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bodacz balázs Lentulai Krisztián közmédia vélemény

Bodacz

2026. július 03. 17:40

Most kinevezték a legmagasabb szakmai vezetőnek, amihez gratuláltam neki. Nem lesz egyszerű dolga, prés alatt lesz.

2026. július 03. 17:40
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Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

A közmédia bármely vezetői posztja politikai döntés. Ez minden kormánynál így volt és lesz. Ilyen szempontból mégcsak nem is hálás feladat. Én azt sem értem, miért sápítozunk, ha a korábbi ellenzéki média szereplőiből érkeznek kommunikációs- és médiaszakemberek.
Bodacz Balázs régi kollegám. A G-naposok közül azon kevesek egyike, akivel beszélni lehetett, akit nem annyira gyűlöltem, és ehhez elég volt annyit tennie, hogy nem önigazolt évekig, és nem annyira köpködött visszafelé. Ha összefutottunk, lejattoltunk, kulturáltan viselkedtünk.
Most kinevezték a legmagasabb szakmai vezetőnek, amihez gratuláltam neki.  Nem lesz egyszerű dolga, prés alatt lesz. 
Egy vesztett jobboldal számára nyilván szar választás, de sokkal szarabb is lehetett volna. Amennyire megismertem, tisztességes ember. Csak (már) nem velünk van.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
parafa-2
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2026. július 03. 20:05 Szerkesztve
"Egy vesztett jobboldal számára" Bocsáss már meg, de ez is csak propaganda. Nem a jobboldal vesztett, hanem a Fidesz. Ami nem azonos a jobboldallal. A jobboldal meg nem azonos mindazzal, amit a Fidesz művelt mellette. A Fidesz bűneit ne kend az egész jobboldalra, ami miatt veszített. Sajnos vele együtt nem csak a jobboldal, de az egész ország is. Az a kurva nagy tévedés, hogy te képviseled a jobboldalt. Pontosan ezen tévedés miatt fordulnak el az emberek a nemzeti oldaltól.
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0
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parafa-2
2026. július 03. 19:49
"A közmédia bármely vezetői posztja politikai döntés. Ez minden kormánynál így volt és lesz." Ezt csak egy propagandista gondolja így. Hogy így van, meg hogy hogy kellene lennie, az két különböző dolog. Azért van így, mert az összes kormány propagandára használja. Bár nem arra való, hanem objektív tájékoztatásra. Hogy amit a Fidesz csinált belőle vagy ami tradíciót ez a kormány fog folytatni, az nem a normális.
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Palatin
2026. július 03. 18:48
A gyülölet motivációs lökést adhat a jó ügyért vivott harcban is. Poloska ezt majd a saját börén fogja tapasztalni. A Fidesznek meg kell végre tanulnia gyülölni a gonoszt. Ez is egy tényezö lesz, ami a kockán fordítani fog.
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2
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Giszdúr
2026. július 03. 18:17
"akit nem annyira gyűlöltem" Krisztián, szerintem ne gyűlöljön senkit. Az egészségnek is árt.
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