Péterék, amellyel korlátozzák a választójogot, lefejezik az Alkotmánybíróságot, és megszűntetik a köztársasági elnök megbízatását. Abszolút jogállam!
Az új magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv (RRP) magasabb szintű ambíciót mutat az EU pénzügyi érdekeinek védelme és a jogállamiság megerősítése terén, mivel olyan intézkedésekre vállal kötelezettséget, amelyek túlmutatnak az Európai Bizottsággal korábban egyeztetetteken: ide tartozik a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, a közbeszerzési jog javítása, valamint a csatlakozás az Európai Ügyészséghez – jelentette ki Raffaele Fitto, a brüsszeli testület alelnöke kedden Brüsszelben.
Az Európai Parlament költségvetési (BUDG) és a költségvetés ellenőrzési (CONT) bizottsága meghallgatást tartott a Magyarország számára felszabadított uniós forrásokról, ahol Fitto elmondta: valamennyi többi tagállam is felülvizsgálta a saját tervét, ezért Magyarország semmilyen különleges elbánásban nem részesül.
Magyarországnak – a többi tagállamhoz hasonlóan – még hat hete van arra, hogy maradéktalanul teljesítse tervét, egészen augusztus 31-ig – tette hozzá.
Raffaele Fitto arról viszont nem beszélt, hogy hétfőn a Tisza-többségű parlament elfogadta a 17. alaptörvény-módosítást, amely tartalmazta
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„Nem lennék most Fidesz-szavazó” – fogalmazott a szavazást követő sajtótájékoztatóján a kormányfő.
(MTI/Mandiner)
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI