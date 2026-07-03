„A közmédia bármely vezetői posztja politikai döntés. Ez minden kormánynál így volt és lesz. Ilyen szempontból mégcsak nem is hálás feladat. Én azt sem értem, miért sápítozunk, ha a korábbi ellenzéki média szereplőiből érkeznek kommunikációs- és médiaszakemberek.

Bodacz Balázs régi kollegám. A G-naposok közül azon kevesek egyike, akivel beszélni lehetett, akit nem annyira gyűlöltem, és ehhez elég volt annyit tennie, hogy nem önigazolt évekig, és nem annyira köpködött visszafelé. Ha összefutottunk, lejattoltunk, kulturáltan viselkedtünk.

Most kinevezték a legmagasabb szakmai vezetőnek, amihez gratuláltam neki. Nem lesz egyszerű dolga, prés alatt lesz.

Egy vesztett jobboldal számára nyilván szar választás, de sokkal szarabb is lehetett volna. Amennyire megismertem, tisztességes ember. Csak (már) nem velünk van.”

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