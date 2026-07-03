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botka lászló hegedűs zsolt bodacz péter

A Magyar Hangtól szerzett magának sajtófőnököt Hegedűs Zsolt

2026. július 03. 20:31

Bodacz Péter korábban a Magyar Hang újságírójaként főként egészségüggyel kapcsolatos témákban írt cikkeket.

2026. július 03. 20:31
Hegedűs

Egy, az egészségügyminisztériumnak a Magyar Nemzet számára küldött közleményéből kiderült, hogy Bodacz Pétert, a Magyar Hang korábbi újságíróját nevezte ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a tárca sajtófőnökének.

A lap felidézi: Bodacz Péter korábban a Magyar Hang újságírójaként főként egészségüggyel kapcsolatos témákban írt cikkeket.

Közismert: a Magyar Hang szerkesztőségének törzse azokból az újságírókból áll, akik a „G-nap” után lettek kérlelhetetlen kritikusai az Orbán-kormányoknak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése is, élére pedig szintén ismert nevek kerülhetnek. Sajtóinformációk szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV-tól elbúcsúzó műsorvezető felel majd, a rádió irányítása pedig Kerényi György kezébe kerül, aki korábban már dolgozott a közmédiánál, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.

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Összesen 4 komment

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Bitrex®
2026. július 03. 20:52
Ez a csontkovács is megy ősszel a büdös picsába.
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Csubszi
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2026. július 03. 20:44 Szerkesztve
Ez is egy eszement diliház-töltelék! Ez egy orvos??? Én nem járnák hozzá! Abbahagyjátok ezt az ordenáré viselkedést, mert bajok lesznek!!!
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trokadero
2026. július 03. 20:41
Én csak az apukáját sajnálom . Forgolódik a sírban szegény Hegedűs Lóránt,egykori református püspök.
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linkjapan
2026. július 03. 20:35
Most már nem is annyira fontos egyik újsgírónak sem a kérlelhetetlen őrkutya szerep.
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