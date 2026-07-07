„Jakab Zsuzsanna arról beszél az alaptörvény-módosításának vitájában, hogy szívesen segítenek majd a módosítás miatt kieső ellenzéki képviselőknek az önéletrajzaik elkészítésében, hiszen rájuk már a jövőben nem lesz szükség, keressenek munkát, ahol tudnak.

Micsoda intelligens és tiszteletteljes beszéd ez azokkal az emberekkel szemben, akik 2,5 millió magyar ember felhatalmazásából ülnek az Országgyűlésben, vagy akik már 16-20 éve zsinórban nyertek egyéni képviselői mandátumot.