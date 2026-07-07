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alaptörvény módosítás hargitai jános országgyűlés alaptörvény

Arról beszél az alaptörvény-módosításának vitájában, hogy szívesen segítenek majd a módosítás miatt kieső ellenzéki képviselőknek az önéletrajzaik elkészítésében

2026. július 07. 13:43

Valahogy így néztek ki a kommunisták a 40-es évek végén az akkori Országgyűlésben, amikor megindult az akkori jobboldal teljes ellehetetlenítése, leszalámizása, elűzése és bebörtönzése.

2026. július 07. 13:43
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Panyi Miklós
Panyi Miklós
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„Jakab Zsuzsanna arról beszél az alaptörvény-módosításának vitájában, hogy szívesen segítenek majd a módosítás miatt kieső ellenzéki képviselőknek az önéletrajzaik elkészítésében, hiszen rájuk már a jövőben nem lesz szükség, keressenek munkát, ahol tudnak. 

Micsoda intelligens és tiszteletteljes beszéd ez azokkal az emberekkel szemben, akik 2,5 millió magyar ember felhatalmazásából ülnek az Országgyűlésben, vagy akik már 16-20 éve zsinórban nyertek egyéni képviselői mandátumot.

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Mindehhez a tiszás képviselők térdüket csapkodva nevetnek. »Tolvajok« – hangzik a bekiabálóktól.

A zsinórban 7-szer egyénit nyerő Hargitai János KDNP-s képviselőt beszéde közben szidalmazzák azok, akik alig két hónapja ülnek az Országgyűlésben és akik korábban 14 évig fideszes vezérük legméltatlanabb felszólalásait is vastapssal kísérik.

Valahogy így néztek ki a kommunisták a 40-es évek végén az akkori Országgyűlésben, amikor megindult az akkori jobboldal teljes ellehetetlenítése, leszalámizása, elűzése és bebörtönzése. Az indok akkor is az volt, hogy ez a nép akarata. Most ezt halljuk minden felszólalás végén.

Hát zajlik.”

Nyitókép: Panyi Miklós Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Jose
2026. július 07. 14:57
Sajnos a Fidesz megágyazott ennek az elmúlt 4-5 évben (meg előtte is csináltak azért néhány stiklit). Most a proletárok ülnek tort. Nem könnyű elviselni a tuskók, surmók, aljasok, mocskos lelkűek uralmát, ez így igaz. El s e tudom képzelni, mit érezhettek a normális polgárok a Nagy Francia Öldöklés idején Franciaországban, aztán meg a Nagy Októberi Öldöklés idején (és utána hosszú ideig) Oroszországban.
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1
0
piramis-2
2026. július 07. 14:44
Irgum-burgum 2026. július 07. 14:34 • Szerkesztve Kicsi sötétbentartott, ukrán GMO-s fekáliával zabáltatott, büdös szájú, agyhalott! A párhuzam helyes. Az EU és a Németek éveken keresztül hergelték a hozád hasonló fégeket hazugságokkal a faszbookon. Miközben lassan letekerték a hazugsákokat cáfoló, nevetségessé tevő, jobboldaliak elérését. Most az oroszok helyett, ők állnak a hátatok mögött, te takonygerinc.
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1
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 07. 14:34 Szerkesztve
Aki hazug módon, szándékosan összemossa a magyar nép 2026-os autonóm választási döntését Rákosinak az orosz megszállók segítségével végrehajtott diktatórikus hatalomátvételével, az nemcsak a történelmet nem ismeri, de a gerince is takonyból van.
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1
3
Hangillat
2026. július 07. 14:30
Paragrafusjelekből jogi korbácsot, hiszen a jogtalanságból lesz jogállami jog. Ellennépszavazáforradalmárok forradalma fortyog, a nempárt képviselői a Rémember magasztalására, bebetonozásá. csörrenhetnek össze. Ellen-népszavazás nagyon gondos előkészítése, felmérése, felépítésének megtervezése remélhetőleg már folyik a háttérben. Polgári demokráciában, ahol 'Brüsszel' a polgárt burzsoáként kezeli, polgári forradalom is elvárható. Ki hitte volna Orwell műve élőben látható, hallható.
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