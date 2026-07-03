A Magyar Hangtól szerzett magának sajtófőnököt Hegedűs Zsolt

Itt a névsor: ismert nevek kerülhetnek a közmédia új szakmai vezetésébe – az ATV-től, a 444-től és az MSZP-ből
Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
Bodacz Péter korábban a Magyar Hang újságírójaként főként egészségüggyel kapcsolatos témákban írt cikkeket.
Egy, az egészségügyminisztériumnak a Magyar Nemzet számára küldött közleményéből kiderült, hogy Bodacz Pétert, a Magyar Hang korábbi újságíróját nevezte ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a tárca sajtófőnökének.
A lap felidézi: Bodacz Péter korábban a Magyar Hang újságírójaként főként egészségüggyel kapcsolatos témákban írt cikkeket.
Közismert: a Magyar Hang szerkesztőségének törzse azokból az újságírókból áll, akik a „G-nap” után lettek kérlelhetetlen kritikusai az Orbán-kormányoknak.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hamarosan felállhat a közmédia új szakmai vezetése is, élére pedig szintén ismert nevek kerülhetnek. Sajtóinformációk szerint a televíziós területért Bodacz Balázs, az ATV-tól elbúcsúzó műsorvezető felel majd, a rádió irányítása pedig Kerényi György kezébe kerül, aki korábban már dolgozott a közmédiánál, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Az online részleg vezetésére Mészáros Zsófiát, a régi Index egykori főszerkesztőjét, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel.
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Sajtóinformációk szerint megvannak a részlegek első emberei: Bodacz Balázs, Mészáros Zsófia és Kerényi György.
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