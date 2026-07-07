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Valahogy így néztek ki a kommunisták a 40-es évek végén az akkori Országgyűlésben, amikor megindult az akkori jobboldal teljes ellehetetlenítése, leszalámizása, elűzése és bebörtönzése.
„Jakab Zsuzsanna arról beszél az alaptörvény-módosításának vitájában, hogy szívesen segítenek majd a módosítás miatt kieső ellenzéki képviselőknek az önéletrajzaik elkészítésében, hiszen rájuk már a jövőben nem lesz szükség, keressenek munkát, ahol tudnak.
Micsoda intelligens és tiszteletteljes beszéd ez azokkal az emberekkel szemben, akik 2,5 millió magyar ember felhatalmazásából ülnek az Országgyűlésben, vagy akik már 16-20 éve zsinórban nyertek egyéni képviselői mandátumot.
Mindehhez a tiszás képviselők térdüket csapkodva nevetnek. »Tolvajok« – hangzik a bekiabálóktól.
A zsinórban 7-szer egyénit nyerő Hargitai János KDNP-s képviselőt beszéde közben szidalmazzák azok, akik alig két hónapja ülnek az Országgyűlésben és akik korábban 14 évig fideszes vezérük legméltatlanabb felszólalásait is vastapssal kísérik.
Valahogy így néztek ki a kommunisták a 40-es évek végén az akkori Országgyűlésben, amikor megindult az akkori jobboldal teljes ellehetetlenítése, leszalámizása, elűzése és bebörtönzése. Az indok akkor is az volt, hogy ez a nép akarata. Most ezt halljuk minden felszólalás végén.
Hát zajlik.”
Nyitókép: Panyi Miklós Facebook-oldala