A Magyar Hangtól szerzett magának sajtófőnököt Hegedűs Zsolt

Egy, az egészségügyminisztériumnak a Magyar Nemzet számára küldött közleményéből kiderült, hogy Bodacz Pétert, a Magyar Hang korábbi újságíróját nevezte ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a tárca sajtófőnökének.

A lap felidézi: Bodacz Péter korábban a Magyar Hang újságírójaként főként egészségüggyel kapcsolatos témákban írt cikkeket.